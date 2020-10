Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La VG Chili(Association chilienne des sociétés de développement de jeux vidéo) exprime sa répudiation des actes de haine, dans une déclaration publique sur le jeu controversé chilien dans lequel l’objectif est d’assassiner Daniela vega à côté des symboles «anti-chrétiens».

La création controversée ne concerne ni plus ni moins qu’un broyage du mythique DOOM (93), où vous pouvez choisir d’autres personnages au milieu, et dans lesquels l’objectif serait de tuer des chiens, des femmes qui couvrent un œil, Daniela Vega, etc.

Le VG dans sa déclaration déclare ce qui suit:

<< En tant qu'association syndicale chilienne des sociétés de développement de jeux vidéo et en tant qu'entité de représentation du secteur qui, depuis plus de dix ans, soutient la création d'une industrie créative diversifiée et unie, ce qui, selon nos principes, est la condamnation de tous les types de contenu qui promouvoir le discours de haine "

“Nous voulons souligner notre rejet absolu du fait que le jeu vidéo, en tant que média, soit utilisé pour promouvoir le discours de haine et pour inciter à la violence sous toutes ses formes contre de vraies personnes pour quelque raison que ce soit”

(La source)

