Si Firefox 83 a été lancé il y a quelques jours, il est arrivé presque immédiatement après Chrome 87Bien que nous ne prêtions pas attention au navigateur Google d’une manière différente, car c’est ainsi que leurs lancements sont différents. Et est-ce que chaque version de Chrome reçoit plusieurs mises à jour et que toutes ne sont pas de maintenance, mais incluent généralement des nouvelles, déployées dans des sections comme le considère l’entreprise.

Cela semble être le cas avec Chrome 87, dont l’actualité viendra petit à petit, selon ce qui a été publié sur le blog officiel de Chrome. Cependant, la mise à jour de Chrome 87 devrait déjà avoir atteint la grande majorité des utilisateurs de navigateurs, y compris les améliorations de performances que cette version promet, qui affectent le démarrage, le chargement des pages et l’autonomie sur les ordinateurs portables.

Quoi de neuf dans Chrome 87

D’après ce que Google explique, Chrome 87 apporte «augmentation de rendement la plus élevée depuis des années«, Avec un premier déploiement dans lequel les changements suivants sont comptabilisés, comme décrit dans l’annonce officielle:

Chrome donne désormais la priorité aux onglets actifs par rapport à tout ce qui est ouvert, réduisant l’utilisation du processeur jusqu’à 5 fois et prolongeant la durée de vie de la batterie jusqu’à 1,25 heure (sur la base de nos tests internes). Chrome démarre désormais 25% plus vite, charge les pages jusqu’à 7% plus rapidement et fait tout cela en utilisant moins d’énergie et de RAM qu’auparavant. Chrome sur Android charge désormais les pages presque instantanément lors de la navigation dans les deux sens, ce qui rend ces tâches courantes ultra-rapides.

Ces améliorations, cependant, ne sont pas exclusives à Chrome: elles ont été implémentées dans Chromium et, par conséquent, tous ses dérivés en bénéficieront, lire Microsoft Edge, Opera, Vivaldi, Brave, etc.

Une autre nouveauté de Chrome 87 qui devrait également être appréciée et tous ses utilisateurs sont le «actions chrome«, Une nouvelle fonction intégrée dans la barre d’adresse qui accélère l’accès à certaines actions Chrome, pardonne la redondance. Par exemple, pour effacer l’historique, ouvrez un onglet en mode navigation privée et quelques autres. En écrivant ce que vous recherchez, sautez l’option.

Les actions disponibles pour le moment sont répertoriées sur cette page, mais seules les commandes en anglais sont collectées et si vous utilisez Chrome en espagnol, vous devez les traduire et il n’est pas facile de faire mouche dans tous les cas. Après quelques tentatives, nous vous laissons la liste ci-dessous avec laquelle vous pouvez:

Effacer les données de navigation en tapant “effacer l’historique”.

Gérer les modes de paiement en tapant “modifier la carte de crédit”.

Ouvrez une fenêtre de navigation privée en tapant «open incognito».

Gérer les mots de passe en tapant “modifier les mots de passe”.

Mettre à jour Chrome en tapant “update chrome”.

Traduire la page en tapant “traduire la page”.

Comme vous pouvez le voir, certaines des commandes sont très évidentes, et permettent des changements, par exemple “gérer” par “éditer”; Oui assurez-vous de mettre des accents où il correspond, car sinon il ne reconnaît pas l’ordre dans lequel il se trouve. En résumé, un peu d’aide pour ceux qui utilisent beaucoup l’une de ces fonctions, mais guère plus; La plupart des utilisateurs feront tout plus rapidement en accédant aux préférences de l’application.

Enfin, Chrome 87 implémente quelques fonctions qui semblent intéressantes au niveau de la productivité, mais qui ne sont pas encore disponibles pour la majorité des utilisateurs: une fonction de recherche exclusive d’onglets qu’il n’est pas clair de quoi il provient, car dans la barre d’adresse, vous pouvez déjà rechercher parmi les onglets ouverts; mais ce nouveau comprend son propre bouton à côté de ceux de la fenêtre.

Et une chance de cartes qui sera ajouté à la nouvelle page à onglet avec les résultats de la recherche que vous souhaitez enregistrer. Quelque chose de similaire aux collections Microsoft Edge, mais basé sur des recherches Google. Mais comme ce qui précède, ils n’atteindront pas tous les utilisateurs de navigateurs, d’abord sur PC, avant les prochaines semaines. Chrome 87 est, en fait, la dernière version à sortir en 2020.