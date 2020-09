Ce sera un saison épique celui qui viendra en octobre, et le monde de Fall Guys: Knockout ultime il peuplera de sorciers, sorcières, chevaliers, dragons et autres créatures médiévales.

Fall Guys: chevaliers, dragons, sorciers et autres nouvelles épiques à venir!

Avec plus de sept millions d’exemplaires vendus sur Steam, ce joli titre est devenu un véritable phénomène quelques semaines après son lancement officiel. Non seulement c’était le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de tous les temps, mais c’est aujourd’hui le titre le plus populaire et le plus suivi sur Twitch, à tel point qu’il a surpassé les goûts de Fortnite, Call of Duty: Warzone et League of Legends.

Fall Guys: Knockout ultime c’est un Bataille royale dans lequel soixante joueurs, qui endossent le rôle d’un bonbon à la gelée, devront s’affronter et surmonter une série de défis qui mèneront finalement à un seul gagnant.

le Saison 2 du jeu, le tout avec un thème médiéval. La mise à jour introduira non seulement nouveaux skins avec lequel personnaliser votre propre bonbon et le transformer ainsi en un dragon doux, un sorcier coloré ou un chevalier drôle. La saison 2, en fait, introduira également une nouvelle série de mini-jeux inspirés des jeux et des arènes médiévaux. Il y aura des tours, des forteresses, des rampes de siège, des ponts-levis et de nombreux autres objets épiques.

En attendant, profitons de cette occasion pour vous rappeler que ceux qui ont un abonnement PlayStation Plus peuvent – pendant quelques heures de plus – utiliser le jeu gratuitement. Ceci, en fait, était inclus dans le jeux gratuits pour août, tandis que sur Steam, le titre est en vente pour 19,99 euros.