Tout le monde sait que la mort ne dure généralement pas dans le monde de Surnaturel – voici les personnages qui ont réussi à revenir. La chasse aux monstres est une entreprise dangereuse, et quand vous le faites aussi longtemps que Sam et Dean Winchester le font (15 saisons, pour être exact), il y aura forcément des morts en cours de route. En effet, Supernatural a une réputation assez sanglante pour tuer des personnages, même de grands noms au cœur même de l’histoire. Heureusement, la mort est loin d’être une construction fixe dans la tradition surnaturelle, et même si la série est connue pour écrire des personnages, elle est également réputée pour les ramener.

Cela peut se produire sous diverses formes. Certains personnages sont littéralement ressuscités de l’au-delà, retournant à Supernatural et reprenant là où ils l’avaient laissé. D’autres reviennent sous forme de fantômes ou d’esprits, incapables de passer à autre chose sans avoir d’abord accumulé quelques crédits d’épisode supplémentaires, et certains réapparaissent sous l’apparence d’un tout nouvel acteur ou actrice. Il existe de nombreuses façons de rejoindre le monde des vivants dans Supernatural, et si certaines âmes malchanceuses sont restées mortes, tout autant (sinon plus) sont revenues.

Les personnages suivants doivent être retournés dans le présent de la série après leur scène de mort surnaturelle. Cela exclut les substituts, les flashbacks, les voyages dans le temps, les appels rapprochés, les visions et les imitateurs. Mais même avec ces restrictions en place, de nombreux personnages sont réapparus dans Supernatural après avoir frappé le seau biblique.

Dean Winchester

Les deux frères Winchester ont été tristement difficiles à tuer dans Supernatural, mais le problème n’est pas tant de les amener dans l’au-delà, mais de les y garder. Dean a enduré une litanie de morts au cours de sa carrière de chasseur, surtout si vous incluez l’épisode de style Groundhog Day de la saison 3. La disparition la plus notable de Dean, cependant, est survenue dans la finale de la saison 3 de Supernatural, quand il a été traîné en enfer en guise de paiement pour avoir conclu un accord avec un démon carrefour. Dean est resté mort pendant 4 mois avant que Dieu ordonne à Castiel de le ramener à la vie. Avec une deuxième chance, Dean a connu de nouveaux contacts avec l’au-delà au cours des 12 saisons suivantes, mais heureusement pour les innocents du Midwest américain, aucun d’entre eux n’est resté coincé.

Sam Winchester

Comme son frère, Sam a été un invité régulier dans l’au-delà de Supernatural, mais s’est avéré tout aussi tenace que Dean à s’accrocher au pays des vivants. La mort la plus importante de Sam est survenue dans la finale de la saison 2 de Supernatural, quand il a été poignardé par un autre des enfants de sang du démon créé par Azazel. Dean a relancé son frère en utilisant l’accord de carrefour susmentionné, ce qui aboutirait finalement à son propre voyage au-delà du voile. Depuis qu’il a été relancé par le pouvoir du contrat démoniaque, Sam a évité de mourir grâce à l’intervention de Michael dans la saison 5, et plus récemment, de Lucifer lors d’un voyage dans le monde de l’Apocalypse dans la saison 13.

Castiel

Castiel est peut-être un ange, mais depuis qu’il a commencé à monter avec les frères Winchester, le personnage de Misha Collins a connu presque autant de morts que Sam et Dean, ce qui en fait vraiment un membre de la famille. Cass a été décimé à la fois par Raphaël et Lucifer, puis a causé sa propre chute en absorbant le pouvoir des Léviathans, mais il a été ressuscité par Dieu à chaque fois. Connaissant les véritables intentions de Chuck, Castiel était probablement considéré comme un personnage important dans «l’histoire» de Dieu sur Winchester. Bien que Dieu ait depuis révélé ses vraies couleurs, Castiel a pu à nouveau esquiver la mort dans la saison 13, cette fois grâce au pouvoir de Jack.

Mary Winchester

Comparé au trio principal, le voyage de Mary à travers la vie et la mort est beaucoup moins une montagne russe. La mère des Winchesters a conclu un accord avec Azazel en tant que jeune femme, mais lorsque le démon est venu se rassembler quelques années plus tard, elle a vaillamment essayé de protéger son fils, ce qui a conduit Mary à être prise dans un enfer flamboyant. La mort de Mary a motivé John et ses fils à entrer dans la vie de chasseur, et Sam et Dean aspiraient tous deux au retour de leur mère. Après avoir aidé The Darkness à se réunir avec Dieu, Amara a rendu la faveur en ramenant Mary d’entre les morts, et les Winchesters chasseraient en famille pendant plusieurs saisons jusqu’à ce que Jack tue par inadvertance la mère bien-aimée de Sam et Dean.

