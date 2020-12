Pour tout cinéphile, la simple mention d’Alfred Hitchcock est un voyage à travers le meilleur du cinéma. Et d’une part, une série de films de rupture qui ont éclairé le cinématographique tel que nous le connaissons aujourd’hui.

L’autre Hitchcock, le réalisateur despotique, est rarement évoqué avec diverses accusations voilées de harcèlement contre lui. Sans aucun doute, Hitchcock est un génie au talent reconnu, un transformateur du cinéma à plusieurs niveaux. Mais il y a aussi une perception sombre dans son mythe qui mérite d’être analysé, pour comprendre ses points les plus hauts – et ses bas – dans toute son ampleur.

Une ferme conviction

Il convient de clarifier quelque chose de concret: Hitchcock était convaincu que le cinéma était une forme de langage. En tant que tel, il était parfois plus intéressé par la forme que par l’arrière-plan de ce qui était affiché à l’écran, quelque chose qui Il n’a jamais pris la peine de le cacher et il est venu débattre dans plusieurs interviews.

Pour le réalisateur britannique, la perception du cinématographique était directement liée à quelque chose d’une importance particulière: en tant qu’art visuel, ce qui était montré à l’écran devait avoir l’attrait de raconter, sans avoir besoin de rien d’autre que des jeux optiques, des compositions et la qualité de l’éclairage de l’histoire racontée par le scénario.

Il a donc intégré à sa méthode de travail une pré-planification méticuleuse, un storyboard méticuleux et un contrôle extrême que tout ce qui se passait sur le plateau devait passer par son approbation expresse. De loin, tout ce qui précède semble nécessaire et exemplaire, mais cela accentuait aussi les pires traits du réalisateur de manière impitoyable et même déconcertante.

Le problème environnemental

‘Les oiseaux’ – Universal Pictures, Alfred J.Hitchcock Productions

Des commentaires sur une tension insupportable sur le plateau pour tous les talents des coulisses, à la domination presque maladive sur l’image et même la vie privée de ses actrices fétiches. Hitchcock a développé une conception du cinématographique, qui comprenait le plateau de tournage comme une réserve privée.

Déjà pendant le tournage de Psychosis, il y avait des rumeurs de licenciement injustifié de cameramen, de monteurs et de producteurs. Tous pour avoir enfreint les ordres d’Alfred Hitchcock. Cependant, la perception générale de l’œuvre de Hitchcock restait celle d’un artiste exigeant qui avait besoin d’exprimer ses idées. Jusqu’à ce que le tournage de Marnie (1964) commence et qu’il soit montré, au moins pour l’actrice Tippi Hendren, qu’il y avait quelque chose de plus trouble dans la relation des Britanniques avec le cinéma.

Cent oiseaux redoutables qui volent

Dans l’une des scènes les plus connues du film Los Pájaros (1963), Melanie (Tippi Hendren) entre dans une pièce où elle est attaquée par une volée d’oiseaux enragés. Le personnage lève les bras, hurle et son expression de terreur est si authentique, évidente et profonde, qu’elle est choquante pour sa qualité réaliste.

C’est une scène impeccable qui a surpris le public de l’époque, et qui est immédiatement entrée dans l’histoire du cinéma de genre. Les critiques ont loué la tension, le public s’est émerveillé du sentiment de pure certitude de la menace qui pèse sur les personnages. Cependant, seuls ceux sur le plateau savaient ce qui s’était réellement passé.

Une scène très réelle

‘Fenêtre arrière’ – Paramount Pictures

Aussi déconcertant que cela puisse paraître, la scène n’avait ni cascadeurs ni effets spéciaux. Hitchcock a décidé – sans consulter son actrice principale – que la séquence, telle qu’il l’avait imaginée, se déroulerait de la manière la plus réaliste possible. Cela comprenait 120 heures de tournage continu, des insultes, du harcèlement et aussi une atmosphère terrifiante dont Tippi Hendren se souviendrait de nombreuses années plus tard., comme le plus terrifiant de sa vie.

Alfred Hitchcock a amené le mannequin et l’actrice dans la réplique d’une petite pièce pendant cinq jours de suite. Pendant ce temps, une douzaine d’oiseaux royaux l’ont survolée et l’ont picorée avec des leurres alimentaires.

