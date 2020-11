Mario et Luigi.

Une théorie amusante et intéressante d’un fan de Nintendo pourrait complètement révolutionner la façon dont nous voyons le personnage mythique de la saga des jeux vidéo Super Mario.

Selon l’utilisateur de Reddit “NintendoStonksLite”, après le jeu vidéo Super Mario 64, le protagoniste a été remplacé par ses deux fils. Comment est-ce possible? Continuez à lire et découvrez cette théorie complexe.

Les deux enfants présumés de Super Mario

La théorie de ce fan de Nintendo soutient que Mario a été remplacé par ses deux fils Mario Jr. et Luigi Jr., après la sortie de Super Mario 64 en 1996, Nintendo a sorti Super Mario Sunshine en 2002. Mais il y a une grande différence entre le deux jeux vidéo, et pas seulement au niveau graphique.

Le personnage de Mario semble être beaucoup plus mince, a une hauteur plus élevée et a moins de pouvoirs. Dans Super Mario 64, Super Mario Bros 3 et Super Mario World, nous voyons un Mario plus épais avec plus de compétences que ses successeurs …

Il y a un autre détail très intéressant. Après 2001, Nintendo les a appelés “le nouveau Super Mario Bros”.

Vous pouvez lire la théorie dans son intégralité dans cet article de Reddit:

Super Mario: Après Super Mario 64, Mario est remplacé par ses deux fils. de r / FanTheories

Il est amusant de voir comment la théorie met en évidence des aspects tels que le ton de la voix ou du physique de Mario, ainsi que ses capacités, ce qui implique que ce ne sont pas des changements que les développeurs de jeux vidéo ont introduits pour faire évoluer la saga et s’adapter au de nouveaux temps, mais ils sont changements “naturels” dans la vie de Mario. Que pensez-vous de cette théorie?

