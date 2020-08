Nintendo a publié mercredi sa dernière Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, partageant de nouveaux détails sur les jeux tiers à venir sur le commutateur.

De nombreux jeux Switch à venir sont en fait des remasters ou des rééditions, tels que Taiko no Tatsujin, Collection of SaGa et Final Fantasy Crystal Chronicles.

Nintendo dit qu’il y aura plus de vitrines de partenaires avant la fin de 2020.

Nintendo a publié une autre vitrine surprise mercredi, mettant cette fois en évidence les plus gros jeux tiers qui devraient arriver sur le Switch avant la fin de l’année et au début de 2021. La plupart de ces jeux avaient déjà été annoncés, mais il y avait quelques surprises dans le mix, et nous avons eu un tas de dates de sortie.

Vous pouvez voir le synopsis, la date de sortie et la bande-annonce de chacun des prochains jeux Switch ci-dessous.

Kingdom Hearts: Mélodie de la mémoire

Synopsis: Dans cette expérience musicale de SQUARE ENIX se déroulant dans le monde de KINGDOM HEARTS, les joueurs suivront le rythme avec un bon timing et lanceront de puissants sorts magiques pour attaquer les ennemis. Une variété de modes sont disponibles dans le jeu, y compris Memory Drive, qui consiste à faire correspondre des scènes passées de la mémoire, et Boss Battle, dans lequel les joueurs affrontent des boss redoutables avec des attaques spéciales. Effacer les scènes récompense les joueurs avec des cinématiques et des partitions musicales afin qu’ils puissent revivre des scènes mémorables de leur voyage.

Date de sortie: 13 novembre 2020

FUSER

Synopsis: De Harmonix, les créateurs de Rock Band, vient FUSER, un festival de musique numérique non-stop dans lequel les joueurs contrôlent la musique. Dans la prochaine évolution du jeu musical, les joueurs combinent des éléments de chansons de certains des artistes les plus populaires au monde pour créer des mix étonnants, ou s’associent avec des amis pour des collaborations épiques.

Date de sortie: Automne 2020

Taiko no Tatsujin: Pack d’aventure rythmique

Synopsis: Deux jeux de la série Taiko no Tatsujin arrivent sur Nintendo Switch dans une seule collection. Rejoignez Don-chan dans deux grandes aventures RPG en voyageant dans le temps ou en sauvant le monde d’incidents étranges. Affrontez des ennemis dans des batailles rythmées en enchaînant des combos avec de puissants tambours taiko. Recrutez des monstres pour devenir des alliés, vérifiez la personnalité de chaque monstre et créez un groupe formidable pour vaincre des ennemis redoutables. Et si les joueurs aiment simplement jouer avec la musique, un mode rythmique est également disponible. Plus de 130 chansons sont incluses dans cette collection, y compris de nouvelles chansons comme «Gurenge».

Date de sortie: Hiver 2020

World of Tanks Blitz

Synopsis: Dans ce jeu multijoueur en ligne épique et gratuit, les joueurs pilotent plus de 350 véhicules de combat uniques et exclusifs avec des modèles 3D minutieusement élaborés. Des véhicules historiquement précis, des chars expérimentaux basés sur les plans d’ingénieurs célèbres, des monstres blindés d’univers alternatifs populaires – ici, ils combattent ensemble!

Date de sortie: Disponible dès maintenant

Big Rumble Boxing: Creed Champions

Carte de titre pour le jeu vidéo Big Rumble Boxing: Creed Champions. Source de l’image: SurviosSynopsis: Montez dans les rangs dans ce jeu de boxe à élimination directe mettant en vedette certains des boxeurs fictifs les plus célèbres de tous les temps, comme Rocky Balboa, Adonis Creed et Viktor Drago. Vivez un véritable voyage opprimé à travers des interactions basées sur l’histoire et des batailles féroces avec des commandes intuitives et des techniques de combat percutantes. De plus, les joueurs peuvent perfectionner leurs compétences de boxe dans des montages d’entraînement Rocky classiques.