Hitchcock a choisi des oiseaux assez grands pour que les dégâts qu’ils pouvaient causer soient réels, visibles: corbeaux, goélands et pigeons volumineux volaient en panique vers l’actrice, qui devait se jeter au sol si elle voulait éviter d’être blessée par les griffes et le bec. réel.

Au-delà de la fiction

‘Lifeboat’ – 20th Century Fox

La première fois que la scène a été enregistrée, il y avait des potins sur le plateau, mais personne n’a osé contrevenir à Hitchcock. Lorsqu’il a été tourné pour la sixième, cinquième fois, Hendren avait déjà les mains pleines d’excréments, sa robe déchirée, des griffes sur les mains. Il était terrifiant, il criait aveuglément, et il devait même effrayer un corbeau qui était sur le point d’enfoncer son bec dans sa droite. “L’un des oiseaux qui m’était attaché a sauté de mon épaule à mon visage et m’a gratté la paupière inférieure”, a raconté Hendren dans ses mémoires.

La plupart de l’équipe technique, qui comprenait également les manutentionnaires d’oiseaux, a essayé d’atténuer la tension. On dit que l’un des experts a recommandé à Hitchcock de ne pas provoquer davantage les oiseaux, également épuisés et de plus en plus violents par l’effort. Mais le cinéaste ne les a pas écoutés: en fait, il n’a pas répété le plan plus et pas moins de 45 chances jusqu’à ce qu’il soit enfin satisfait du résultat. À ce moment-là, Hendren pleurait, elle avait de vraies blessures aux bras, aux doigts, aux mains, au cuir chevelu et au visage. Et bien sûr, je voulais juste m’éloigner du plateau. Hitchcock vient de lui rappeler le contrat qu’il avait signé et il est sorti de là.

Une perfection dangereuse

‘Dial M for Murder’ – Warner Bros.

L’expérience a montré que les méthodes d’Hitchcock étaient devenues plus que les exigences d’un génie perfectionniste.

Pour le cinéaste, l’expérience de Hendren était beaucoup moins importante que le résultat, alors quand l’actrice a eu une semaine de congé pour se remettre de l’expérience, Hitchcock a protesté. En fait, Hedren elle-même dirait dans son livre que le médecin de famille sur le plateau devait intervenir pour éviter d’être forcé de revenir.

En fin de compte, liée à un contrat et avec sa carrière suspendue à un fil – comme la réalisatrice a pris sur elle de le lui rappeler – Hendren est revenue et a terminé le tournage. Mais il restait encore un film à tourner et c’est sur le plateau de Marnie qu’il est devenu clair que ce qui s’était passé à Los Pájaros n’était pas accidentel. Ce n’est pas non plus le résultat d’une erreur technique.

Hitchcock était convaincu que ses acteurs et actrices n’étaient que de simples instruments de perfection à l’écran, mais surtout que Hendren lui devait sa renommée naissante. Et il a utilisé cette influence pour presque écraser l’actrice sous son poing.

Silence sous le silence

‘Rebecca’ – Photos de Selznick International

Dans les années 1960, le mot «intimidation» n’existait pas à Hollywood. Ou du moins, pas avec la connotation actuelle. Tippi Hendren n’a donc jamais pensé que les appels, les avances sexuelles et les abus physiques qu’elle avait reçus d’Hitchcock étaient en fait plus qu’une simple prérogative de réalisateur sur une actrice inconnue.

En fait, l’actrice était convaincue que la cruauté inhabituelle dont Alfred Hitchcock avait fait preuve contre elle lors du tournage de The Birds et plus tard de Marnie, avait été une forme de vengeance.

«Je vois toute la couverture médiatique de l’affaire Weinstein. Ce n’est ni nouveau ni limité à l’industrie du divertissement. J’ai fait face au harcèlement sexuel tout au long de ma carrière de mannequin et d’actrice. Hitchcock n’était pas le premier. Cependant, je n’étais plus disposé à le supporter plus longtemps, alors je me suis éloigné de ce monde sans regarder en arrière. Hitch a dit que cela pourrait ruiner ma carrière si je racontais ce qu’il m’avait fait. C’était il y a 50 ans, mais il est temps pour les femmes de commencer à se défendre, comme cela s’est produit avec l’affaire Weinstein. Tant mieux pour eux! », A déclaré l’actrice dès que le mouvement #MeToo a commencé à avoir un impact médiatique considérable. Pour l’actrice, c’était une vengeance tardive pour toute la situation effrayante qu’elle avait dû vivre.

