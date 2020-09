Il existe de nombreux téléphones Oppo, des appareils Find haut de gamme au Reno de milieu de gamme en passant par les combinés A-line économiques, donc quoi que vous recherchiez, il existe un téléphone d’Oppo qui pourrait être parfait pour vous.

Vous pouvez généralement remarquer un téléphone Oppo car ils ont tendance à se démarquer de la foule, que ce soit pour leurs couleurs vives ou leurs modules contextuels distinctifs, et leur langage de conception intrigant correspond généralement à une durée de vie de la batterie, des performances et des capacités de caméra optimales.

Ces appareils Oppo parviennent également à réaliser ces exploits à tous les prix – les sept téléphones de cette liste couvrent une large gamme de prix pour répondre à votre budget et à vos besoins spécifiques. Il y a vraiment un téléphone Oppo pour tout le monde.

Ne soyez pas trop pris par le système de dénomination étrange d’Oppo – de nombreux téléphones ici sont de marque Reno ou Find mais sont assez différents, alors jetez un œil à nos critiques complètes de chaque téléphone pour une explication plus approfondie de leurs fonctionnalités.

Les ajouts les plus récents à cette liste sont les membres de la ligne Oppo Find X2, qui sont tous très bien classés – cela nous excite pour ce que la ligne Find X3 pourrait apporter. Nous avons également vu la ligne Oppo A grimper plus haut sur la liste – pourrions-nous bientôt en voir une dans le top 3?

Oppo a fait de grands progrès sur le marché européen de la téléphonie au cours des deux dernières années, s’imposant comme une force majeure. La société a été énorme dans sa Chine natale pendant des années, et enfin le reste du monde commence à voir de quoi il s’agit.

Les meilleurs téléphones Oppo de 2020 en un coup d’œil

Oppo Find X2 ProOppo Find X2Oppo Reno 10x ZoomOppo Find X2 LiteOppo Reno 2Oppo Reno 2ZOppo A9 2020Oppo Reno Z

Meilleurs téléphones Oppo

(Crédit d’image: Oppo)

1. Oppo Find X2 Pro

Le smartphone le plus haut de gamme et le plus abouti d’Oppo

Date de sortie: Juin 2020 | Poids: 200 / 217g | Dimensions: 165,2 x 74,4 x 8,8 / 9,5 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 6,7 pouces | Résolution: 1 440 x 3168 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 12 Go | Espace de rangement: 256/512 Go | Batterie: 4,260mAh | Caméra arrière: 48MP, 13MP, 48MP | Caméra frontale: 32MP

Bel écran

Ça fait du bien à tenir

Très cher

Durée de vie moyenne de la batterie

L’Oppo Find X2 Pro est le meilleur téléphone que vous pouvez acheter chez Oppo en ce moment, avec un écran, un processeur, une matrice de caméras et un logiciel haut de gamme. Il semble que la société ait vraiment tout mis en œuvre pour créer le meilleur smartphone possible.

La raison pour laquelle vous n’envisageriez pas de prendre ce téléphone est le prix – l’Oppo Find X2 Pro coûte plus cher que la version de base de l’iPhone 11 Pro Max, c’est-à-dire que c’est un appareil extrêmement cher avec un coût qui correspond à ses spécifications.

Cependant, si vous pouvez regarder au-delà du prix élevé, l’Oppo Find X2 Pro mérite vraiment votre attention, et nous le recommandons comme le meilleur téléphone Oppo que vous puissiez acheter en ce moment.

Lisez notre en profondeur Avis sur Oppo Find X2 Pro

Les meilleures offres du jour sur Oppo Find X2 Pro

(Crédit d’image: Oppo)

2. Oppo Find X2

Pas le pro mais pas loin

Date de sortie: Juin 2020 | Poids: 192 / 209g | Dimensions: 164,9 x 74,5 x 8 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 6,7 pouces | Résolution: 1 440 x 3168 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8 / 12GB | Espace de rangement: 128 / 256GB | Batterie: 4,200mAh | Caméra arrière: 48MP, 13MP, 12MP | Caméra frontale: 32MP

Superbe écran

Charge très rapide

Pas de charge sans fil

Les caméras ne sont pas les meilleures du marché

Le Find X2 est la plupart des téléphones que le Find X2 Pro est, mais avec quelques différences qui le rendent moins cher. La principale différence réside dans ses triples caméras, qui, bien que très bonnes, ne sont capables que d’un zoom optique 2x et ont moins de mégapixels sur l’objectif ultra-large.

