Fans de Une pièce sont très engagés, nous le savons du grand nombre de théories de Une pièce qui sont créés autour de la série ainsi que du fan art. Cela inclut également la façon dont les fans se souviennent des batailles épiques de la série et l’une d’entre elles a été recréée dans une vidéo hilarante qui a été transformée en One Piece dans SpongeBob. Nous avons récemment vu comment ils créent des figurines hilarantes de Bob l’éponge inspirées d’un mème One Piece.

Il s’agit d’une vidéo qui a été vue sur le portail populaire en Chine et à Taiwan, qui donne vie au combat de Luffy avec Doflamingo, échangeant une scène de pirate contre une scène de Bas de bikini, où ils font face Bob l’éponge avec votre voisin et collègue, calamardo.

Bobby KB. Éponge VS Don Tentaclose Dosquido de OnePiece

Cette vidéo fusionne l’esthétique de l’animation de Une pièce avec les personnages et le fond bleu traditionnel avec des vagues et des bulles de la série la plus populaire de Nickelodeon. Toutes les séries, même les plus simples, ont toujours des personnages principaux et antagonistes, et c’est pourquoi cette vidéo est devenue virale, car ils ont réalisé que la tension de la bataille ** dans le style Une pièce s’intègre bien dans l’histoire de l’éponge jaune, réalisant un croisement qui ne peut être vu à aucun moment dans les deux séries et c’est pourquoi il est unique dans la vie.

