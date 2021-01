La première semaine de 2021 n’est pas encore terminée; mais même ainsi, l’annonce de la premier animal déclaré éteint de l’année cela pourrait venir à tout moment. En 2020, il a fallu attendre le 3 janvier. Plus tard, en 2019, cela s’est produit le 1er janvier, bien que cela soit devenu connu quelques jours plus tard. En 2018, nous avons appris la disparition du chat fantôme (Puma concolor cougar) fin janvier. Cette année, nous ne savons toujours pas quelle sera cette espèce malheureuse. En revanche, nous avons connu un cas beaucoup plus positif. Celui tortue en voie de disparition qui risque désormais un peu moins de disparaître.

Il s’agit du tortue à carapace molle Swinhoe (Rafetus swinhoei). Il est connu comme le tortue la plus menacée de la planète Et ce n’est pas pour moins, car on pensait qu’un seul spécimen était resté vivant. Cependant, fin 2020, un deuxième spécimen a été trouvé, qui pourrait être accompagné de deux autres en attente d’identification. Sa situation reste critique; mais, au moins, maintenant nous savons que, avec une forte probabilité, son nom ne sera pas celui qui met en vedette ce titre redouté qui ne tardera pas à venir.

À la recherche du salut d’une tortue en voie de disparition

Jusqu’à présent, on croyait que le seul spécimen vivant de cette tortue en voie de disparition était un Masculin qui y habite zoo de suzhou, en Chine. En son temps, il avait un compagnon; Mais, après avoir échoué à concevoir naturellement, elle est décédée en 2019 alors qu’elle se remettait d’une anesthésie après une procédure de procréation assistée.

C’était un défi pour le salut de l’espèce. Pour cette raison, de nombreux scientifiques spécialisés dans ces reptiles ont tenté de trouver un autre spécimen qui serait passé inaperçu. Une partie de cette enquête a été menée depuis Département de l’agriculture et du développement rural de Ha Noi, en collaboration avec le Indo-Myanmar Conservation (IMC) et WCS Asian Turtle Program (ATP). Lors d’une de leurs expéditions, ils ont localisé trois candidats possibles Vietnam. Cependant, peu de temps après le début de la pandémie de coronavirus et leur localisation pour étude est devenue un défi. Enfin, en octobre 2020, ils ont réussi à localiser l’un d’entre eux.

Ils l’ont transférée dans un étang voisin, où elle a subi un examen vétérinaire, une analyse ADN et une inspection par ultrasons. Tout cela a permis de corroborer qu’en effet, c’était une tortue molle Swinhoe et quelque chose de très excitant: c’était une femelle. Il pourrait s’accoupler avec le mâle du zoo chinois lorsque viendra le temps de perpétuer l’espèce. Cependant, pour l’instant, il a été retourné au lac d’où il a été pris, avec une puce pour le suivi.

Les attentes du futur

Les responsables de l’identification de cette femelle ont prévu la printemps 2021 une nouvelle expédition. Ils espèrent y trouver les deux autres spécimens de cette tortue en voie de disparition.

S’il est confirmé qu’ils appartiennent à la même espèce, il devrait s’agir d’un mâle et d’une femelle. Sinon, au moins ce serait très positif si elles étaient toutes des femmes et pouvaient s’accoupler avec le mâle de Chine. Les choses semblent toujours mauvaises, mais au moins 2021 commence pour eux avec une lueur d’espoir.