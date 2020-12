La vaccination contre le COVID-19 est imminente. La Russie a déjà commencé à administrer son Spoutnik V, tandis que le Royaume-Uni vient de lancer la première phase de son plan de vaccination avec le vaccin pfizer. Pendant ce temps, l’Union européenne se prépare à donner son feu vert, à la fois à ce candidat et au candidat Moderna. Et d’autres pays, comme les États-Unis, se préparent à démarrer dans quelques semaines. Pour cette raison, vu la proximité de ce moment que tant de gens attendaient, des doutes commencent à surgir dans une grande partie de la population. Les canulars sur le vaccin contre le coronavirus ils ont fait peur à de nombreuses personnes.

C’est une peur plus que logique, que Il ne doit pas être attribué à l’ignorance ou à l’ignorance scientifique. La peur est une réaction que nous avons développée pour nous garder méfiants face aux menaces, qui sont souvent quelque chose d’inconnu. Par conséquent, il n’y a pas de meilleur moyen d’encourager la population à se faire vacciner que de démolir ces mythes qui, ces dernières semaines, ont été responsables des vaccins environnants avec une aura de mystère qui les déguise en ennemis, bien qu’ils soient les seuls. gilet de sauvetage auquel nous pouvons nous accrocher maintenant.

L’insertion dans l’ADN, le canular le plus célèbre sur le vaccin contre le coronavirus

Moderna et Pfizer sont des vaccins à ARN messager. Il s’agit d’une procédure très nouvelle, avec laquelle la population n’est pas aussi familière que l’introduction typique d’agents pathogènes inactifs. Pour cette raison, de nombreux canulars ont été générés à propos du vaccin contre le coronavirus à cet égard.

L’ARN messager porte les instructions pour fabriquer une protéine de coronavirus dans la cellule

Les plus fréquents sont ceux qui soutiennent que cela peut modifier notre ADN. On a même dit que cela nous rendrait transgéniques. Par définition, un organisme transgénique C’est celui dans lequel des gènes d’un autre organisme ont été introduits, afin de lui donner des caractéristiques spécifiques.

Mais ce que ces vaccins introduisent, ce ne sont pas des gènes, ni même de l’ADN. L’ARN messager est en fait une molécule qui porte les instructions nécessaires pour ribosomes, qui agissent comme des «usines de protéines» dans nos cellules, synthétisent une protéine spécifique. Dans ce cas, celui qui est introduit porte le code pour qu’une protéine de coronavirus soit synthétisée, sans qu’il soit nécessaire qu’elle pénètre dans l’organisme. De cette manière, sans souffrir des symptômes de l’infection, le système immunitaire est «amené» à reconnaître la protéine et à générer les anticorps nécessaires pour combattre le pathogène.

Tout cela se produit sans que l’ARN messager n’interagisse à tout moment avec nos gènes, donc notre ADN restera le même.

Tu ferais mieux d’attendre pour voir ce qui se passe

Toutes les enquêtes publiées sur la perception de la population vis-à-vis du vaccin indiquent un pourcentage élevé de soupçon pour ce qui peut arriver.

Des milliers de personnes ont déjà été vaccinées lors d’essais cliniques

Ceci est basé sur le fait que, tant qu’un grand nombre de personnes n’auront pas été vaccinées, nous ne saurons pas si le vaccin est sûr ou efficace. Cependant, bien que nous n’ayons vu que deux personnes âgées au Royaume-Uni recevoir le vaccin Pfizer jusqu’à présent, des milliers de personnes ont reçu ce vaccin et d’autres candidats au fil des ans. essais cliniques.

Et ceux-ci ont été conçus précisément pour répondre sécurité et efficacité des vaccins. S’ils ont été achevés avec succès et ont même obtenu l’approbation des autorités sanitaires pour leur commercialisation, c’est précisément parce que ces résultats ont été bons.

