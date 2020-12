Cette version réaliste d'Escanor est l'hommage réaliste que les sept péchés capitaux méritent

Ce fan rend hommage au puissant Escanor

Escanor était l’un des membres officiels du groupe Les sept péchés capitaux, son Le péché est fierté à côté du symbole du Lion, et étant donné sa grande taille et sa puissance incroyable, il a attiré l’attention de beaucoup et pas seulement pour cela, son une personnalité si chevaleresque il a brisé les stéréotypes de l’homme fort.

Il est automatiquement devenu l’un des personnages préférés. Pour cette raison, un artiste numérique – nommé DanteCyberMan – a fait un rendu réaliste en l’honneur d’Escanor. Le résultat est digne d’admiration!

De cette façon, Escanor aurait l’air super réaliste.

Dans l’image, vous verrez le visage et partie du torse de l’incroyable Escanor, mais cette fois, il présente un niveau de réalisme impressionnant.

Le niveau de détail de cette illustration Escanor est vraiment incroyable

Clairement le Le style de cet artiste met à l’honneur la peinture de la Renaissance, lui donnant une touche beaucoup plus élégante et comptant sur certains détails remarquables, parmi lesquels on peut citer: la couleur des cheveux, la moustache feuillue, le corps trapu et, bien sûr, son inévitable Hache divine Rhitta. Si vous voulez voir plus de ce personnage, nous vous invitons à voir la version humaine d’Escanor.

Pensez-vous que cette illustration honore Escanor?

