Sage vertu de connaître le temps, dans le temps d’aimer et de délier dans le temps; comme le dit le dicton: donner du temps au temps, ce qui soulage le temps de l’amour et de la douleur. Renato Leduc

Nous sommes confrontés à un grand paradoxe lorsque nous pensons à la pandémie, au changement climatique et aux conditions météorologiques. D’une part, le changement climatique et d’autres formes de détérioration de l’environnement nous obligent à arrêter le temps, car à mesure que les aiguilles de l’horloge avancent, les conditions qui permettent la vie sur cette Terre sont irrémédiablement modifiées. Arrêter le moment, l’étirer le plus possible, nous permettrait de méditer, d’élucider les stratégies, de tout reconfigurer.

En revanche, cette pandémie nous fait regarder l’horloge et ressentir l’envie de l’accélérer, galoper avec le temps, se précipiter dans la cuisine à la recherche du calendrier pour tourner les mois avec empressement, à la recherche anxieuse du jour de la réunion, le jour où l’on fait enfin le câlin à ceux qu’on aime le plus, ce jour qui nous permet de nous reconstituer en tant que groupe, en tant que communauté, les êtres de société que nous sommes forcément. Alors, Que faisons-nous avec une montre qui menace notre vie quand elle est lente et en même temps menace la vie quand elle est rapide? Quel sens donnons-nous au temps en «ces temps»?

Le compte à rebours

Au cœur de Manhattan, les artistes Gan Golan et Andrew Boyd ont réalisé le Metronome, un monument dédié à ce qu’ils appellent «le numéro le plus important du monde»; celui qui compte le temps jusqu’à ce que le budget carbone de la Terre s’épuise.

Le métronome est basé sur le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui a établi l’objectif de stabiliser l’augmentation de la température mondiale moyenne de la planète par une augmentation ne dépassant pas 2 degrés Celsius et par aspiration de 1,5 degrés Celsius. d’ici la fin du siècle, afin d’éviter ces points de basculement où les effets du changement climatique passeraient d’une avancée progressive à des sauts brutaux et drastiques, du jour au lendemain, faisant de notre planète, selon certains, un paramo.

L’intéressant à propos de cette montre qui s’y trouve – sa grande contradiction – est qu’elle se trouve au cœur de Manhattan, avec des magasins très polluants dans le même bâtiment. Cela pourrait aussi être, idéalement, son grand succès, dans le sens où il serait érigé, au moins pour ceux qui en reçoivent l’impact visuel, dans un monument qui confronte notre mode de vie.Cela nous fait prendre conscience de la manière dont nos formes de consommation sont mortelles pour la vie planétaire et, finalement, pour nous-mêmes.

Cependant, étant donné le marketing qui prévaut, l’attirail de l’économie verte, l’écoconsommation, cet écocapitalisme qui répète le même rapport anéantissant avec la nature qui l’a précédé, ce qui va s’imposer est une simulation de l’environnementalisme, une ce qui fait sentir aux consommateurs qu’avec leurs «éco-pratiques»: consommer bio, n’acheter que biodégradable, ils contribuent au salut de la planète. Il en résultera la réaffirmation de cette fausse conscience environnementale qui autorise nombre de personnes à conserver leur style de vie, comme si l’avenir n’existait pas..

Le mouvement Lent

La semaine dernière Vero nous a parlé des bienfaits du mouvement slow food, qui en plus d’améliorer notre santé et d’aider la planète, est aussi une forme d’expression d’amour et de communion, un espace idéal pour parler, rire, et renforcer nos liens affectifs. Idem pour la mode: la fast fashion est une industrie très polluante, en plus du fait que l’on sait que ces vêtements sont confectionnés dans des situations d’exploitation et de travail des enfants. Mouvement de mode lente également connue sous le nom de «mode durable», il faut choisir des produits qui dureront plus longtemps., pour promouvoir les vêtements artisanaux, acheter des vêtements de seconde main fabriqués localement, réparer nos vêtements et même les échanger.

Ces exemples font partie d’un mouvement plus large: le mouvement lent. Cette proposition est une invitation à résister à la tyrannie de l’horloge, actuellement régie par une logique capitaliste néolibérale qui nous pousse à toujours être productifs, «faire» des choses sans repos et «être» ces êtres dignes de aime dans nos réseaux, toujours en compétition pour qui fait le plus. Nous sommes dans une “course contre la montre”; En d’autres termes, nous avons fait du temps une carrière et non un espace, une opportunité de jouissance, de plaisir, de communion.

Le mouvement lent C’est une invitation à ralentir, pour que nous consacrions le temps nécessaire aux personnes et aux activités que nous jugeons nécessaires et que nous apprécions. Sa proposition est de «mettre fin» aux temps désordonnés du marché, de l’économie, du temps des marchandises et du capital, à travers le lien avec les gens, avec nous-mêmes, avec notre famille, notre communauté, nos amis, avec de la nourriture, et même avec la vie.

La fin des âges

La chose merveilleuse à penser au temps est de récupérer l’idée du changement. Nous savons que le temps «passe» parce que, ce faisant, quelque chose change. Mais il faut dissocier ce changement moderne de cette expression qui le lie nécessairement au progrès matériel et technologique., à l’accumulation, et à la domination et à la soumission conséquentes de la nature.

Nous vivons à une époque de changement. Nous sommes le changement. La modernité elle-même ne peut vivre que du changement. Il ne semble pas possible de penser à cette époque des sociétés primitives de Lévi-Strauss qui possèdent un degré zéro de température historique, qui manquent de poterie, d’écriture et de réalisations matérielles. Mais il faut penser à un changement et à une époque non régie par l’impulsion de consommation et imposée par le marché. Un où le progrès matériel n’est pas un moyen de capital, mais un moyen d’encourager et de promouvoir la vie. Ces visions du monde accélérées dans le temps de l’économie et des marchandises peuvent être modifiées. Il est inutile de se fixer des objectifs pour l’avenir, si le temps nous le laissons passer en vain.

Peut-être que penser le temps d’une manière différente nous permettra de mieux traverser ces mois d’isolement physique; Également, qu’il soit le pont nécessaire pour apporter les changements structurels et profonds dont notre Terre a besoin. Passons de l’époque perverse de la déshumanisation mercantile à un changement de temps, une coupure de temps, à la «fin des temps».

