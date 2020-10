Les emojis vont bien en eux-mêmes, mais encore mieux s’ils vous ressemblent un peu. Pour cette raison, dernièrement, les applications qui vous permettent créer des emojis personnalisés en fonction de votre visage, à la fois automatiquement et manuellement.

Ici, nous en avons sélectionné cinq applications pour créer des emojis sur Android gratuitement et sans trop de complication. Dans la plupart des cas, il vous suffit de prendre une photo pour que l’avatar soit généré, tandis que dans d’autres, vous devez créer votre doppelgänger numérique en choisissant les composants qui vous ressemblent le plus.

Bitmoji

Peu d’applications ont autant d’expérience avec les avatars numériques que Bitmoji, une société fondée en 2007 et acquise par les propriétaires de Snapchat en 2016. En tant que telle, s’intègre particulièrement bien avec Snapchat, bien que vous puissiez également partager vos créations dans d’autres applications telles que WhatsApp, LINE, Messenger ou Telegram.

Pour créer un avatar personnalisé tu as juste besoin de prendre un selfie et l’application générera automatiquement votre copie numérique. Si vous n’êtes pas très convaincu du résultat, vous pouvez modifier les tons de peau, les yeux, les coiffures et d’autres éléments.

Bitmoji: votre emoji personnel

Gboard

Gboard est une application de clavier, mais c’est là que le générateur d’emoji / autocollant / vignette de Google s’est terminé après le décès d’Allo. La vérité est que la fonction est un peu cachée, enterrée dans la liste des autocollants disponible.

Le fonctionnement est le même que dans Bitmoji: vous prenez une photo et l’application s’occupe du reste, bien que plus tard, vous pourrez modifier les couleurs, les tons et les différents éléments. Aujourd’hui, trois packs d’autocollants basés sur votre visage sont générés: des miniatures emoji, des miniatures mignonnes et des miniatures effrontées.

Gboard – le clavier Google

Zepetto

Si nous devions définir Zepeto en une phrase, le plus simple serait de dire que c’est comme Bitmoji mais en 3D. Comme dans les deux précédents, vous prenez une photo avec la caméra frontale et l’application génère votre copie numérique.

Ça oui, s’habiller numérique va vous coûter cher presque autant que de s’habiller soi-même, car la plupart des objets et des costumes nécessitent le paiement de pièces de monnaie et de diamants. Pour le reste, après avoir créé votre personnage, vous pouvez choisir l’une des poses – également animées – et les partager avec d’autres applications.

ZEPETO

FaceQ

Si vous cherchez quelque chose de plus caricatural, une autre option à votre disposition est FaceQ. Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser l’appareil photo pour faire avancer le travail, mais plutôt vous devrez créer votre avatar manuellement, en choisissant chaque partie du corps jusqu’à ce que vous soyez satisfait du résultat.

FaceQ n’est pas aussi complexe que les applications précédentes, mais après avoir créé votre avatar, vous pouvez choisir entre différents expressions et tenues de prêt-à-porter. À tout moment, vous pouvez enregistrer l’image sur votre mobile ou la partager avec d’autres applications.

FaceQ

Memoji

Enfin, nous avons une application qui donne un sens différent à celui de créer des emojis avec votre visage. Oui, techniquement, c’est ce qu’il fait, mais littéralement. L’application vous offre plusieurs moyens et vous pouvez place ton visage dessus.

Après avoir créé l’une de ces formes, vous pouvez les personnaliser ajouter des yeux et des bouches avec différentes expressions, des lunettes, des masques, des chapeaux et d’autres éléments. Le résultat est dans la plupart des cas désastreux, mais tout se passe.

Memoji: créez des emoji à partir de votre visage