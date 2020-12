Le géant de Mountain View s’est engagé à améliorer les performances et l’expérience utilisateur de Chrome sous Windows 10. Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, la sortie de la mise à jour de mai 2020, également connue sous le nom de 2004, a apporté des améliorations majeures à la fonctionnalité. Tas de segments Windows 10 qui permettent d’optimiser la consommation de RAM dans les applications Win32, y compris les navigateurs Web.

Google avait prévu de profiter de ces améliorations pour réduire la consommation de RAM de Chrome dans Windows 10, mais à la fin, l’équipe de développement a décidé de le désactiver et d’opter pour la fonctionnalité “ParitionAlloc-Everywhere”, qui est en développement, selon la source de la nouvelle, depuis août dernier.

Il est clair que Google ne coud pas sans fil, la société Mountain View aura donc ses propres raisons d’opter pour cette fonction au lieu de renforcer son engagement à «Segment Heap» pour améliorer les performances et l’expérience d’utilisation de Chrome dans Windows 10, mais quelles sont ces raisons? Voyons-les.

Chrome sur Windows 10: plus de sécurité et moins de consommation de RAM

Grâce à la fonction “ParitionAlloc-Everywhere”, Google s’assure de pouvoir réduire considérablement la consommation de RAM de Chrome dans Windows 10, bien que ce ne sera pas le seul avantage que cette fonction apportera. Ils amélioreront également les mappeurs dans ledit navigateur, et la même chose se produira avec la sécurité.

Comment la consommation de RAM sera-t-elle exactement réduite? Eh bien simple, à travers une gestion plus efficace des ressources disponibles. Cela contribuera également à réduire les problèmes de sécurité, grâce à l’existence d’une allocation des ressources plus stricte et mieux ajustée (avec moins de place pour les intrusions et les attaques). D’autre part, la sécurité sera également améliorée avec la fonction “MiraclePtr”, qui nécessite PartitionAlloc.

Nous n’avons toujours pas de détails précis sur le moment où il sera possible de commencer à profiter de ces améliorations, mais on dit que nous aurons plus d’informations à la mi-2021, ce qui signifie qu’il y a encore du travail à faire et qu’ils n’arriveront pas à court terme. La société Mountain View améliorera également d’autres aspects pour réduire les erreurs, y compris la clôture des processus.

Microsoft a déjà souligné à plusieurs reprises l’importance d’améliorer la gestion de la mémoire RAM dans les navigateurs pour réduire la consommation, et a su montrer l’exemple en implémentant des fonctions avancées dans Edge Chromium, un navigateur qui gère intelligemment la RAM dont il a besoin. recourant à des fonctionnalités très utiles, telles que “Sleeping Tabs” (onglets dormants), ce qui réduit la consommation de mémoire produite par les onglets que nous avons ouverts, mais qui sont inactifs pendant une longue période.