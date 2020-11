The Farm 51 a annoncé que le jeu quitterait l’accès anticipé en 2021.

En ces jours où il est célébré Halloween, semble être une bonne date pour annoncer des nouvelles sur les jeux vidéo d’horreur. Il semble que The Farm 51 ait pensé ainsi et ait annoncé que Tchernobylite sortira en 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. La date précise ne s’est pas écoulée, nous serons donc attentifs à l’actualité.

Ce jeu, qui nous invite à entrer dans la zone d’exclusion de Tchernobyl, est sorti Accès anticipé en octobre 2019 et maintenant nous savons qu’il sortira intégralement l’année prochaine. Comme l’étude l’a commenté, cela a été possible grâce à sa collaboration avec l’éditeur Tout dedans! Jeux, ce qui leur permettra même d’accéder aux plateformes de streaming, même si ce qu’ils sont n’a pas été mentionné.

Au fur et à mesure que cela se déroule, les joueurs sur PC bénéficiant actuellement d’un accès anticipé ont reçu un énorme mise à jour. Ce patch ajoute deux nouvelles missions, deux nouveaux niveaux, plus d’endroits à découvrir, de nouvelles armes et des améliorations de l’intelligence artificielle. Le studio s’est assuré d’avoir écouté les joueurs et fait de nombreux ajustements améliorer l’expérience.

Le studio polonais, créateur de Get Even, surpris par ce jeu vidéo qui a critiques majoritairement positives sur Steam. Bien que le jeu ait été mis à jour périodiquement et ait changé par rapport à l’année dernière, si vous ne le connaissez pas et souhaitez en savoir plus, vous pouvez voir notre gameplay commenté.

En savoir plus: Chernobylite, The Farm 51, All In! Jeux, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');