Cela mis à part, le X2 fonctionne à merveille avec un écran OLED de 6,7 pouces exceptionnel dans un boîtier mince en verre (ou en céramique) et en métal. Avec une charge filaire de 65 W, vous pouvez également charger complètement le téléphone en 38 minutes.

Il est disponible avec 8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. C’est donc un téléphone rapide que vous ne remplissez pas à la hâte. Tous les modèles fonctionnent également sur l’excellente puce Snapdragon 865. Si vous pouvez supporter les différences mineures avec le X2 Pro, le X2 est moins cher pour la même expérience.

Lisez notre en profondeur Avis sur Oppo Find X2

Les meilleures offres du jour sur Oppo Find X2

(Crédit d’image: Oppo)

3. Zoom Oppo Reno 10x

Date de sortie: Juin 2019 | Poids: 210g | Dimensions: 162 x 77,2 x 9,3 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,6 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8 / 12GB | Espace de rangement: 128 / 256GB | Batterie: 4,065mAh | Caméra arrière: 48MP, 13MP, 8MP | Caméra frontale: 16MP

Design élégant

Processeur rapide

Un peu lourd

UI un peu lent

L’Oppo Reno 10x Zoom, nommé d’après son zoom hybride 10x, est l’un des meilleurs smartphones que vous pouvez acheter en ce moment. Il a un design élégant, avec des caméras arrière qui affleurent à l’arrière du téléphone et une section de caméra pop-up distincte « aileron de requin » qui abrite la caméra selfie, ainsi que le flash arrière.

Le Reno 10x Zoom dispose également d’un fantastique réseau de caméras, y compris son vivaneau principal de 48MP et le téléobjectif 13MP, qui est responsable du zoom 10x (bien qu’il n’y ait en fait qu’un zoom optique 5x, le nom est donc un peu trompeur).

Bien sûr, l’appareil est un peu encombrant et pas vraiment parfait pour une utilisation à une main – mais cela a tendance à être le cas avec des réservoirs de téléphones comme celui-ci, et il existe des appareils alternatifs si c’est trop.

Lisez notre en profondeur Avis sur Oppo Reno 10x Zoom

Les meilleures offres du jour sur Oppo Reno 10X Zoom Edition

Oppo Reno 10x Zoom Dual-SIM …

OPPO Reno 10x Zoom Dual SIM …

Oppo Find X2 Lite (Crédit image: Oppo)

4. Oppo Find X2 Lite

Date de sortie: Mai 2020 | Poids: 180g | Dimensions: 160,3 x 74,3 x 8 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 6,4 pouces | Résolution: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 765G | RAM: 8 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 4,065mAh | Caméra arrière: 48MP, 8MP, 2MP, 2MP | Caméra frontale: 32MP

5G abordable

Bel écran

Parfois lent

Peut faire chaud

Le membre le plus abordable et le plus junior de la famille Find X2, l’Oppo Find X2 Lite est un excellent téléphone 5G pour les personnes qui ne veulent pas casser leur tirelire.

Le téléphone n’est pas un poney à un tour cependant – il a un bon écran, un chipset décent pour son prix et un appareil photo principal qui prendra des photos lumineuses et audacieuses. C’est un puissant polyvalent qui serait excellent pour son prix même si la 5G n’était pas impliquée.

La seule chose qui empêche ce téléphone de figurer plus haut sur notre liste des meilleurs téléphones Oppo est que les membres les plus premium de la ligne Find X2 offrent sans doute un meilleur rapport qualité-prix, car ils sont plus chers mais offrent beaucoup plus.

Lisez notre en profondeur Avis sur Oppo Find X2 Lite

Les meilleures offres du jour sur Oppo Find X2 Lite

(Crédit d’image: Oppo)

5. Oppo Reno 2

Le successeur de l’Oppo Reno

Date de sortie: Septembre 2019 | Poids: 189g | Dimensions: 160 x 74,3 x 9,5 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,5 pouces | Résolution: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 730G | RAM: 8 Go | Espace de rangement: 128 / 256GB | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 48MP, 13MP, 8MP, 2MP | Caméra frontale: 16MP

Capacités de caméra décentes

Chargement rapide

Autonomie de la batterie manquante

Puissance de traitement médiocre

L’Oppo Reno 2 est une version améliorée de l’Oppo Reno, avec de meilleures capacités de caméra et une batterie plus grosse, entre autres changements. Il est également sorti pour exactement le même prix, ce qui rend son prédécesseur plutôt redondant, du moins à moins que vous ne le voyiez dans une vente.

