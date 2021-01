On peut en savoir beaucoup sur vous en fonction de la musique que vous écoutez sur Spotify. Et l’entreprise elle-même en profite.

Écrit par Christian Collado sur Spotify

Pouvez-vous déduire l’humeur ou même la personnalité de quelqu’un en vous basant simplement sur écouter de la musique? Ces derniers mois, un type de des tests qui prétendent pouvoir déterminer une série de traits émotionnels, basé sur la sélection de différentes chansons d’une playlist Spotify selon un description fournie à propos de chaque chanson. Il est possible de retrouver ce type de test sous la phrase qui donne le titre à cet article.

Le fonctionnement de ce type de tests est simple: ils sont généralement préparés par utilisateurs de plateformes telles que TikTok et Instagram, et plus tard liés dans leurs profils ou publications. En y accédant, les abonnés reçoivent une série de définitions et ils doivent choisir l’option la mieux associée à chacun d’eux, à partir d’une série de chansons tirées de la playlist du responsable de l’élaboration du test.

Une fois le test terminé, basé sur le réponses obtenues, le résultat est que profil plus approprié à la personne qui a terminé le test. Selon la personne qui a développé le test, les types de les profils peuvent être très différents.

Mais ces tests ont-ils une sorte de fondement? Pour la plupart, non: ce sont les créateurs eux-mêmes qui choisir les résultats qui devraient apparaître à chaque participant en fonction de leurs réponses, et dans la plupart des cas, ce sont des tests créés avec humour et sans aucun fondement pour soutenir que les résultats peuvent vraiment nous donner des indices sur la personnalité ou les émotions d’une personne.

Cela ne signifie cependant pas que il n’est pas possible de connaître l’ambiance, ou approchez la personnalité de quelqu’un en fonction de goûts musicaux. En fait, posséder Spotify il le fait à chaque fois que vous jouez une chanson.

ASpotify connaît (et profite) de votre humeur en fonction de la musique que vous écoutez

Spotify prend des années analyser les habitudes d’écoute des utilisateurs de votre plateforme. Et non seulement créer des listes de lecture basé sur humeurs, l’un des types de listes de lecture les plus populaires que l’on puisse trouver sur la plateforme de musique en streaming. Il profite également de ces données pour obtenir un profit économique, en vendant des informations sur l’humeur des utilisateurs aux annonceurs, qui peuvent ensuite ciblez votre publicité plus précisément auprès des utilisateurs selon vos émotions.

C’est en 2015, juste après avoir acquis le cabinet spécialisé dans «l’intelligence musicale» Echo Nest, que Spotify a commencé à entrer pleinement dans le analyse de la nature humaine basée sur les goûts musicaux.

En analysant la musique que ses utilisateurs écoutent, Spotify est en mesure de déterminer des fonctionnalités telles que Idéologie politique, si c’est une personne sociable, introspectif ou aventureux, ainsi que de nombreux autres traits de son caractère. Ils peuvent même apprendre à savoir quelle activité faisons-nous, comme l’a déclaré l’un des dirigeants de l’entreprise en 2017:

“Nous savons que si vous écoutez votre liste de lecture détendue le matin, vous faites peut-être du yoga, vous méditez … nous ferions donc une publicité contextuellement pertinente avec des informations, une tonalité et un rythme pour ce moment particulier.”

Mais non seulement la musique écoutée et le contexte dans lequel elle est faite sont analysés. La technologie Spotify étudie également le comportement de ses utilisateurs sur les réseaux sociaux dans le but de savoir que pensent-ils de la musique qu’ils écoutent. A ce processus s’ajoute un obstacle difficile à surmonter en raison des techniques développées par l’entreprise lors de l’obtention des données, et c’est tout les utilisateurs ne sont pas toujours honnêtes, et ce qu’ils pensent de certains types de musique n’a pas à être lié à leur activité de lecture au sein de la plate-forme.

Et ça va plus loin. D’une manière ou d’une autre, Spotify a également l’intention de réussir à changer – pour le mieux, bien sûr – l’humeur des personnes qui utilisent votre plateforme.

Dans une expérience menée par Liz Pelly, journaliste pour The Baffler, consistant à créer un nouveau compte sur la plateforme et à écouter uniquement la musique recommandée par Spotify au sein de sa liste “Faire face à la perte” – que la plateforme accompagne avec la description: ” quand quelqu’un que vous aimez devient un souvenir… trouvez du réconfort dans ces chansons. »-.

Après quelques jours, lorsque Spotify aurait obtenu suffisamment d’informations pour avoir une idée générale de votre humeur, la plateforme a commencé à recommander musique orientée pour encourager l’utilisateur. Après tout, l’entreprise souhaite que son produit soit perçu comme un outil visant à améliorer l’humeur.

Spotify lance un test pour savoir quelles chansons correspondent le mieux à votre humeur

Les différences entre tests de personnalité ou d’humeur créés par les utilisateurs, et les techniques de collecte de données réalisées par Spotify sont immenses, tout comme son but –Le premier cas recherche l’humour et l’affinité avec les followers, le second tente de donner à l’utilisateur le sentiment que la plateforme offre une expérience totalement personnalisée, ainsi que de profiter de l’intérêt des annonceurs pour ce type de données–.

Ce qui est clair, c’est que le la musique peut être l’une des choses les plus représentatives sur la personnalité d’une personne qui peut être mesurée grâce à la technologie. Dans tous les cas, rappelez-vous que Spotify inclut son propre mode de lecture privé, ce qui empêche l’entreprise d’obtenir des informations associées à vos habitudes d’écoute.