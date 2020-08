Des représentants de l’acteur Chadwick Boseman, la star de films tels que Black Panther de Marvel, ont confirmé vendredi soir qu’il était malheureusement décédé à l’âge de 43 ans.

Boseman est décédé après une bataille de 4 ans contre le cancer du côlon, quelque chose que les fans de ses rôles les plus emblématiques, y compris en tant que roi titulaire de Black Panther, ignoraient probablement qu’il se débattait.

Les réactions du monde du divertissement ont afflué, alors qu’Hollywood et les fans d’Internet ont réagi à cette nouvelle choquante.

Des représentants de l’acteur Chadwick Boseman ont confirmé la triste nouvelle vendredi soir selon laquelle l’acteur de 43 ans et vedette de films tels que Black Panther de Marvel est décédé après une bataille de 4 ans contre le cancer du côlon.

Ils ont confirmé la nouvelle dans un tweet, notant qu’il avait combattu la maladie pendant des années, même en donnant au public des performances dans des films majeurs comme le récent Da 5 Bloods de Netflix. Sa représentation du roi T’Challa dans Black Panther de Marvel, cependant, sera sans aucun doute le rôle pour lequel il se souviendra le plus. «C’est avec un chagrin incommensurable que nous confirmons le décès de Chadwick Boseman», lit-on dans la déclaration des représentants de Boseman. «Ce fut l’honneur de sa vie de donner vie au roi T’Challa dans Black Panther.»

Je n’ai pas vu beaucoup de films où le public était collectivement ému pour applaudir ou exposé des démonstrations passionnées et fortes d’émotions, mais je peux toujours entendre les sons des spectateurs choqués lorsque nous avons vu la Panthère noire se dissoudre après que Thanos se soit cassé le doigt avec plusieurs autres héros. Et puis le rugissement d’excitation de toute la foule dans le théâtre où j’étais lorsque Black Panther est revenu pour la bataille décisive dans Avengers: Fin de partie – c’était le genre d’éruption spontanée de joie que vous n’obtenez pas souvent en public au théâtre. Et il était clair que le personnage était important et comptait pour tant de fans d’une manière que vous ne voyiez pas souvent dans les plats typiques d’Hollywood.

pic.twitter.com/aZ2JzDf5ai – Chadwick Boseman (@chadwickboseman) 29 août 2020

Le dernier tweet de Boseman a été publié plus tôt ce mois-ci, le jour même où le candidat démocrate à la présidence Joe Biden a choisi le sénateur de Californie Kamala Harris comme vice-président. Le tweet disait simplement «OUI» et incluait une photo de Boseman et Harris dans une étreinte.

Il y a deux ans, Boseman s’est rendu à St. Jude, l’hôpital pour enfants de ma ville natale de Memphis, pour visiter des enfants qui luttent contre le cancer. Rétrospectivement, cette visite est d’autant plus poignante à considérer maintenant, sachant que Boseman à l’époque se battait lui-même contre la même chose que beaucoup de ces enfants.

Ce n’est pas tous les jours que Saint Jude reçoit la visite d’un Avenger! Merci @ChadwickBoseman d’être passé pour apporter de la joie à nos patients et en savoir plus sur notre mission de sauvetage! ❤ 🎉 pic.twitter.com/7RwPO7qgPD – St.Jude (@StJude) 12 septembre 2018

Voici, en attendant, les réactions de Twitter au décès de Boseman, avec même Biden lui-même pesant:

La vraie puissance de @ChadwickBoseman était plus grande que tout ce que nous avons vu à l’écran. De la Panthère noire à Jackie Robinson, il a inspiré des générations et leur a montré qu’ils pouvaient être tout ce qu’ils voulaient, même des super héros. Jill et moi prions pour ses proches en cette période difficile. – Joe Biden (@JoeBiden) 29 août 2020

Chadwick était vraiment là pour tourner tous ces énormes films d’action tout en combattant le cancer du côlon de stade 4. Homme. Strong n’est même pas le mot. – Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) 29 août 2020

Marvel Heroes est une source d’inspiration pour moi depuis que je suis enfant. Voir un de ces héros plus là, c’est dévastateur. Chadwick Boseman était un acteur légendaire.

Il était un modèle de rôle géant pour nous tous.

Il était notre roi, et il l’est toujours. Merci, Chadwick. pic.twitter.com/pf6nNhw06G – Josh Portillo (@josh_saitogami) 29 août 2020

Nous n’avons jamais su à quoi vous aviez affaire… vous êtes resté si aimable. De vos rôles phénoménaux tels que Jackie Robinson, Thurgood Marshall, James Brown et bien sûr Black Panther. Vous avez montré au monde à quoi ressemble un super-héros dans la vraie vie. ❤️ # ChadwickBoseman pic.twitter.com/OXeETWpZrG – Sheinelle Jones (@SheinelleJones) 29 août 2020

Dévasté. Il y a des années, j’ai écrit ma thèse de maîtrise sur les super-héros noirs et j’ai approfondi le canon de la bande dessinée originale de Black Panther. Vous pouvez imaginer à quel point le nerd de la bande dessinée en moi était ravi de voir le portrait de Chadwick Boseman de T’Challa. Cela ne mourra jamais. #WakandaForever pic.twitter.com/HQ6aCVqBvg – Vladimir Duthiers (@vladduthiersCBS) 29 août 2020

C’est facile de dire « F * ck 2020 » Il est plus difficile de faire ce que Chadwick Boseman a fait ces 4 dernières années. Creuser en profondeur. Lorsque vous pensez que vous êtes fatigué, allez plus loin. Pensez à pourquoi vous vous réveillez. Pensez à ce que vous aimez et ce qui vous passionne. Ne laissez rien vous arrêter… jamais. #RIP pic.twitter.com/wt7aOJLkMt – Clayton Davis (@AwardsCircuit) 29 août 2020

La plus grande erreur que nous commettons dans la vie est de penser que nous avons beaucoup de temps. Pas nous. RIP Chadwick Boseman #chadwickboseman – Tim S.Grover (@ATTACKATHLETICS) 29 août 2020

Chadwick Boseman surprend les fans de Black Panther sur @jimmyfallon pic.twitter.com/eMiQHRZRqo – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 29 août 2020

