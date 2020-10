L’un des aspects clés du concept des smartphones est la large gamme de personnalisation dont ils disposent, en particulier Android. L’idée est que chaque utilisateur puisse adapter son mobile à son style, sa façon d’être, ses goûts, ses compétences, etc..

L’une de ces sections est le fond d’écran, appelé en anglais “ wallpaper ”, une fonction qui est implémentée depuis des années et qui avec les smartphones actuels peut être utilisée de manière avancée, en plaçant, par exemple, une image pour l’écran de verrouillage et une autre pour le menu mobile.

Changez votre fond d’écran quotidiennement

Si tu fais partie de ceux qui partent un fonds In Eternum et vous ne le changez que parce que vous avez changé de téléphone, alors cette application n’est pas pour vous. Mais si vous aimez modifier l’apparence souvent ou avec une certaine régularité, jetez un œil à l’application Fonds d’écran, ce qui ne jette peut-être rien de nouveau dans l’image, mais être Google donne déjà certaines garanties et s’accompagne d’une grande facilité d’utilisation et de fonctions assez utiles telles que la possibilité d’activer une rotation quotidienne des fonds.

Fonds d’écran en a de très bons dans une interface divisée en sections comme Paysages urbains, terre, paysages, vie, textures et fonds d’écran animés, avec des images prédéfinies de différents thèmes que nous pouvons utiliser. Bien que si nous ne sommes pas convaincus ou que nous voulons continuer à utiliser le nôtre, l’application vous permet d’accéder images google earth, sur lequel nous avons des téléchargements vers Google+ et bien sûr à la galerie d’images et de photos du téléphone.

Chiffre d’affaires journalier

Sans aucun doute l’une des fonctions les plus utiles qu’apporte l’application, nous pouvons choisissez une série d’images d’arrière-plan qui pivoteront quotidiennement, de sorte que chaque jour nous avons un fond d’écran différent sur le téléphone sans avoir à le changer à la main et sans investir plus de temps que le réglage initial lors du choix des images.

Une autre fonction est que l’application définit un fond d’écran de verrouillage que tout le monde peut voir et un autre sur l’écran d’accueil juste pour vous. -pour les mobiles avec Android 7 ou supérieur. Si l’application vous intéresse, vous l’avez déjà disponible sur Google Play.

Télécharger des fonds d’écran pour Android