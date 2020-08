Une vidéo hommage célèbre Chadwick Bosemancarrière après son décès tragique. Boseman était parmi les acteurs les plus excitants de sa génération. Bien que beaucoup le connaissaient pour sa performance en tant que T’Challa / Black Panther dans l’univers cinématographique Marvel, il a également joué dans de nombreux autres films primés. Plus récemment, Boseman est apparu dans Da 5 Bloods de Spike Lee, qui a été acclamé par tous plus tôt cette année. Cependant, l’acteur prolifique était également connu pour ses représentations nuancées de plusieurs personnages historiques importants, notamment Jackie Robinson, James Brown et Thurgood Marshall.

Boseman est décédé vendredi d’un cancer du côlon, et nombre de ses anciens collaborateurs et fans ont été choqués par la nouvelle. L’acteur n’a jamais discuté publiquement de sa maladie, bien qu’il ait été diagnostiqué il y a quatre ans. À cette époque, il a joué dans certains des plus grands films de sa carrière, notamment Black Panther, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. Boseman a inspiré une génération avec toute sa carrière. Cependant, l’importance de son rôle de super-héros noir ne peut être surestimée, ce qui rend sa mort d’autant plus tragique.

En relation: Avengers: Visite du plateau de guerre à l’infini – Interview de Chadwick Boseman et Mark Ruffalo

Pour célébrer la carrière beaucoup trop brève de Boseman, le monteur vidéo Nick Bosworth a partagé une vidéo d’hommage mettant en vedette plusieurs des rôles les plus emblématiques de l’acteur. La compilation montre la diversité impressionnante du travail de Boseman, mettant en évidence ses performances dans des films comme 21 Bridges et Get on Up. De manière appropriée, la vidéo présente plusieurs scènes de Boseman dans le rôle de Black Panther. Tout compte fait, il brosse un tableau de l’illustre carrière de Boseman, se terminant par une image appropriée de l’acteur.

La vidéo est un excellent rappel de l’incroyable impact de Boseman sur Hollywood. Pour de nombreux acteurs, jouer Black Panther serait un exploit suffisant. Cependant, Boseman a également donné vie à plusieurs icônes de la vie réelle, ne réalisant jamais deux fois la même performance. De plus, il a travaillé avec plusieurs des réalisateurs les plus impressionnants de l’industrie, dont Lee, Tate Taylor et les frères Russo. Bien que la vie et la carrière de Boseman aient été interrompues bien trop tôt, la compilation prouve qu’il a vraiment profité au maximum du temps qu’il avait.

Alors qu’Hollywood continue de subir la mort choquante de Boseman, d’autres hommages seront en route. Par exemple, les remises de prix à venir, telles que les Emmys et les Oscars de l’année prochaine, honoreront probablement l’acteur à un certain titre. Marvel jouera probablement un grand rôle en rendant également hommage à Boseman, compte tenu de l’énorme effet qu’il a eu sur le MCU. Cependant, en attendant, cette vidéo est une merveilleuse façon de célébrer Chadwick Bosemanrôles les plus influents de.

Plus: La fin de la panthère noire expliquée en détail

Source: Nick Bosworth