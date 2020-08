Sony a annoncé les jeux PS4 gratuits qu’il offrira en septembre.

Les abonnés PlayStation Plus pourront télécharger gratuitement Battlegrounds et Street Fighter V de PlayerUnknown le mardi 1er septembre.

Voici les prix standard des deux jeux sur le PlayStation Store: Battlegrounds de PlayerUnknown (29,99 $), Street Fighter V (19,99 $).

En ce qui concerne les jeux gratuits, Sony va avoir du mal à dépasser Fall Guys: Ultimate Knockout. Le jeu multijoueur farfelu de bataille royale est devenu le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de tous les temps mercredi, et il est difficile d’imaginer un jeu le faire tomber de son perchoir de si tôt. Cela n’empêchera cependant pas Sony d’essayer, car deux autres jeux PS4 seront gratuits en septembre pour les abonnés PS Plus.

En parlant de jeux de bataille royale, la première place ce mois-ci est Battlegrounds de PlayerUnknown (alias PUBG) qui a contribué à relancer l’engouement pour la bataille royale il y a plus de trois ans, avant que Fortnite n’explose sur la scène. Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus réaliste et moins cartoony que Fortnite, PUBG pourrait être pour vous. Bien sûr, compte tenu de sa popularité, il y a de fortes chances que vous l’ayez déjà, ou du moins la version mobile gratuite.

L’autre titre triple-A offert gratuitement ce mois-ci est Street Fighter V, qui a été fréquemment mis à jour depuis son lancement en 2016. Si vous êtes vraiment bon dans le jeu, vous voudrez peut-être vous pencher sur les tournois que Sony sera l’hôte en septembre, avec une chance de se qualifier pour la finale avec une cagnotte de 1 000 $.

Voici la gamme complète de jeux PlayStation 4 gratuits disponibles pour les abonnés PS Plus en septembre:

Champs de bataille de PlayerUnknown (ERP 29,99 $): Disponible du 1er septembre au 5 octobre

PUBG est un jeu de tir de bataille royale qui oppose 100 joueurs les uns aux autres dans une lutte pour la survie. Rassemblez des fournitures et déjouez vos adversaires pour devenir la dernière personne debout

Street Fighter V (ERP 19,99 $): Disponible du 1er septembre au 5 octobre

Vivez l’intensité du combat en face à face avec Street Fighter V! Choisissez parmi 16 personnages emblématiques, chacun avec sa propre histoire personnelle et des défis d’entraînement uniques, puis affrontez des amis en ligne ou hors ligne avec une variété robuste d’options de match. Gagnez de l’argent de combat dans des matchs classés, jouez pour le plaisir dans des matchs occasionnels ou invitez des amis dans un salon de combat et voyez qui l’emporte! Les joueurs PlayStation 4 et PC peuvent également jouer les uns contre les autres grâce à la compatibilité cross-play!

Les deux jeux listés ci-dessus seront téléchargeables gratuitement le mardi 1er septembre. Comme toujours, vous devez avoir un abonnement actif à PlayStation Plus pour les télécharger gratuitement. Vous devrez également continuer à payer ou redémarrer votre abonnement pour les conserver, même si vous les avez téléchargés gratuitement. Et n’oubliez pas: tous les jeux gratuits d’août sont toujours disponibles jusqu’à ce que la nouvelle collection de jeux instantanés arrive la semaine prochaine.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.