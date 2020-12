Google simplifié la recherche de contenu sur Internet. Aussi simple que de taper ce que vous recherchez et de voir les résultats. Avant, vous deviez rechercher et fouiller dans les répertoires de liens. Pour sa part, Projecteur fait de même sur le bureau Mac en étendant la recherche aux fichiers et aux documents.

Au fil des ans, nous avons vu que, avant une énorme quantité de données, d’informations ou de fichiers, c’est plus pratique avoir un bon moteur de recherche que de fouiller manuellement dans ce contenu. Et bien que tous les systèmes d’exploitation aient leur propre système de recherche, l’amélioration est considérable dans chacun d’eux.

Bien qu’il existe déjà plusieurs exemples de moteur de recherche de bureau tels que Alfred pour macOS ou PowerToys Run pour Windows, il y a un long chemin à parcourir. C’est le cas de ChaseApp, un moteur de recherche de bureau multiplateforme et gratuit qui se démarque des autres car il intègre le cloud, ou mieux, votre cloud.

Trouvez ce que vous cherchez

Son objectif est simple: trouver ce que vous cherchez dans le cloud depuis votre ordinateur. Mais rendre cela possible n’est pas toujours facile. Gratuit et disponible pour Windows, macOS et Linux, ChaseApp intègre plus de 30 services cloud qui hébergent toutes sortes de contenus.

Des fichiers et documents aux e-mails, rendez-vous et événements, cartes, entrées de contenu, etc. En bref, il s’agit d’unifier la recherche en Gmail, Google Drive, Notion, GitHub, Dropbox, Microsoft Teams et bien d’autres que tu veux se connecter manuellement. De plus, vous pouvez vous connecter avec un ou plusieurs comptes utilisateurs, afin de pouvoir effectuer recherches sur plusieurs comptes d’une seule fois.

En bref, de quoi il s’agit ChaseApp consiste à lier votre cloud à votre bureau Windows, macOS ou Linux pour retrouver vos documents, messages ou rendez-vous sans ouvrir le navigateur. Et comme avec des outils similaires, ouvrir le moteur de recherche est aussi simple que appuyez sur quelques touches.

Autrement, ChaseApp Il sert à rechercher mais aussi à lancer des commandes. Et si tu t’inquiètes sécurité et confidentialité de vos services cloud, leurs responsables affirment respecter les Règlement européen GDPR o Règlement général sur la protection des données. D’autre part, les données sont cryptées et stockées sur des serveurs AWS d’Amazon.