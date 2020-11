Il n’y a rien de tel commencez une bonne partie de vos jeux vidéo préférés. Que vous invitiez vos amis ou même seul, allumez la console et passez un bon moment à jouer est l’une des choses qui nous détend le plus, surtout quand vous êtes un joueur d’os rouge.

Désormais, les joueurs les plus passionnés du Mexico et bientôt dans toute la République pourront porter l’expérience à une nouvelle dimension grâce à Cinemex. Les complexes d’entreprise peuvent désormais être utilisés pour faire un bon jeu avec vos amis dans le cadre de Ma chambre Cinemex, un nouveau projet que la franchise de cinéma a lancé il y a quelques mois.

Qu’est-ce que ma salle Cinemex?

Cinemex C’est, sans crainte de se tromper, l’une des sociétés de complexes cinématographiques les plus importantes du pays. Pour beaucoup, c’est toujours la première option pour passer un agréable moment à regarder une première avec une belle combinaison de pop-corn et de soda.

L’engagement de l’entreprise envers ses clients a évolué avec le projet dit Mon salon Cinemex qui a commencé en septembre dernier. Ce concept permet aux cinéphiles de louer une salle de cinéma pour jusqu’à 30 personnes, que ce soit des amis, de la famille ou qui vous voulez. Si vous êtes un amoureux de la cinématographie et que vous aimez cette idée, ICI nous vous laissons plus de détails avec tout et prix de réserve.

Et bien qu’au début le projet ne prévoyait que des projections de films, Cinemex a décidé qu’il était temps de porter son initiative à un autre niveau et à d’autres publics potentiels. Si vous êtes un joueur à la recherche d’un espace confortable et incroyable pour continuer le jeu, tu vas adorer ça.

Cinemex ouvre ses salles pour que vous puissiez profiter de vos jeux vidéo préférés

Pouvez-vous imaginer pouvoir profiter les meilleurs jeux vidéo d’aujourd’hui sur un écran de cinéma majestueux? Eh bien, c’est déjà une réalité grâce à Ma salle de jeux Cinemex. Oui, maintenant vous pouvez vous asseoir dans le confort d’un fauteuil, prendre le contrôle et passer des heures de plaisir avec qui vous choisissez.

Cinemex rejoint Arena the Place to Play d’apporter à leurs complexes cette expérience avec laquelle vous pouvez louer une salle entière pour huit personnes pendant deux heures avec des titres disponibles pour les consoles Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et les nouvelles consoles Xbox Series X et PlayStation 5.

Les personnes intéressées peuvent jouer en format gratuit ou en tournoi avec des jeux comme Super Smash Bros Ultimate, Street Fighter, Mortal Kombat 11, Marvel vs Capcom, Injustice 2, Dragon Ball Fighter Z, FIFA 20, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party, Arms, Pokemon Tournament, Rush of Blood et Beat Saber.

À Mexico, les complexes auxquels vous pouvez déjà accéder Ma salle de jeux Cinemex est Artz Pedregal, Parque Delta, Lindavista, University et Reforma 222. L’initiative atteindra bientôt d’autres salles du pays comme celles de Carso, Cuernavaca, Premium Metepec, Premium Querétaro, Premium Pachuca, entre autres.

Le prix pour Mi Sala Cinemex Gamer est de 1 600 $ plus le coût par service qui varie selon que vous choisissez une chambre Premium ou Traditionnelle. En achetant à partir de l’application ou de la page Cinemex, le prix sera d’environ 1750,00 pesos. Là vous allez! Ne manquez pas cette occasion de profiter de vos jeux vidéo préférés sur grand écran.