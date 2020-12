Mais regardez comment les poissons boivent dans la rivière. Tout ce que je veux pour noël, c’est toi. Ou un rocher de cloches. Il n’y a pas de Noël sans chants de Noël et depuis début décembre, les chansons les plus célèbres sont jouées dans les rues de la ville, dans les magasins et dans les maisons. Il y a quelques années, l’album traditionnel des chants de Noël ne manquait pas. Désormais, dans la plupart des familles, les playlists sont écoutées. Quelque chose avec Chansons de Noël sur Spotify. Mais tous les pays ne vivent pas de la même manière et, si dans certaines parties du monde l’esprit de Noël passe incontestablement par la musique, dans d’autres, les chansons semblent passer au second plan les jours précédant Noël.

“Chanson populaire, principalement religieuse, qui est chantée à Noël.” C’est ainsi que la Royal Spanish Academy (RAE) définit le mot Christmas carol. Il est difficile de mettre une date au début des chansons célèbres, mais certains historiens soulignent qu’elles sont arrivées en Espagne au XVe siècle. Ce qui a commencé comme un refrain accrocheur, a fini par être utilisé par l’Église pour diffuser son message. La plupart des chansons portaient sur la naissance de l’Enfant Jésus et, au fil du temps, sur les mages ou l’étoile de Bethléem.

C’est ainsi que peu à peu les chants de Noël sont devenus populaires et ont atteint d’autres parties du monde comme l’Amérique latine. Maintenant, pour beaucoup de gens, il ne reste que peu de chose de ce message évangélisateur. Surtout que les chansons de Noël de Frank Sinatra ou Michael Bublé. Et, bien sûr, des chansons historiques comme All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. C’est déjà le plus écouté de l’histoire et la reine des chansons de Noël sur Spotify pendant les vacances. Cela peut même être un indicateur pour analyser l’esprit de Noël.

Dans Explica.co, nous avons analysé les chansons de Noël les plus écoutées sur Spotify au cours de la deuxième semaine de décembre, quelques jours avant la veille de Noël et Noël. De nombreux pays ont déjà placé le plus de Noël dans leur top 5. Nous prévoyons que, même si nous aimons vraiment le poisson dans la rivière, L’Espagne n’en fait pas partie.

Mariah Carey est toujours la reine des chansons de Noël sur Spotify

Commençons par les États-Unis. Sans surprise, Mariah Carey prend la première place du Top 200 au cours de la deuxième semaine de décembre. Tout ce que je veux pour Noël c’est toi plus de 8500000 vues dans cette période. Ils sont suivis par Rockin ‘Around The Christmas Tree de Brenda Lee, Jingle Bell Rock de Bobby Helms et It’s the Most Wonderful Time of the Year d’Andy Williams. La cinquième place est occupée par Ariana Grande avec son Père Noël Tell Me.

Mariah Carey est également la reine de la liste de chansons de Noël Spotify au Canada. Noël dernier, par Wham!, Est sur ses talons et cette liste de succès est rejoint par Michael Bublé et ça commence à ressembler beaucoup à Noël.

Mais sur le continent, tout n’est pas l’esprit de Noël. Nous sommes arrivés au Mexique, où non seulement les chants de Noël qui triomphent chez ses voisins du nord ne sont pas sur la liste la plus écoutée, pas même les chants de Noël locaux n’ont leur place. Les plus écoutés quelques jours après Noël C’est Dákiti, de Bad Bunny et Jhay Cortez, avec plus de 9 millions de vues. Karol G et deux autres chansons de Bad Bunny, dont Hier soir avec Rosalía, en tête du top 5. Aucune trace de Silent Night.

Le même phénomène se produit en Colombie, où l’esprit de Noël n’a pas pu abandonner le reggeatonero en eux. Nous devons aller en Europe pour écouter à nouveau les chants de Noël en boucle. La Grande-Bretagne est sur la piste des États-Unis et du Canada. Là encore, Carey est la reine des plus écoutées et est suivie des mêmes chansons que dans les deux autres pays. Si on continue dans les pays du nord de l’Europe, la tendance se poursuit. L’Irlande, l’Allemagne et la Belgique ont également première position à Mariah CareyMais alors que nous nous dirigeons vers le sud, les chansons de Noël sur Spotify passent au second plan.

En Espagne, nous aimons aussi “ Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi ”

C’est le cas de l’Espagne. Dákiti, de Bad Bunny, est la chanson la plus écoutée ces derniers jours et à la liste s’ajoute Tú Me Dejaste De Querer, de C. Tangana y la Húngara. Pas une trace de chansons de Noël sur la liste. Il en va de même pour notre pays voisin, le Portugal, ainsi que pour l’Italie et la France. Mais, selon les données de l’année dernière, l’image ne change pas malgré le fait que la veille de Noël se rapproche de plus en plus. Aux fêtes de l’année dernière en Espagne, la chanson la plus écoutée était Tusa, de Karol G et Nicki Minaj, pendant la semaine du réveillon de Noël jusqu’à la fin de l’année. Même au plus fort de Noël, nous ne laissons pas les chants de Noël figurer sur la liste la plus écoutée.

Cependant, cela ne signifie pas que nous n’avons pas succombé à la voix de Mariah Carey. Malgré le fait qu’en Espagne, tout ce que je veux pour Noël, c’est toi, ne fait pas partie des plus écoutés, a été écouté plus de 790000 fois, plus que dans d’autres pays comme la Belgique qui fait partie de son top 5 mais qui a été reproduit environ 335 000 fois.

Les chansons de Noël nous mettent de bonne humeur

Ce Noël est différent. La pandémie de coronavirus ne nous permettra pas de les vivre comme avant mais les chants de Noël ne nous sont pas enlevés par personne. C’est un moment qui peut même augmenter encore plus l’esprit de Noël. C’est ce qui s’est passé aux États-Unis. Le pays mène, de loin, le plus grand nombre de reproductions du succès de Carey – également parce qu’il a une population beaucoup plus grande que celle d’un pays d’Europe. Mais l’année dernière était différente.

Au cours de la deuxième semaine de décembre 2019, les Américains ont écouté Roxanne d’Arizona Zervas plus de 9 millions de fois et dans leur classement des cinq chansons les plus écoutées, il n’y a pas une seule chanson de Noël. Tout ce que je veux pour noël, c’est toi était en position 13, bien que les reproductions aient été plus de 6 millions.

On peut les écouter plus ou moins régulièrement, mais les chants et chants de Noël sont indispensables à cette période de l’année. Plusieurs études le confirment. Pour plus de 80% des personnes aux États-Unis, ce type de musique fait qu’ils apprécient davantage les vacances et qu’ils se sentent de meilleure humeur. C’est aussi une stratégie marketing et il est prouvé que mettre des chants de Noël dans un magasin incite les gens à acheter plus.

En Espagne, nous n’avons peut-être pas de succès de Noël en tête de nos charts. Mais cela ne veut pas dire que ces chansons ne sont pas entendues. Et pas seulement les internationaux, mais aussi nos thèmes traditionnels tels que El burrito sabanero, Campanas de Belén ou Campana sobre campana. Tout ne doit pas être Mariah Carey.