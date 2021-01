Guerriers de Dragon Ball Z.

L’arrivée constante et sans fin de toutes sortes d’ennemis dans l’univers de Dragon Ball a fait que de nombreux héros de la saga ont souffert pour défendre la planète Terre, car Goku ne pouvait pas toujours être disponible pour les aider.

Une chaîne YouTube populaire connue sous le nom de Play Over a approfondi ce sujet intéressant et a révélé ce qu’ils sont les 7 guerriers Dragon Ball qui ont le plus souffert tout au long de l’histoire du travail d’Akira Toriyama. Voulez-vous les connaître?

Quels sont les personnages qui ont le plus souffert dans Dragon Ball?

De toute évidence, les personnages de la saga qui ont subi le plus de défaites et d’humiliations aux mains des méchants méchants de Dragon Ball sont ceux qui ont moins de pouvoirs, moins de force et, aussi, plus de courage. Les guerriers aiment Yamcha, Krillin ou Tenshinhan Ils ont subi toutes sortes de coups brutaux pour défendre leur planète. Mais ils ont également subi des héros plus puissants comme Trunks du futur, bien que dans ce cas, ce soit plus émotionnel que physique, car il a perdu de nombreux êtres chers en raison de ne pas avoir assez de pouvoir pour arrêter les ennemis.

Ne manquez pas la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé ce top des héros de Dragon Ball pour découvrir d'autres vidéos similaires, et si vous en vouliez plus … ne manquez pas cette liste des guerriers les plus puissants de la saga.

