Fans de Pokémon ils prennent l’univers au sérieux Pokémon, où tout va au-delà des jeux vidéo. Nous avons parlé de ce que seraient les espèces si elles existaient et aussi de certaines théories sur la question de savoir si Pokémon mourir ou pas, mais cette fois, tout est question d’argent et cette théorie change complètement ce que vous pensiez savoir “Poké-économie”.

Pokémon Il a un univers assez soigné et ce fan de Reddit s’est posé la question à un million de dollars, littéralement, qu’arrive-t-il à l’argent dans le jeu vidéo? Sachant qu’être coach Pokémon C’est une profession officielle, ce fan nous donne deux points importants sur lesquels il fonde sa théorie.

Combien d’argent gagne Pokémon? Et Dragon Ball? Tout ce que vous devez savoir se trouve sur cette image, mais d’abord, vous devez savoir que le argent poké c’est une monnaie numérique de tous les entraîneurs, qui perdent ou gagnent lorsqu’ils s’affrontent au combat. Un montant peut disparaître ou s’ajouter à votre portefeuille si vous êtes confronté à un scélérat ou à un Pokémon sauvage. Si vous êtes un coach numérique enregistré, cela se produira également de manière numérique. Étant une profession à risque, ce serait très bien, car l’argent numérique au lieu de l’argent liquide est mieux protégé et le transfert est propre.

Souviens-toi juste que dans l’univers Pokémon nous coexistons dans un réseau numérique vivant, donc le transfert entre les profits et les pertes est automatique. Cela expliquerait davantage le deuxième point, la motivation des coachs à gagner des batailles afin d’investir dans des objets Pokémon et s’améliorer à chaque fois, en intégrant de manière intéressante les poke-argent avec l’argent réel qui est utilisé pour les choses courantes de la vie quotidienne comme le loyer et les services.

Un avantage ajouté par ce fan est qu’il serait également résolu en tant que monnaie universelle dans les régions éloignées telles que À la ou Kanto, ce qui permet que même si différentes langues sont parlées, les entraîneurs peuvent se faire face sans barrière linguistique.

Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que la Poké-Economie est générée comme ça ou avez-vous votre propre théorie?

