ABC devrait diffuser un hommage spécial à Chadwick Boseman après la projection de ce soir Panthère noire. Vendredi soir, Hollywood et les fans du monde entier ont été stupéfaits d’apprendre que Boseman était décédé à l’âge de 43 ans après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon. Boseman était surtout connu pour son interprétation de T’Challa, alias Black Panther, dans l’univers cinématographique Marvel, mais il s’est également fait un nom en jouant plusieurs personnages noirs bien connus de l’histoire, de Jackie Robinson (42) à Thurgood Marshall ( Marshall). Son film le plus récent, Da 5 Bloods, est sorti plus tôt cette année sur Netflix.

Suite à la terrible nouvelle du décès de Boseman, des hommages ont commencé à affluer sur Internet. Plusieurs des collègues Marvel de Boseman ont partagé de doux souvenirs, de ses Avengers: les directeurs de Endgame Joe et Anthony Russo au patron de Marvel, Kevin Feige. Plusieurs réseaux ont également commencé à montrer ses films comme Black Panther et 42, et ABC cherche maintenant à se joindre à ceux qui mettent en lumière les réalisations de Boseman.

Par Variety, ABC diffusera une émission sans publicité de Black Panther de 20h à 22h20. Immédiatement après le film, la chaîne montrera Chadwick Boseman – Un hommage pour un roi, une émission spéciale produite par ABC News. Dans un communiqué, ABC News a déclaré que cette émission spéciale « célébrera la vie, l’héritage et la carrière de Boseman, ainsi que l’empreinte culturelle qu’il a faite à l’écran et hors écran. Il mettra en vedette des hommages qui ont afflué de célébrités, de personnalités politiques et de fans à travers le monde, des mots spéciaux de ceux qui ont joué à ses côtés et qui connaissaient le mieux Boseman, et mettent en lumière l’état de santé auquel il s’est battu en privé. «