Aucune donnée publiée

Certains canulars sur le vaccin contre le coronavirus sont basés sur des demi-vérités. C’est le cas de l’insistance qu’il n’a pas été publié informations sur les vaccins. En fait, c’est quelque chose dont de nombreux experts se sont plaints lorsque les données sur l’efficacité des différents candidats sont devenues disponibles. Certains, comme l’Université d’Oxford, ont publié des résultats au fur et à mesure que les phases des essais cliniques étaient terminées. D’autres, cependant, ont pris plus de temps. Mais ils l’ont fait petit à petit.

Les essais cliniques ont toujours été transparents. C’est la première information qui devrait nous rassurer. Mais, en plus, peu à peu plus de résultats ont été publiés. Cette même semaine, le rapport de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis sur le vaccin Pfizer a été publié. De plus, l’Université d’Oxford a publié une nouvelle étude dans The Lancet sur l’efficacité de son vaccin.

Unsplash

Les effets secondaires ne sont pas connus

Les effets secondaires des vaccins, comme ceux des autres médicaments, sont plus importants que d’habitude. Cependant, ils sont approuvés pour administration s’ils ne sont pas trop fréquents ou ne modifient pas la équilibre bénéfice / risque.

L’effet indésirable le plus courant était la douleur au site d’injection

Parmi les canulars sur le vaccin contre le coronavirus, nous pouvons trouver celui qui indique que nous ne connaissons ces effets secondaires pour aucun des candidats. Mais ce n’est pas comme ça.

Pfizer, dans son rapport FDA, a publié des données sur les effets indésirables dans les groupes au-dessus et au-dessous de 55 ans. Dans les deux cas, la douleur la plus courante est la zone d’administration. Dans le cas des plus jeunes, après la deuxième dose, elle a été administrée à 77,8% des participants, tandis que chez les personnes âgées à 66,1%. D’autres effets indésirables fréquents étaient la fatigue, survenue chez 59,4% des participants, des maux de tête chez 51,7%, des frissons chez 35,1% et des vomissements chez 1, 9%. Une attention particulière a également été portée à la fièvre, qui dépassait les 38 ° C de 15,8%. De plus, 10,4% avaient de la diarrhée et 37,3% des douleurs musculaires. Toutes ces données concernent les moins de 55 ans.

Chez les personnes âgées, seulement 10,9% avaient une fièvre supérieure à 38 ° C, 50,5% une fatigue, 39% des maux de tête, 22,7% des frissons et 0,7% des vomissements. Concernant la diarrhée et les douleurs musculaires, elles sont survenues respectivement dans 8,3% et 28,7%.

D’autre part, il convient de noter que la société conseille également que, comme pour tout autre médicament, il convient de prêter attention les allergies, ce qui a finalement été démontré après le début de la vaccination au Royaume-Uni.

Il est important que les patients connaissent ces symptômes, pour savoir à quoi ils assistent. Cependant, ils doivent également savoir qu’il est normal qu’ils disparaissent en quelques heures ou, tout au plus, en quelques jours. Le coronavirus ne disparaît pas toujours aussi rapidement.

Autres canulars sur le vaccin contre le coronavirus

Il existe de nombreux canulars sur le vaccin contre le coronavirus. À partir du moment où une puce est introduite pour nous contrôler jusqu’à ce qu’elle nous permette de nous connecter à un ordinateur quantique. Absolument aucune de ces affirmations n’est vraie.

Au jour d’aujourd’hui il n’y a pas de telle technologie. Qui sait? Peut-être que s’il existait, avec une bonne utilisation, il pourrait avoir des applications bénéfiques. Mais nous n’avons pas atteint ce stade des progrès de la science et de la technologie.

Au lieu de cela, nous sommes arrivés à un endroit que les scientifiques n’auraient pas pu imaginer même dans leurs meilleurs rêves, il y a à peine quelques années. Nous avons atteint le point d’obtenir la solution à une pandémie en un an seulement. Une solution qui ne sera pas drastique, qui exigera encore notre responsabilité pendant un certain temps. Mais si nous savons en profiter, cela sauvera de nombreuses vies. La peur nous protège, oui, mais ces vaccins viennent nous sortir de l’un de nos pires cauchemars. Bien sûr, il n’y a rien à craindre.

