À propos du Xiaomi Mi 11, nous ne savons toujours pas tout, car les fuites semblent sortir avec un compte-gouttes. Cependant, certains des premiers détails sur le design du Xiaomi Mi 11, La nouvelle gamme de produits haut de gamme de Xiaomi qui viendra de la main du nouveau Snapdragon 888.

La conception supposée et certains de ses détails ont été divulgués, nous allons donc passer en revue ces nouvelles informations, car il y aurait des changements importants dans la conception avec le nouveau Xiaomi Mi 11.

Un module caméra pour dire adieu à la bande verticale

2020 a été l’année des modules de caméras. Nous avons vu des modules gigantesques, dont la famille Mi 10 avec le Mi 10 Ultra. Cependant, le Xiaomi Mi 10 est arrivé avec une bande verticale bombée de caméras. Cela changerait avec le nouveau Xiaomi Mi 11, dont les premières images ont été divulguées.

Le premier d’entre eux est une supposée affiche promotionnelle dans laquelle apparaît une image du Mi 11, de qualité pas trop élevée, elle montre un gros module caméra, mais discret au niveau de la mise en œuvre des capteurs. Nous pouvons apprécier un capteur principal entouré d’un petit cercle, avec un capteur secondaire en dessous et un troisième capteur sur le côté. En dessous, un espace est réservé qui semble être dédié au flash LED.

Avec cette affiche viennent deux images filtrées de Mi 11 dans lequel le même design semble se confirmer. De la même manière, des bords métalliques sont visibles sur les côtés, en voyant également comment le module dépasse du corps du terminal.

Concernant les spécifications, la fuite indique que les deux modèles auront un panneau AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Quad HD +Les pouces de chacun ne sont pas encore connus. De la même manière, on dit qu’ils auront un trou dans l’écran dans lequel un appareil photo de 20 mégapixels sera inséré.

Selon la filtration, nous verrons une charge rapide jusqu’à 120W dans la famille Mi 11, un véritable scandale au niveau de la vitesse

Concernant la batterie, on parle de 4780mAh pour le Xiaomi Mi 11 et de 4500mAh dans le cas du Mi 11 Pro. La diminution de la batterie est due au fait que le Mi 11 Pro aurait une charge rapide de 120W, et plus de puissance de charge, moins de batterie.

Les deux modèles, selon la fuite et comme confirmé par la marque, parieront sur le Qualcomm Snapdragon 888, avec RAM LPPDR5 et stockage UFS 3.1. On parle d’une configuration de base de 8 + 128 Go, d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, d’un double haut-parleur et de l’infrarouge dans les deux modèles.

Quant au prix, la fuite dit qu’ils commenceront de 610 dollars au changement dans le cas du Mi 11, 808 dollars au changement pour le modèle Pro. Des prix proches du millier d’euros, comme on l’a vu l’année dernière, puisque les frais et taxes devront être ajoutés.

Via | Gizmochina

Partager Filtré les premières images et spécifications du Xiaomi Mi 11: charge de 120 W, résolution QHD + et puissance pure