John Winchester

John Winchester a défié la mort à deux reprises dans Supernatural via deux méthodes très différentes. John est décédé pour la première fois en 1973, avant que lui et Mary ne se marient. Mary ne pouvait pas supporter de perdre l’amour de sa vie, alors elle a conclu un accord avec Azazel pour la renaissance de John – quelque chose qu’elle a essayé plus tard de renoncer au prix de sa propre existence. De nombreuses années plus tard, John Winchester a donné sa vie à Azazel volontairement afin de sauver Dean après un accident de voiture, et le personnage est resté mort depuis. Le grand retour de John est venu dans la finale de la saison 2 de Supernatural, quand il a aidé ses fils à tuer Azazel sous forme de fantôme avant de monter au paradis. Jeffrey Dean Morgan reprend son rôle de père de Sam et Dean dans Supernatural saison 14, mais il s’agit d’une version passée du personnage qui a sauté dans le temps.

Bobby Singer

La mort surnaturelle de Bobby a été un moment déchirant, et un moment que de nombreux fans ont ressenti est venu prématurément, le père de substitution des Winchesters ayant encore beaucoup plus à offrir. Bobby est mort après avoir reçu une balle du chef du Léviathan se faisant passer pour Dick Roman, mais n’était pas encore d’humeur à visiter l’au-delà, et est devenu un esprit vengeur pendant le dernier tiers de la saison 7, jusqu’à ce que Dean réussisse à effectuer le nécessaire. rite. Même dans ce cas, Bobby reviendrait à Supernatural lors d’un épisode se déroulant dans Heaven. Avant sa mort réelle, Bobby avait déjà été ressuscité par Castiel dans la saison 5 lors de la confrontation décisive avec Lucifer.

Jack

En tant que fils néphilim de Lucifer, Jack est une denrée précieuse dans le monde de Supernatural, avec des anges et des démons qui cherchent à mettre la main sur lui. Mais ce sont les Winchesters qui se sont rapprochés de Jack, essayant de l’élever avec leurs propres valeurs et morales. Possédant un pouvoir immense, Jack commence à dérailler dans la saison 14, tuant Mary Winchester et forçant le monde entier à ne jamais dire que la vérité, et cela se révèle faire partie du plan de Dieu pour briser Sam et Dean. Lorsque l’intrigue de Chuck échoue et que les Winchesters sont à la hauteur de ses intrigues, Dieu frappe sans effort Jack là où il se tient. Heureusement, les néphilim ont un allié secret: la mort elle-même. Billie ramène Jack d’entre les morts, car elle pense qu’il est le seul à pouvoir éventuellement arrêter Dieu.

Billie

Billie n’est pas seulement responsable de ramener Jack à la vie dans Supernatural, elle a également réussi à revenir du gouffre elle-même. Dans Supernatural saison 10, Dean prend la décision audacieuse de tuer la mort avec sa propre faux, mettant fin à l’incarnation originale du personnage joué par Julian Richings. À l’insu des frères Winchester, cela signifie que le prochain faucheur à mourir se verra attribuer le poste le plus élevé de l’au-delà, prenant la place de Death dans la chaîne de commandement non corporelle. Grâce à Castiel, cette faucheuse chanceuse finit par être Billie. Au lieu de mourir définitivement par la lame de Castiel, cependant, Billie revient comme le nouveau visage de la mort, et bien qu’elle garde naturellement rancune contre les Winchesters, elle est plus souvent leur alliée que leur ennemie.

Rowena MacLeod

Beaucoup de personnages qui sont revenus dans Supernatural se sont appuyés sur le pouvoir du paradis ou de l’enfer pour le faire, mais l’irrépressible Rowena MacLeod a utilisé sa propre sagesse pour battre l’appel de l’au-delà. Une sorcière puissante et moralement lâche, Rowena fait une brève alliance avec Lucifer dans Supernatural saison 11, qui se termine inévitablement par la trahison de The Devil, mais alors qu’il semble que Rowena a payé le prix pour chercher un pouvoir infernal, elle a un atout dans sa manche – un sceau de résurrection. Essentiellement un jeu vidéo «essayez à nouveau», le sceau magique de Rowena signifie qu’elle peut se régénérer après avoir été tuée, et elle tire deux fois ce tour sur Lucifer. Rowena est définitivement achevée par Sam Winchester dans la dernière saison de Supernatural, mais continue d’apparaître après être devenue la reine de l’enfer.

