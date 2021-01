Il semble que (presque) personne ne veuille dépenser un mois de salaire sur un smartphone “ premium ”, donc ce qui croît le plus dans l’industrie mobile, c’est la vente de smartphones haut de gamme reconditionnés ou d’occasion.

Après le grand krach de 2020, la première crise de l’industrie mobile en quinze ans, la vérité est que le paradigme du marché pourrait changer après avoir confirmé que les téléphones phares continuent d’augmenter leur prix bien que le grand public recherche principalement des mobiles plus rémunérés en prix et en performances, ce que l’on peut voir en voyant Xiaomi dépasser même Apple en parts de marché.

Sony a déjà dit qu’il n’est pas facile de vendre un téléphone mobile de plus de 1000 euros dans la situation actuelle, et la vérité est qu’il semble que de nombreux utilisateurs qui souhaitent toujours acheter des smartphones hautes performances, ils semblent plus intéressés par la réduction de prix que achetez-les reconditionnés et d’occasion, un marché qui s’est développé comme jamais auparavant en 2020, que de les acquérir neufs et leurs prix très élevés au-dessus de cette barrière psychologique des quatre chiffres.

En fait, certains des cabinets de conseil les plus importants du secteur comme IDC ont fait appel à leurs experts pour élaborer un rapport sur les ventes de mobiles d’occasion et reconditionnés en 2020, extrapolant également les données vers une 2024 où ces ventes devraient continuer de croître des appareils d’occasion… Le paradigme est-il vraiment en train de changer? Les constructeurs découvriront-ils que «personne» ne veut un mobile de plus de 1 000 euros?

2020, l’année où les prix des produits phares d’Android ont grimpé en flèche

Compensation du coût de la gamme plus “ premium ” au rythme des ventes d’occasion

Pour toujours les smartphones les plus performants sont les plus recherchés, mais la vérité est que nous savions déjà qu’ils n’étaient pas les meilleurs vendeurs car la plupart des utilisateurs souhaitent que les terminaux soient mieux rémunérés en termes de prix et de performances, toujours bien en dessous d’environ quatre chiffres, sûrement exagéré.

C’est quelque chose dont de nombreux fabricants mettent en garde depuis longtemps, et peut-être à cause de cela les mobiles les plus nobles du marché, comme le Galaxy S, l’iPhone ou le Huawei Mate, ont abouti à des familles complètes où nous pouvons choisir Plus de téléphones haut de gamme normaux à des prix d’environ 800 euros, jusqu’aux smartphones de coupe très premium avec des appareils photo superlatifs et des prix très élevés.

Quoi qu’il en soit, il semble que la plupart des utilisateurs recherchant un téléphone premium ils ont trouvé un moyen de l’avoir moins cher, allez le trouver dans des magasins reconditionnés ou sur des sites Web de revendeurs d’appareils, là où c’est possible obtenir des terminaux de la gamme la plus élevée presque réédités à des prix beaucoup plus attractifs que dans les magasins officiels et les détaillants d’électronique.

Les chiffres que nous présente IDC ne sont pas trompeurs, avec plus de 225 millions d’unités mobiles d’occasion vendues en 2020, spécifiquement 225,4 millions, ce qui représente un Croissance de 9,2% sur un an par rapport aux 206,5 millions de mobiles d’occasion vendus en 2019.

Le rapport indique qu’il est une situation logique sur les marchés plus matures, où les échanges se développent toujours à mesure que les utilisateurs avancés renouvellent leurs appareils, attirer le reste pour mettre à jour leurs téléphones pour des fonctionnalités plus puissantes et meilleures une fois que leur prix baisse.

Ce compense le prix élevé de plusieurs appareils haut de gamme et permet à de plus en plus d’utilisateurs d’accéder aux plages nobles au fil du temps, il semble donc clair que la situation ne peut qu’empirer dans les années à venir, IDC estimant qu’en 2024 351,6 millions d’unités de smartphones reconditionnés ou d’occasion seront vendus avec un croissance autour de 11,2% dans ces années.

Les experts prévoient que dans les années à venir, les ventes de téléphones portables d’occasion augmenteront de plus de 10%, et c’est quelque chose qui devrait faire réfléchir les grands fabricants… Que recherchent les utilisateurs?

Pour moi, honnêtement, je ne doute pas que ce sera le cas et de plus en plus de téléphones mobiles premium d’occasion continueront d’être vendus, ce qui pourrait anticiper le début de ce changement de paradigme que Google marquait déjà avec son Pixel 5, laissant de côté la course au matériel et la photographie superlative, pour vendre un mobile avec une expérience utilisateur bien plus rémunérée et un prix très attractif par rapport au reste de la gamme haute.

Et c’est qu’à la fin, Que recherchent les utilisateurs? Eh bien dans mon cas je pense que c’est précisément ça, la meilleure expérience au meilleur prix, donc J’espère que les fabricants signeront certainement la note et commenceront également à s’occuper des téléphones portables en dessous de ces 1000 euros tellement éculé et que personne ne veut vaincre … tu ne crois pas?

