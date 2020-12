Rick et morty est l’une des séries les plus bizarres et amusantes du segment de Natation adulte, mais maintenant nous vous apportons une théorie qui pourrait vous faire réfléchir. Nous savons tous pourquoi Morty est le compagnon idéal pour Meule C’est parce qu’il sert de camouflage à cela et donc de pouvoir cacher son intelligence, maintenant on peut savoir pourquoi Meule déteste tellement Jerry. Nous avons récemment vu un couple se faire tatouer ensemble Rick & Morty qui est merveilleux.

Au-delà de le haïr pour son incompétence et sa stupidité, je Meule Je pourrais détester le mari de Beth parce que simplement Jerry est à Beth ce que Morty est à Rick lui-même. C’est ainsi que ce fan l’explique dans une théorie qu’il a publiée sur Reddit, où apparemment Beth Il a un niveau intellectuel élevé, mais la faible intelligence et la stupidité de Jerry rend cette intelligence cachée à tout le monde.

Cependant, la haine de Meule cela pourrait être parce que bien que Jerry Ça pourrait être lui Morty de Beth, ce qui le dérange vraiment, c’est qu’après son retour de ses aventures, Jerry est toujours à côté de Beth et plutôt cela ne devrait plus être. Cela aurait pu être une manœuvre de Rick pour créer Mortymais maintenant il le déteste parce que Jerry jamais reparti. Que pensez-vous de cette théorie?

Savoir plus: Le créateur de Rick & Morty parle de la cinquième saison et révèle quelques détails

Autres articles Rick & Morty que vous pourriez aimer