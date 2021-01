Vous pouvez vivre vos séries et vos films comme jamais auparavant avec ce téléviseur Xiaomi.

Écrit par Christian Collado dans Offres

Si vous envisagez de changer de télévision, vous avez peut-être trouvé l’opportunité que vous recherchiez. Encore plus si ce que vous vouliez était un Smart TV 65 pouces avec résolution 4K à un prix imbattable.

[dfsn-box tienda=”aliexpress” producto=”https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=11640&awinaffid=544659&clickref=https%3A%2F%2Fandro4all.com%2Fofertas%2Ftelevision-65-pulgadas-barata-oferta-2021-01-14&clickref2=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F1005001305273882.html&p=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F1005001305273882.html#nofollow” imagen=”https://andro4all.com/files/2020/11/Xiaomi-Mi-TV-4S-65.jpg” precio=”669″ precio_original=”699″ cupon=”CUPON”]Xiaomi Mi TV 4S 65 ″[/dfsn-box]

Et est-ce que pour une durée limitée, sur AliExpress, vous pouvez obtenir un Téléviseur Xiaomi Mi TV 4s dans sa variante avec panneau LED 4K, compatibilité avec le contenu HDR +, Dolby Vision et Dolby Atmos au prix de moins de 600 euros.

Obtenez ce magnifique téléviseur Xiaomi pour moins cher

Le modèle proposé fait partie de la famille des téléviseurs «intelligents» du catalogue Xiaomi. C’est un TV 65 pouces avec panneau LED Il offre une résolution de 3 840 x 2 160 pixels. De plus, le système Dolby Vision, ajouté à la compatibilité avec le contenu HDR10 et HDR10 +, vous permet de tirer encore plus parti de l’écran lors de la consommation de contenu via des plates-formes avec Netflix ou Amazon Prime Video.

Votre système audio, composé de deux haut-parleurs large bande de 10 W chacun, est équipé d’un Égaliseur 5 bandes, un système d’égalisation basé sur l’intelligence artificielle et, bien sûr, le système Dolby Atmos qui promet d’améliorer la qualité de l’audio lors de la consommation de contenu.

Un autre détail intéressant est l’inclusion du système Miracast, qui facilite l’envoi de contenu au téléviseur à partir du mobile. Comme d’habitude, Xiaomi inclut Android TV comme système d’exploitation sur ce téléviseur, à partir duquel accéder à une série d’applications préinstallées telles que YouTube, ou même surfer sur Internet. Et vous aurez Google Play pour choisir les applications à utiliser.

Le prix habituel de la télévision atteint dépasser 690 euros. Maintenant, pour juste un temps, vous pouvez l’obtenir au prix de 669 euros sur AliExpress Plaza. Au moment de la rédaction de cet article, le produit a été évalué des dizaines de fois par les acheteurs, obtenant une note moyenne de 4,8 sur 5.

Xiaomi Mi TV 4S, la meilleure alternative?

Bien sûr, vous n’aurez peut-être pas besoin d’un téléviseur aussi grand, ou vous ne voudrez peut-être pas dépenser plus de 600 euros pour votre nouveau téléviseur. Dans ce cas, une bonne alternative au modèle Xiaomi susmentionné est son frère cadet, les Mi TV 4 également de Xiaomi que nous avons pu analyser, avec une diagonale de 55 pouces, une résolution 4K et un système d’exploitation Android TV.

De la même manière que dans le modèle précédent, nous avons deux haut-parleurs 10W 6 ohms, processeur quad-core et systèmes audio et vidéo Dolby.

[dfsn-box tienda=”aliexpress” producto=”https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=11640&awinaffid=544659&clickref=https%3A%2F%2Fandro4all.com%2Fofertas%2Ftelevision-65-pulgadas-barata-oferta-2021-01-14&clickref2=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F4001175808199.html&p=https%3A%2F%2Fes.aliexpress.com%2Fitem%2F4001175808199.html#nofollow” imagen=”https://andro4all.com/files/2020/12/Xiaomi-Mi-TV-4S-43.jpg” precio=”549″ precio_original=”599″ cupon=”CUPON”]Xiaomi MI TV 4S 55 ″[/dfsn-box]

En faveur de ce modèle, oui, il faut mentionner que Android TV rend l’interaction avec le système un plaisir, en plus de permettre l’accès aux applications du Google Play Store, et de faire des demandes à l’Assistant Google, une fonctionnalité qui manque au téléviseur précédent.

En plus de cela, il s’agit de un modèle encore plus abordable, puisqu’il est possible de l’obtenir sur AliExpress Plaza au prix de 549 euros, soit plus de 100 euros de moins que dans le cas du modèle 65 ″.