Kevin Tran

Comme Bobby Singer, le prophète Kevin Tran a prolongé sa carrière surnaturelle grâce aux avantages d’être un fantôme. La capacité d’interpréter la parole de Dieu est venue à Kevin sans le vouloir et, il est juste de dire, a ruiné sa vie. Au lieu d’étudier pour une carrière prometteuse et de vivre en paix avec sa mère, Kevin devient l’homme de choix de Winchester pour la traduction d’anciennes reliques, et cela a un prix élevé. Poussé au bord de la raison par les demandes des frères, Kevin est finalement tué par Gadreel dans la neuvième saison de Supernatural. Cependant, le personnage revient par la suite en fantôme à plusieurs reprises, faisant amende honorable avec les Winchesters et retrouvant sa mère. Une version alternative de Kevin est également introduite dans le monde de l’Apocalypse.

Charlie

Charlie Bradbury de Felicia Day est l’un des rares personnages surnaturels majeurs à être resté mort depuis qu’elle a été tuée aux mains de la famille Styne, mais elle a réussi à échapper à la mort une fois auparavant. Au cours de l’épisode bizarre de Magicien d’Oz de Supernatural saison 9, Charlie a été tué par la méchante sorcière de l’Ouest, prenant une attaque destinée à Dean. Heureusement, l’ange Gadreel était sur place pour ramener Charlie à la vie, sinon le personnage pourrait être mort encore plus tôt qu’elle ne l’a finalement fait.

Jo Harvelle

Jo était une chasseuse débutante inexpérimentée et faisait partie de l’équipage du Roadhouse aux côtés de sa mère, Ellen. Hébergeant un immense béguin pour Dean Winchester, Jo était déterminée à faire ses preuves dans le monde de la chasse et s’est retirée d’elle-même, mais généralement, c’est l’association avec Sam et Dean qui a entraîné la disparition de Jo et de sa mère. Dans Supernatural saison 5, Jo a sauvé héroïquement Dean d’être grignoté par un Hellhound et a été mortellement blessé à sa place, succombant à ses blessures avec Ellen à ses côtés. Le fantôme de Jo est revenu deux saisons plus tard en tant que témoin du «procès» de Dean et le couple a enterré tout sentiment de culpabilité persistant.

Eileen Leahy

Présentée comme un autre chasseur d’héritage dans la saison 11 de Supernatural, Eileen est «dans la vie» depuis son enfance, perdant l’audition à la suite d’une attaque de banshee. Se liant d’amitié avec les frères Winchester (Sam en particulier), Eileen revient dans la saison 12 pour une autre mission conjointe, mais a ensuite été tuée par le premier assassin britannique des Men of Letters, Arthur Ketch, qui contrôlait un Hellhound. Sam et Dean ont pleuré Eileen et ont obtenu leur revanche en éliminant l’organisation louches d’outre-Atlantique. Eileen est l’un des nombreux fantômes lâchés sur le monde après l’ouverture des portes de l’enfer dans la finale de la saison 14 de Supernatural, et après avoir pris contact avec Sam, il a trouvé un moyen de la ramener à la vie dans une baignoire, ressuscitant une petite amie.

Lilith

Lilith était le principal antagoniste de Supernatural à travers les saisons 3 et 4, et un rouage dans le grand plan qui était l’évasion de Lucifer de The Cage. En tant que premier démon que le diable ait jamais créé, Lilith était un puissant leader parmi les habitants de l’enfer et s’est sacrifiée pour le bien de son créateur. Bien que ce soit Sam Winchester qui a porté le coup final avec ses pouvoirs psychiques, tout cela faisait partie de la conception de Lilith. Après une absence de plus de 10 saisons, Lilith a fait un retour inattendu dans Supernatural saison 15, jouée par une actrice complètement différente. Lilith a été ressuscitée par Dieu pour agir comme sa messagère, mais ne dure pas longtemps avant qu’un Michael de retour ne la transforme en poussière.

Samuel Campbell

Samuel Campbell était le père de Mary, et donc le grand-père de Sam et Dean Winchester. Chasseur né et élevé, Samuel a été tué par Azazel en 1973 lorsque le démon aux yeux jaunes a commencé à cibler la jeune Mary et restera décédé pendant des décennies, jusqu’à ce que Crowley le ramène dans la saison 6 de Supernatural. Cherchant la clé de l’ouverture du purgatoire, Crowley embauche un chasseur légendaire pour faire les démarches pour lui, et a promis à Samuel que sa fille serait ravivée si la mission était un succès. Travaillant avec le clan Campbell restant, Samuel se fait passer pour un allié des Winchesters, mais Sam est finalement obligé de tirer sur son propre grand-père, le renvoyant dans l’au-delà.

Surnaturel la saison 15 se poursuit avec « Last Holiday » le 8 octobre sur The CW.