Date de sortie: Printemps 2021

Collection de SaGa: Final Fantasy Legend

Carte de titre pour la collection de jeux vidéo de SaGa: Final Fantasy Legend. Source de l’image: Square EnixSynopsis: Sortis à l’origine sur la console Game Boy, les trois premiers titres de la série SaGa – The FINAL FANTASY Legend, FINAL FANTASY Legend II et FINAL FANTASY Legend III – arrivent sur Nintendo Switch dans une seule collection! Naviguez à travers des mondes fantastiques en combattant des monstres, personnalisez vos personnages, explorez des villes, des donjons et plus encore. Un mode haute vitesse et d’autres fonctionnalités utiles ont été ajoutés tout en conservant l’attrait des titres originaux.

Date de sortie: 15 décembre 2020

Just Dance 2021

Synopsis: La série Just Dance est de retour avec son dernier opus, Just Dance 2021! Dans cette dernière entrée de la série de danse populaire, les joueurs peuvent passer à 40 nouveaux morceaux chauds, y compris des chansons d’artistes populaires tels que « Don’t Start Now » de Dua Lipa et « Feel Special » de TWICE. Les joueurs peuvent même faire équipe en mode coopératif!

Date de sortie: 12 novembre 2020

Puyo Puyo Tetris 2

Synopsis: Deux jeux de puzzle légendaires se réunissent pour le match de puzzle ultime dans Puyo Puyo Tetris 2! Cette nouvelle entrée dynamique comprend tous les modes du jeu original, y compris le mode Versus populaire, qui permet aux joueurs de jouer à Puyo Puyo contre Tetris, et le mode Party ludique avec des objets et des défis spéciaux. Le nouveau mode de combat de compétences introduit des compétences basées sur les personnages et des cartes d’objets qui peuvent être équipées pour dynamiser l’équipe et renverser rapidement les rôles sur les adversaires! En mode Aventure, les joueurs traverseront un espace et des dimensions jamais vus auparavant dans une nouvelle histoire, avec une distribution colorée de personnages mignons, donnant vie au pouvoir de Tetriminos et Puyos. Un mode en ligne étendu offrira la possibilité de regarder des matchs, dans lesquels jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter dans des batailles mondiales pour le classement en ligne.

Date de sortie: 8 décembre 2020

Minecraft Dungeons: DLC d’hiver rampant

Synopsis: Combattez le givre dans le DLC Minecraft Dungeons Creeping Winter. Bravez de nouvelles missions et abattez des foules implacables lors d’un voyage pour vaincre le Wretched Wraith au centre de la tempête. Traquez la source de la corruption et découvrez de nouvelles armes, armures et artefacts.

Date de sortie: Septembre 2020

Jump Force: Édition Deluxe

Synopsis: Unissez-vous pour combattre une menace dangereuse et sauver l’humanité dans JUMP FORCE – Deluxe Edition. Choisissez parmi une liste de plus de 50 héros de manga puissants parmi ONE PIECE, DRAGON BALL, NARUTO et plus encore. Combattez dans divers modes, y compris les modes en ligne et un mode d’équipe locale exclusif à la version Nintendo Switch.

Date de sortie: 28 août 2020

Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions

Synopsis: Défiez les règles du football dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Exécutez de puissants mouvements offensifs et défensifs pour obtenir l’avantage lors de matchs remplis d’action. Personnalisez les personnages, créez une équipe de rêve et participez à des jeux en ligne et locaux.

Date de sortie: 28 août 2020

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Synopsis: Une grande aventure vous attend dans cette version remasterisée du RPG d’action coopératif classique. Cette nouvelle version de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES propose de nouveaux donjons et armes de haut niveau, des graphismes mis à jour et bien plus encore. Faites équipe en ligne avec des amis proches ou éloignés, ou avec d’autres joueurs dans un système de matchmaking de groupe, pour combattre des ennemis et découvrir de nouvelles aventures.

Date de sortie: 27 août