La longue ombre du silence

Pour Hendren, parler du comportement d’Hitchcock signifiait briser un tabou. Après tout, l’actrice avait été découverte et également rendue célèbre par Alfred Hitchcock, qui avait décidé de lui offrir un contrat après l’avoir vue dans une publicité télévisée. Au début, pour la mannequin de 31 ans, tout avait un rêve devenu réalité: que l’un des réalisateurs les plus connus d’Hollywood soit devenu son Pygmalion, il a dépassé tous ses fantasmes.

Hendren était inexpérimenté et a signé un contrat de cinq ans à des conditions qui seraient impensables aujourd’hui. Alfred Hitchcock avait un contrôle total sur la vie de l’actrice, tant sur le plateau qu’en dehors. Ce qui incluait que Hitchcock pouvait commenter – et se plaindre – du comportement de l’actrice s’il le jugeait nécessaire. Il avait également un pouvoir sur son image, son temps libre et ce qui est le plus effrayant: son image au-delà du jeu d’acteur.

L’obsession d’Hitchcock pour Hendren est allée à l’extrême interdire à tout homme sur le plateau de lui parler. Et bien sûr, personne n’a osé contrevenir à l’un des grands mythes vivants de Hollywoood. “J’étais isolé, pétrifié de peur et ne sachant pas vers quoi me tourner.”

Hendren, victime d’un génie

La situation a empiré de plus en plus, car Hendren a clairement indiqué qu’il n’acceptait aucune approche au-delà du professionnel avec Hitchcock. Lors du tournage de Los Pájaros, chaque rejet équivalait à une scène plus difficile. Un risque plus difficile à supporter. À ce moment-là, Hendren a même fait remarquer à ses amis et parents que le Le réalisateur s’est adressé à elle d’une manière sexuelle et perverse.

Au moment où le tournage de Marnie a commencé, il était évident que Hitchcock utilisait le décor comme méthode de punition contre l’actrice. De l’installation d’une porte secrète reliant son bureau au vestiaire de l’actrice, à la présence d’un masque avec son visage dans sa chambre.

Hendren a essayé de résister du mieux qu’il pouvait, mais ses options devenaient de plus en plus petites. “Plus je lui faisais face [Alfred Hitchcock], plus il est devenu agressif », a déclaré l’actrice dans le livre dans lequel elle explique une grande partie de l’expérience.

Le moment le plus difficile est venu quand Hitchcock a pris la décision délibérée de créer une scène pour humilier et blesser sexuellement Hendren. L’écrivain Donald Spoto raconte dans son livre Alfred Hitchcock, The Hidden Face of Genius (1983), que la scène dans laquelle le personnage de Marnie est violé lors de sa nuit de noces par son nouveau mari ne faisait pas partie du scénario original. En fin de compte, la scène a eu lieu et le le réalisateur a gardé la caméra très près du visage de l’actrice, qu’il n’avait aucun doute que c’était une vengeance répugnante pour son rejet. «J’ai pleuré pendant des semaines après cela», a écrit Hendren dans son livre.

L’origine de quelque chose?

‘Rope’ – Warner Bros., Photos transatlantiques

Malgré son contrat, Hendren n’a plus travaillé avec Alfred Hitchcock. Ce qui a amené sa carrière à un arrêt virtuel dont il ne pourrait jamais se remettre. Et Marnie est toujours considérée comme le film le plus étrange, le plus désordonné et le plus incohérent d’Alfred Hitchcock. Même le récemment décédé Sean Connery a poursuivi en disant que c’était l’un des moments les plus étranges et les plus difficiles de sa carrière.

Au final, Donald Spoto semble résumer le côté obscur d’Hitchcock dans son livre désormais classique: un génie extraordinaire qui a légué au cinéma une sorte de netteté et d’intrigue étonnante et d’avancées techniques. Mais ça a aussi laissé dans son sillage, un espace compliqué lié à ce qu’un homme puissant pouvait faire à Hollywood.

Alfred Hitchcock était-il la porte ouverte à des hommes comme Weinstein? Peut-être est-il très difficile de dire une telle chose, mais sans aucun doute, l’attitude d’Hitchcock envers ses actrices et la façon dont le cinéma a fermé les yeux reste un héritage inconfortable qui ne peut guère être ignoré aujourd’hui.

L’article Chaque génie a une ombre: le côté obscur d’Alfred Hitchcock a été publié dans Explica.co.