PCI-SIG continue de prendre des mesures vers la sortie de PCIe 6.0, avec la présentation du “Full Draft” qui définira la nouvelle version d’un standard prévu maîtriser parfaitement l’architecture des PC, du présent et du futur.

Vous connaissez déjà l’importance du PCI Express, un bus d’E / S local que vous verrez en abrégé «PCI-E» ou «PCIe» et qui est devenu fondamental dans l’architecture actuelle des ordinateurs, autrefois «Group of Interest Especial de PCI »(PCI-SIG), une organisation de 750 membres où tous les grands de l’industrie technologique sont représentés, s’est fixé comme objectif de développer une norme unique qui remplacerait les bus précédents tels que ISA, AGP ou le même PCI dans le qui est basé.

Il est utilisé à la fois pour la connexion interne dans les circuits intégrés des cartes mères (chipsets) et la communication de composants tels que les CPU, ainsi que pour connecter des cartes externes insérées dans les slots correspondants. Il est indispensable pour installer des cartes graphiques dédiées, mais il peut également être utilisé pour connecter des composants réseau, audio ou de stockage afin d’installer les SSD les plus rapides du marché.

Le problème actuel, comme pour d’autres normes, est que les différents intérêts de l’industrie ont causé un constitution de versions que nous ne savons vraiment pas comment cela sera résolu. Si PCI 3.0 est toujours majoritaire, PCIe 4.0 se propage rapidement une fois – enfin – Intel a rejoint AMD dans son support. Le retard d’Intel a peut-être causé cette accumulation et la feuille de route suivante compliquera la situation. La norme PCIe 5.0 est également complète et Intel devrait la commercialiser sur les serveurs l’année prochaine. Et PCIe 6.0 continue d’avancer.

PCIe 6.0: feuille de route

PCI-SIG a publié la version 0.7 de la spécification cette semaine. Cette version est particulièrement importante car elle traite de la “Projet complet” de la norme. Autrement dit, la norme a été entièrement définie et de nouvelles fonctionnalités ne peuvent plus être ajoutées, tandis que les spécifications électriques ont été validées à l’aide de puces de test.

En pratique, cela signifie que PCIe 6.0 est prêt et fonctionnel, ce n’est donc qu’une question de temps avant que le projet final (version 0.9) avec des revues internes pour sa propriété intellectuelle et ses brevets et la version finale (1.0) ne soit publié. Déjà à ce stade, les fabricants peuvent avoir des implémentations réelles du nouveau bus prêtes, bien que pas nécessairement annoncées. Nous ne pensons pas qu’ils tarderont à présenter les premiers développements dans la phase de prototype.

Compte tenu de la situation actuelle du marché, où en pratique PCIe 3.0 domine de manière très large, PCIe 4.0 n’est que dans la phase initiale de déploiement et la commercialisation de PCIe 5.0 est toujours en attente, nous n’attendons pas le nouveau standard avant 2023/2024 a l’année prochaine, l’organisation responsable publiera les spécifications finales. De toute évidence, la feuille de route PCIe est en retard sur le calendrier.

PCIe 6.0, quoi de neuf

La principale avancée de PCI Express 6.0 par rapport aux versions précédentes de la norme sera une augmentation substantielle des performances d’un bande passante de 256 Go / s en full duplex, doublant celui du PCI Express 5.0 et quadruple celui du PCI Express 4.0. Avec une fréquence de 64 Ghz, vous pouvez offrir jusqu’à 64 gigatransfers par seconde.

En plus de l’augmentation des performances, un latence plus faible, des capacités RAS plus élevées ou une amélioration de la virtualisation des E / S pour répondre aux besoins croissants de l’industrie, la nouvelle interface modifie le schéma de codage en PAM4 pour aider à augmenter les taux de transfert. Le schéma est largement utilisé dans les réseaux plus performants tels qu’InfiniBand et également dans la mémoire GDDR6X.

En termes de plage de canaux, c’est-à-dire de «distance» que le canal peut parcourir, elle reste similaire à celle de l’interface PCIe 5.0 et est essentielle pour garantir une large acceptation de l’industrie. Le PCI-SIG ne fournit pas de mesure de distance spécifique pour la plage de canaux, mais spécifie plutôt la quantité de perte de signal tolérable, qui reste à 36 dB pour PCIe 6.0.

Une autre amélioration viendra de plus petite taille physique du bus, ce qui devrait permettre la production de cartes plus petites et non des tailles monstrueuses que l’on peut trouver -par exemple- dans les graphiques dédiés haut de gamme d’aujourd’hui.

Concernant le lancement, nous avons déjà expliqué que la norme arrivera avec un retard considérable que prévu. Pour le moment, nous continuons à recommander les plates-formes compatibles PCIe 4.0 lors de l’achat de nouveaux équipements en raison de leur potentiel pour l’avenir, mais nous ne pouvons pas aller plus loin pour l’instant car PCIe 5.0 vise à faire ses débuts dans le segment des serveurs et non dans la consommation et il n’atteindrait pas au moins jusqu’en 2022 avec l’Alder Lake-S (12th Generation Core).

