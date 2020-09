Apple a lancé iOS 14 au public le mercredi 16 septembre.

iOS 14 inclut un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations, y compris la possibilité de définir une application tierce comme navigateur par défaut sur votre iPhone, comme Chrome, Firefox, DuckDuckGo et Edge.

iOS 14 a également un bogue qui réinitialise votre navigateur par défaut sur Safari à chaque redémarrage de votre iPhone, vous devrez donc le modifier à chaque fois jusqu’à ce qu’un correctif soit publié.

Lors de son événement «Time Flies» de mardi, Apple a surpris tout le monde en annonçant que iOS 14 serait disponible au grand public le mercredi 16 septembre. Beaucoup de gens s’attendaient à ce qu’Apple retarde la mise à jour logicielle en raison du fait que la date de sortie de la série iPhone 12 a été repoussée, mais avec le nouveau matériel expédié dès ce vendredi, la société a décidé qu’il serait préférable de déployer tout ses mises à jour d’automne à la fois.

iOS 14 est maintenant disponible pour tout le monde avec un appareil compatible, et l’une des fonctionnalités les plus convaincantes de la mise à jour est la possibilité de changer votre navigateur Web par défaut pour autre chose que Safari. Les propriétaires d’iPhone ont supplié Apple de leur donner la possibilité de définir de nouvelles applications par défaut depuis des années et, enfin, la société a cédé. Bien sûr, il existe certaines limitations: vous ne pouvez pas simplement définir une application comme navigateur par défaut de votre iPhone.

La semaine dernière, nous vous avons expliqué les étapes nécessaires pour définir Chrome comme navigateur par défaut. À l’époque, c’était la seule application de navigateur qui avait été mise à jour pour tirer parti de la fonctionnalité, mais comme The Verge l’a découvert, plusieurs autres navigateurs ont été jugés par défaut par Apple maintenant qu’iOS 14 est arrivé.

Après avoir téléchargé de nombreux navigateurs depuis l’App Store, The Verge a déterminé que ceux-ci peuvent être définis par défaut:

Une fois qu’une ou plusieurs applications sont installées, vous pouvez modifier le navigateur par défaut en accédant à la Paramètres app, en faisant défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez l’un des navigateurs pris en charge dans la liste, en sélectionnant un, puis en appuyant sur le Navigateur par défaut App option de menu. Vous verrez tous les navigateurs par défaut disponibles installés sur votre iPhone et vous pourrez choisir celui que vous préférez. À partir de maintenant, chaque lien sur lequel vous cliquez devrait ouvrir ce navigateur.

Il convient de noter qu’il existe actuellement un bogue affectant iOS 14 qui réinitialise automatiquement votre navigateur par défaut sur Safari chaque fois que vous redémarrez votre téléphone. Apple n’a pas encore publié de déclaration concernant le bogue, mais compte tenu du fait qu’iOS 14.2 est déjà en cours de test bêta, il est clair qu’Apple sait qu’il y a des problèmes avec la première version de ce nouveau logiciel. Attendez-vous à voir iOS 14.1 apparaître sur votre téléphone dans les prochains jours pour résoudre ce bogue et plus encore.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.