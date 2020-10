Il y a deux fois dans une période de 12 mois où nous devons changer l’heure de l’horloge. Au printemps il touche faire avancer les mains, et donc dormir une heure de moins; en automne il touche retarder et retrouver cette heure de sommeil qu’ils nous ont pris des mois auparavant. C’est ce qu’on appelle le changement d’heure ou heure d’économie de lumière, établi par une directive européenne afin de mieux utiliser les heures d’ensoleillement, ce qui se traduit par une consommation d’électricité moindre.

Mieux utiliser la lumière et les ressources

La plupart des États membres de l’UE ont une longue tradition d’heure d’été, qui remonte à la crise pétrolière des années 1970, voire à la Première ou à la Seconde Guerre mondiale.. À l’époque, les dispositions sur l’heure d’été visaient principalement à économiser l’énergie. Mais il y avait aussi d’autres objectifs comme la sécurité routière, l’augmentation des possibilités de loisirs découlant de l’extension des journées ou, simplement, l’adaptation aux pratiques des pays voisins ou des principaux partenaires commerciaux.

Il convient également de noter que la disponibilité de la lumière du jour varie en fonction de la situation géographique des États membres de l’UE. Tout au long de l’année, les États membres du nord comme la Finlande connaissent un changement important de la disponibilité de la lumière du jour, caractérisé par des hivers avec peu d’heures de jour et des étés clairs avec des nuits courtes. Dans les États membres les plus au sud, la répartition entre les heures de jour et de nuit ne change guère au cours de l’année. Cet élément est un facteur important dans la tirade annuelle de savoir si cette pratique doit être maintenue ou non.

Le problème du changement d’heure? Que deux fois par an il faut ajuster le biorythme car même si c’est simplement 1 heure de plus ou 1 heure de moins, des choses comme le moment des repas ou le sommeil nous déséquilibrent complètement. Ce soir, du 24 au 25 octobre, l’heure changera officiellement et à 3 heures du matin, il sera 2 heures, retardant 1 heure. Mais qu’en est-il de tous les gadgets électroniques que nous avons à la maison? Vont-ils s’adapter d’eux-mêmes? Devons-nous les ajuster?

Ordinateur

Dans le cas des PC pas besoin de s’inquiéter, puisque des systèmes comme Windows, MacOS ou Linux s’ajuster automatiquement à l’heure courante. En fait, Windows avertit généralement avec des notifications dans l’espace de votre horloge et la date pour avertir que l’heure sera bientôt modifiée. Par conséquent, lorsque nous les allumons, nous verrons qu’ils sont déjà ajustés et synchronisés avec l’heure d’hiver.

Téléphones portables

Quelque chose de similaire se produit avec les smartphones, car nous n’aurons pas à effectuer de réglage manuel d’aucune sorte parce que le changement de temps viendra attribué par le réseau mobile lui-même. Comme lorsque nous voyageons dans un pays étranger et que nous remarquons à notre arrivée que le téléphone se connecte au réseau local et nous montre l’heure locale du pays, demain, lorsque nous nous réveillons, l’horloge du téléphone sera réglée et l’heure indiquée sera l’heure correcte. -Même si la montre-bracelet que vous portez et que vous n’avez pas encore ajustée indique le contraire.

Et si vous ne le faites pas sur le réseau mobile, Il le fera dès que vous vous connecterez via Wi-Fi ou des données à Internet. Cependant, un conseil: si notre smartphone est importé et que nous avons, par exemple, un iPhone que nous avons acheté aux États-Unis ou un Xiaomi qui vient du Japon, vérifiez que le changement a bien été effectué. Dans le cas des wearables comme les montres intelligentes, il suffira de les synchroniser via Bluetooth avec le mobile, et on évite ainsi de les modifier manuellement.

Si vous souhaitez le vérifier, vous pouvez accéder aux paramètres du mobile et vous assurer:

– Android: Paramètres> Date et heure ou Système> Date et heure> Date et heure automatiques (activer si cette option est désactivée)

– iOS: Paramètres> Général> Date et heure> Réglage automatique (activez-le si cette option est désactivée)

Consoles de jeux

Oui, depuis plusieurs générations de systèmes, les consoles portables et de bureau ont montré l’heure. Dans le cas du Sony PS4, comme nous le voyons dans votre guide, ceci “S’ajuste automatiquement à l’heure d’été”, bien que “ce paramètre n’est disponible que dans la région définie [Zona horaria] l’heure d’été s’applique ».

Si nous l’avons déconnecté, lors de la connexion en ligne avec la console, Cela sera ajusté à l’heure à laquelle Internet marque, et ce sera donc l’hiver. Les consoles Microsoft Xbox et Nintendo comme Wii U, Nintendo Switch ou 3DS identiques, dans leurs options de configuration avoir la boîte Heure d’été. En le marquant, nous sauvegardons la configuration manuelle.

Le dernier changement d’heure, au revoir en 2021

Après l’annonce par l’Union européenne que le redoutable changement d’heure avait déjà compté ses jours, son élimination aura lieu en 2021 -S’il est retardé, ce ne sera que jusqu’en 2022-, donc cette année nous sommes confrontés au n dernier changement d’heure d’hiver, bien que la pandémie de cette année puisse retarder la mesure.

Le parti européen a soutenu el mettre fin au changement d’heure saisonnier dans l’UE à partir de 2021, permettant à chaque pays de choisir s’il souhaite conserver l’heure d’été ou d’hiver. Cela signifie-t-il qu’à partir de cette année, nous n’aurons plus à changer l’heure de l’horloge? Eh bien cela dépend, car lorsque la mesure entre en vigueur, le calendrier final restera entre les mains de chaque pays de l’UE, bien que calme, car ce le sera simplement s’ils veulent avoir une heure de plus ou une heure de moins que le reste.