Le chargeur mobile est devenu un accessoire indispensable au quotidien. De toutes tailles et couleurs, la diversité de cet outil est immense et ils sont de fidèles compagnons dans la rue, à la maison ou au bureau. Quelque chose de plus que logique si l’on tient compte du fait que plusieurs études récemment publiées montrent que l’on passe 24% du temps que l’on passe éveillé à regarder l’écran du smartphone. De plus, de plus en plus de marques de téléphones ont récemment ajouté une fonction qui nous permet de voir ce que nous passons chaque minute lorsque nous tripotons nos appareils.

La batterie mobile, cependant, et comme presque tout, finit également par s’épuiser. Et ces heures dont nous profitons pour recharger nos batteries, la nuit, coïncident généralement avec le moment où nous accordons une pause à nos inséparables téléphones qui, à cette heure-là, sont presque un appendice du corps. Une routine dont la répétition sera plus facile grâce à ce chargeur sans fil de marque Yootech, le best-seller d’Amazon avec un score moyen de 4,5 sur cinq. Car, surement, vous vous êtes vous aussi réveillé avec votre mobile perdu entre les draps et dans un enchevêtrement de câbles ou vous avez voulu l’utiliser en chargeant avec l’inconvénient que ce même câble limite les mouvements. Plus de 600 avis dans cette boutique en ligne, ils attribuent son utilisation confortable et sa polyvalence, disponibles pour plusieurs marques.

LÉGER ET POLYVALENT

Il n’aurait aucun sens de remplacer un chargeur conventionnel par un chargeur sans fil si ce dernier n’était pas facile à manipuler, adaptable à n’importe quelle surface et, finalement, plus confortable à utiliser. Fabriqué en matériau antidérapant en haut et en bas, à la fois à placer sur, par exemple, la table de chevet, et à mettre le smartphone en charge, Le produit est également compatible avec plusieurs terminaux de différentes marques, à condition qu’ils intègrent un système Qi (norme électrique à induction). Le chargeur ajoute également jusqu’à trois fonctions de puissance différente (10W, 7,5W et 5W) et une technologie de protection intelligente pour éviter la surchauffe ou les courts-circuits. «Je suis étonné de la formidable qualité que dégage cet appareil. Sa présentation, ses caractéristiques. Nous parlons d’un top loader », déclare Moisés Tirado, l’un des clients.

Et si vous faites partie de ceux qui ne peuvent cligner des yeux que si tout est sombre, le produit ajoute également un système non intrusif pour ce moment, juste avant d’aller dormir, lorsque nous chargeons le téléphone. Lorsque vous placez le mobile sur la base, un voyant LED vert clignote pendant seulement trois secondes pour indiquer que l’alimentation est connectée. Une fois que l’appareil est reconnu et en charge, le voyant s’éteint pendant tout le processus. «Il est très léger et lisse et il se charge très rapidement», déclare Berta, un autre acheteur. «Il ne fait pas de bruit, il est petit et avec un très beau design», ajoute José García, un utilisateur d’Amazon.

CHARGER D’AUTRES APPAREILS

Les appareils sans fil sont le présent et ils font leur chemin à pas de géant. La tendance sans câbles a fait qu’un autre fixe de toute poche est le casque sans fil, un produit qui est également compatible avec ce chargeur – tant que, comme dans le cas du mobile, ils ont la technologie Qi. “Il sert à la fois pour le mobile et pour tout autre appareil sans fil. Dans mon cas, des écouteurs»Explique Vicen, un autre consommateur.

La base du chargeur dispose également d’un anneau en caoutchouc pour maintenir les écouteurs en place et les empêcher de glisser. Le couvre-casque s’intègre parfaitement dans la zone de chargement. «C’est incroyable et très confortable. C’est le connecter et partir, très intuitif », résume Juan Raúl, client de la boutique en ligne.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 18/08/2020.