Les réseaux sociaux sont extrêmement importants aujourd’hui. Se présenter de manière appropriée est nécessaire, en particulier pour les marques qui essaient de se promouvoir. Alors que les images devraient attirer la plupart de l’attention, comment pouvons-nous faire plus? Pour cela, nous devons apprendre comment changer la police ou la typographie du profil et des histoires Instagram.

C’est extrêmement facile à faire et les résultats visuels sont tout simplement incroyables. Changer la police ou la typographie des publications sur Instagram est quelque chose que nous pouvons faire rapidement avec l’aide d’une autre application supplémentaire.

Quelle police utilise Instagram par défaut?

La police ou la typographie qu’Instagram utilise par défaut est assez populaire, car elle est simple et fonctionnelle: Helvetica. C’est l’une des polices les plus utilisées au monde. C’est parce qu’il est trop lisible dans presque toutes les situations et pour la plupart neutre.

En ce qui concerne les stories Instagram, on peut trouver une petite variété de polices: classique, néon, machine à écrire, moderne, etc. Cependant, si ce n’est pas ce que vous recherchez, nous pouvons le modifier pour lui donner une touche plus unique et ainsi se démarquer.

Sélection d’un générateur de polices pour Instagram

Il existe de nombreux générateurs de polices pour Instagram qui nous permettront d’utiliser différentes polices à ajouter à notre profil. Ceux-ci inclus: Balises Meta, polices Instagram, lettres et polices, etc.

Dans notre cas, nous allons utiliser des balises Meta, car cela nous semble le plus convivial et nous permet d’avoir un aperçu de la police que nous allons utiliser, ce qui est assez pratique lors du choix d’une police, surtout si nous ne savons pas à quoi cela ressemble. la même.

Une fois que nous avons sélectionné la police, nous devons simplement la copier. Après cela, nous devrons accéder à notre profil Instagram et choisir “Editer le profil».

Dans la section “Nom” ou “Description”, vous pouvez coller votre nom d’utilisateur avec la nouvelle police. De cette façon, toute personne qui entre dans votre profil trouvera un nom plutôt frappant qu’elle ne pourra éviter de lire.

Dans la description, vous pouvez ajouter jusqu’à 150 caractères pour vous décrire. Évidemment, comme il s’agit d’un texte un peu plus long que le nom, nous vous recommandons d’utiliser une police facile à lire.

Comment changer la police ou la typographie dans les histoires Instagram

Instagram lui-même ne nous permet pas d’utiliser un grand nombre de polices. Cependant, nous pouvons télécharger des histoires entièrement personnalisées tant que nous les créons dans une autre application.

Après les avoir créés dans cette application, nous pouvons les télécharger et les télécharger sur le réseau social sans problème. De cette façon, ils seront personnalisés avec des lettres très différentes de celles disponibles sur Instagram. Vous pouvez même créer des publications animées, entre autres.

Applications pour changer la lettre des histoires Instagram

Ensuite, nous allons voir toutes les applications dont nous avons besoin pour pouvoir modifier la police de nos histoires Instagram et les personnaliser au maximum afin d’attirer l’attention et d’améliorer la qualité visuelle de nos histoires.

Mojito: une application simple mais puissante qui a plus de 50 sources disponibles. Vous pouvez ajouter différents effets aux publications et créer une histoire Instagram très originale.Hyper Type: si vous aimez publier des histoires avec des animations légères, alors cette application est idéale pour vous. Déplier: elle dispose d’une grande variété de modèles et de designs, vous pouvez ajouter des filtres et créer des collages. Word Swag: si nous parlons d’une application qui compte avec un large catalogue de polices, alors cette application doit être la première sur la liste Changeur de polices: Il a plus de 100 polices que vous pouvez utiliser.

Comme vous pouvez le voir, il n’est pas du tout difficile de changer la police ou la typographie des publications Instagram. Surtout avec ces applications qui nous permettent de créer facilement des histoires Instagram très originales.

