Pendant près de cinq mois, les théâtres de Mexico sont restés fermés en raison de l’éventualité du coronavirus, qui a coûté la vie à près de 70000 personnes dans le pays à ce jour. Le retour du public dans les salles n’a cependant pas été aux niveaux attendus, ce qui est logique si l’on tient compte du fait que les cas de contagion continuent d’augmenter et qu’il n’y a toujours pas de solution au virus qui a provoqué la pandémie. .

Six jours après la reprise des activités des cinémas de Mexico, après 20 semaines d’inactivité, Canacine a enregistré un total de 33 000 spectateurs (30% du box-office dans tout le pays) où 110 000 places ont été vendues. Cela a favorisé la création d’espaces où le public se sent en sécurité et peut profiter du cinéma sans crainte de contagion.

Un projet qui peut changer la nouvelle réalité

Cinemex et Expo Santa Fe semblent avoir trouvé une solution: ils ouvriront la plus grande salle de cinéma intérieure d’Amérique latine pour que les gens puissent entrer dans leur voiture. Cette initiative s’appelle Autocinema Platino Cinemex et a une capacité de 150 voitures. Ce projet offrira au public deux écrans avec projection simultanée afin que chacun puisse profiter confortablement de l’expérience. Vous aurez le service à la voiture et toutes les mesures de sécurité que ces temps exigent.

Ce projet présentera des films connus de tout cinéphile: Star Wars (1977), Hard to kill (1982), et des titres modernes comme Coco (2017) ou The Shape of Water (2017). Tous sont des titres avec une bonne audience qui ressent de la ferveur pour ces titres.

Dès la deuxième semaine d’opération, les premières les plus récentes qui sont aujourd’hui dans les théâtres conventionnels de la chaîne seront vues. Les heures de fonctionnement d’Autocinema Platino Cinemex pendant ces heures: Lundi et mardi: 16h00, 19h00 et 22h00. Mercredi, jeudi et vendredi: 14h00, 17h00, 20h00 et 23h00 – le samedi et le dimanche: 11h00, 14h00, 17h00, 20h00 et 23h00.

À la recherche de nouvelles options

C’est à ces moments-là que le cinéma a besoin de plus d’options pour attirer le public. Le sentiment d’insécurité dans les salles empêche toujours le public de se sentir à l’aise. De plus, il faut ajouter que les services de streaming ont captif une bonne partie des personnes qui préfèrent rester à la maison comme mesure préventive contre la vague d’infections qui se poursuit là-bas.

Les cinémas doivent donc se renouveler et aller aujourd’hui plus que jamais à l’expérience totale du public. C’est dans ce contexte que les ciné-parcs sont une option qui couvre les deux principaux aspects qui intéressent les consommateurs à revenir au cinéma: le divertissement et la sécurité.

