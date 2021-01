Android 17 avec un style assez intéressant

Un des méchants les plus effrayants que Dragon Ball avait, en particulier dans le Dragon Ball Z arc était Android 17, ce sublime guerrier à côté du Android 18 Ils étaient autrefois la terreur des principaux guerriers de la saga.

Heureusement, ces guerriers ont changé de camp et sont maintenant membres d’honneur des Z Warriors, et même si le Android 17 n’est pas le protagoniste de l’anime leur participation a été d’une grande pertinence. À tel point qu’il a été possible de gagner le respect et l’admiration de nombreux adeptes et l’un d’entre eux connu sous le nom de ThAllBlack dans Reddit a immortalisé à travers un dessin fascinant.

17, par moi. de dragonballfighterz

Comme vous pouvez le voir sur l’image, le Android 17 présente la tenue du moment où il rejoint le côté des Z Warriors, sa longue coiffure droite sur le côté est similaire à l’officiel mais sous un autre style artistique. Cependant, la chose la plus frappante est sa yeux bleus. Si vous avez apprécié cet article, vous voudrez voir Android 17 et Android 18 comme s’ils étaient en vedette dans un film de science-fiction classique.

Quel est votre Android préféré?

Image vedette | Images3.alphacodeurs

