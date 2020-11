Choisissez les meilleures applications et jeux Android de 2020: pour voter

Google Play vous permet désormais de participer au vote pour “Google Play Best of 2020”: choisissez vos applications et jeux préférés cette année.

Écrit par Christian Collado

Un mobile Android et un accès à Google Play: c’est tout ce dont vous avez besoin pour participer au voter pour les meilleures applications et les meilleurs jeux pour Android de l’année 2020 que Google a à nouveau activé, comme à chaque fin d’année.

Toute personne ayant accès à Google Play depuis son téléphone mobile – et un compte Google, bien sûr – peut participer au vote via votre smartphone, et choisissez ainsi le meilleur qui soit arrivé au magasin de contenu Android au cours des derniers mois.

Choisissez le meilleur de l’année sur le Google Play Store

L’année dernière, l’application Ablo a été choisie par les utilisateurs comme la meilleure application Android de l’année.

Cette année encore, les utilisateurs devront choisir entre dix applications, dix jeux, dix livres et dix films, et votez pour votre contenu préféré.

Pour ce faire, juste accéder à l’application Google Play Store et touchez la bannière qui apparaîtra en haut.

Le vote prendra fin le 23 novembre, et les gagnants seront annoncés le ** premier jour de décembre.

Ensuite, nous quittons la liste avec toutes les applications, jeux, films et livres candidats pour le prix “Best of Google Play 2020” – selon les pays, le contenu peut varier –

Le meilleur de Google Play en 2020AppsJeuxLivresFilmsMicrosoft Office: Word, Excel, PowerPoint et plusBrawlhallaS’il saigneMauvais garçons pour la vieDisney + SpongeBob Cooking ContestBreath: La nouvelle science d’un art perduBill & Ted font face à la musiqueVITALegends of RuneterraMe & White SupremacyBirds Of The White Supremacy Emancipation of One Harley QuinnReface (Doublicat) Rumble HockeyMexican GothicBloodshotThe PatternCelular a la SingularidaddThe Ballad des oiseaux chanteurs et SnakesFrozen IICentr, par Chris HemsworthBowling CrewThe Vanishing HalfJust MercySpeekooDream League soccer 2021UntamedKnives Musicon RecordWhite TurnrasWishPaint SevenWishPaint Audio & Dream League soccer, SevenWisKnives Out Dream League Football: OutPaintKnives mortel sur Audio, SevenWiskby SDolowby sur Singularity, The Ballad of Singularity, La Ballade des oiseaux chanteurs et SnakesFrozen Audio, The Ballad of Singularity, La Ballade des oiseaux chanteurs et SnakesFrozen On The Ballad des oiseaux chanteurs et SnakesFrozen Le SingularityDolular a la Singularidadd La Ballade des oiseaux chanteurs et SnakesFrozen Audio, SevenWish Audio League soccer 2021 Recettes dans des listes d’achats partageablesTeamfight TacticsMidnight SunThe Invisible ManVimeo Create – Video Maker & EditorHarry Potter: Puzzles and MagicHarrow the NinthTrolls World Tour