Ça va être un Noël bizarre. Malheureusement, nous ne pourrons pas les célébrer comme chaque année, avec des réunions et des repas quotidiens en famille et entre amis. En fait, nous ne devrions pas. Mais s’il y a quelque chose qui n’a pas à changer, ce sont les cadeaux. Il sera temps de les remettre quand les choses s’amélioreront. Et sinon, nous pouvons les envoyer par courrier. Par conséquent, ce sont des jours de réflexion sur ce qui peut être meilleur pour chacun de nos dons. S’il y en a amateur de science, Les dons scientifiques ils peuvent être une excellente option.

Il n’est pas nécessaire pour eux d’avoir une profession scientifique, il suffit qu’ils aiment lire ou apprendre toute discipline, de l’astronomie à la biologie. Il existe de nombreuses options pour tous les goûts et toutes les poches. Dans cet article, nous en montrons quelques-uns.

Dites-le avec des bijoux

Bijoux et bijoux fantaisie Ce sont généralement des cadeaux très courants, car il y en a adaptés à tous les goûts. Conventionnel, lié au cinéma, aux livres … et bien sûr aussi à la science.

En fait, ils peuvent être de grands dons scientifiques; puisque, en plus, ils sont présents avec un message. La sérotonine est connue comme l’un des hormones du bonheur. C’est une affirmation trop simpliste, que plus d’un scientifique réfuterait. Mais si vous aimez les bijoux, vous serez certainement heureux d’en accepter un qui représente cette molécule. D’une certaine manière, nous vous dirons que cela nous rend heureux.

En fait, il y a des messages pour tous les goûts. Et est-ce que si ce que nous ressentons pour cette personne est beaucoup plus profond, nous pouvons recourir à l’ocytocine, que beaucoup de gens appellent le “Hormone de l’amour”. Il y a peu de plus belles façons de dire «je t’aime» à un scientifique.

Cadeaux scientifiques pour les amateurs de mugs

Les coupes sont un succès certain pour presque tous les types de personnes. Qui n’en utilise pas au moins une fois dans la journée?

Ces dernières années, ceux qui ont imprimé message positif. Ou, à défaut, ceux qui ont affaire à humour ces messages positifs. Si la personne à qui vous allez donner préfère ce type de parodies et, en plus, aime la science, vous pouvez opter pour un mug avec un message, comme celui-ci, dans lequel vous pouvez lire en anglais «quand la vie te moule, faire de la pénicilline. ” C’est une référence sympathique à la façon dont Alexander Fleming a découvert ce premier antibiotique.

Les animaux en peluche n’échouent jamais

Parfois, nous considérons les animaux en peluche comme des cadeaux pour les enfants. Toutefois plusieurs Adultes ils aiment décorer leur maison avec eux. Et pourquoi pas, en les serrant également dans ses bras.

De plus, ce sont de très bons dons scientifiques si vous choisissez bien ce qu’ils représentent. Par exemple, ce neurone en peluche peut être un bon choix pour les amateurs de neurosciences. Et si vous n’aimez pas ce design, vous pouvez en trouver beaucoup d’autres.

Le ciel chez vous: le meilleur cadeau scientifique

Qui n’a pas eu comme enfant les étoiles brillantes typiques qui ils collaient aux murs? Nous les avons aimés, mais la plupart n’étaient certes pas très réalistes. Par conséquent, parmi les dons scientifiques ne pouvait pas manquer cela reproduction fluorescente des constellations coller sur le mur. Il ravira les enfants, mais aussi les adultes qui aiment l’astronomie.

Et si vous voulez encore plus de réalisme et avez un peu plus de budget, vous pouvez opter pour un planétaire, comme celui-ci de National Geographic. Maintenant que visiter des musées ou simplement aller voir le ciel est parfois compliqué avec des restrictions et des couvre-feux, cela peut être un moyen de rapproche le firmament.

Pour mesurer l’éthanol

Quiconque a travaillé dans un laboratoire s’est demandé à quel point ils seraient beaux flacons et tubes à essai dans votre cuisine. Si vous dites non, vous mentez.

Par conséquent, si vous cherchez quoi donner à un ami ou à un parent scientifique, ces lunettes verre à liqueur en forme de récipients de laboratoire c’est une excellente option. Non, ils ne sont pas exactement les mêmes que ceux du laboratoire, mais vous les adorerez sûrement.