Bien sûr, le Reno 2 ne dépasse pas le zoom 10x, qu’Oppo a laissé seul en tant qu’appareil Reno haut de gamme, mais si vous ne voulez pas vous lancer pour ce téléphone résolument de milieu de gamme, c’est une excellente alternative. Vous obtenez le design élégant et l’accès à la branche ColorOS d’Oppo d’Android, tout comme les autres téléphones Oppo.

Lisez notre en profondeur Avis sur Oppo Reno 2

Les meilleures offres du jour sur Oppo Reno 2

Force Glass FG Original 2, 5D …

(Crédit d’image: Oppo)

6. Oppo Reno 2Z

Un Reno 2 légèrement modifié

Date de sortie: Septembre 2019 | Poids: 195g | Dimensions: 162,4 x 75,8 x 8,7 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,5 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Mediatek Helio P90 | RAM: 8 Go | Espace de rangement: 128 / 256GB | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 48MP, 8MP, 2MP, 2MP | Caméra frontale: 16MP

Bas prix

Autonomie de la batterie décente

La caméra est juste bien

Pas d’aileron de requin

L’Oppo Reno 2Z est un appareil très similaire au Reno 2, à tel point que nous les avons examinés ensemble. Les principales différences ici sont un chipset plus faible et des spécifications de caméra légèrement inférieures.

Pour la plupart, votre expérience avec le Reno 2Z sera la même qu’avec le Reno 2, mais si vous êtes un grand photographe ou joueur, vous voudrez peut-être rester à l’écart du Z. Son prix est cependant un peu inférieur, ce qui rend c’est une alternative tentante.

Nous avons testé l’Oppo Reno 2Z pour notre Avis sur Oppo Reno 2

Les meilleures offres OPPO Reno2 Z du jour

(Crédit d’image: Oppo)

7. Oppo A9 2020

Le dernier appareil à budget réel d’Oppo

Date de sortie: Septembre 2019 | Poids: 195g | Dimensions: 163,6 x 75,6 x 9,1 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 6,5 pouces | Résolution: 720 x 1600 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4 / 8GB | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 5,000mAh | Caméra arrière: 48MP, 8MP, 2MP, 2MP | Caméra frontale: 16MP

Superbe autonomie

Bons haut-parleurs stéréo

Dos en plastique

Deux caméras arrière redondantes

Si vous avez un budget limité, l’Oppo A9 2020 pourrait être le meilleur téléphone pour vous. C’est l’appareil le plus récent d’Oppo sur cette liste, qui a atterri à la fin de 2019, et c’est tout à fait l’antithèse du reste de la sélection de téléphones 2019 d’Oppo, qui comprend principalement les combinés Reno (comparativement) haut de gamme.

L’Oppo A9 2020 a un dos en plastique, un écran 720p et une encoche standard, ce n’est donc pas exactement l’appareil le plus haut de gamme, mais c’est à prévoir à ce prix. Mais avec quatre caméras arrière, une énorme batterie et un processeur décent, il y a beaucoup à aimer ici aussi.

Lisez notre en profondeur Test du Oppo A9 2020

Les meilleures offres du jour sur le Oppo A9 2020

(Crédit d’image: Oppo)

8. Oppo A72

Un téléphone solide mais sans intérêt

Date de sortie: Avril 2020 | Poids: 192g | Dimensions: 162 x 75,5 x 8,9 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 6,5 pouces | Résolution: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4 / 8GB | Espace de rangement: 128 / 256GB | Batterie: 5,000mAh | Caméra arrière: 48MP, 8MP, 2MP, 2MP | Caméra frontale: 16MP

Design élégant

Une autonomie incroyable

Performances lentes

Sentiment bon marché

Le A72 est un téléphone solide quoique peu excitant. Malgré son design élégant, il semble un peu bon marché dans sa construction et les performances ne sont pas aussi bonnes que ce à quoi nous nous attendions même à ce prix.

Mis à part ces problèmes, le téléphone est parfaitement utilisable avec une autonomie incroyable grâce à sa grande cellule de 5000 mAh. Avec une utilisation légère, vous pouvez certainement en tirer deux jours. Il y a aussi une prise casque et des écouteurs dans la boîte, ainsi que quatre caméras à l’arrière qui prennent de très belles photos (au moins avec le capteur principal capable de 49MP).

Ce n’est pas le meilleur téléphone Oppo, mais il est certainement meilleur que les téléphones d’autres marques à ce prix.

Lisez notre en profondeur Avis sur Oppo A72.

Les meilleures offres Oppo A72 du jour

Tour d’horizon des meilleures offres du jour

Oppo Reno 10x Zoom Dual-SIM …

Force Glass FG Original 2, 5D …