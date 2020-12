Soul était destiné à être la grande première de Noël de 2020 pour le duo Disney Plus et Pixar, mais l’urgence sanitaire du coronavirus a amené la société à prendre la décision de la créer sur le service de diffusion en continu Disney Plus le jour de Noël.

Le film est devenu un petit bijou, qui récolte même déjà toutes sortes de critiques positives avant son arrivée. Ils incluent la possibilité que ce soit le grand film de la décennie Pixar. Ce qui en dit long sur le lieu qui a produit la saga Toy Story et le désormais classique Up.

Cependant, derrière Soul, il semble y avoir plus qu’une bonne histoire. Nous vous disons cinq petits détails qui sont peut-être le secret qui cimentent l’un des les plus grands succès de films de l’année.

‘Soul’: le jazz est la clé

C’est le premier film PIXAR où la musique est plus qu’un simple ajout.

Il s’agit de l’âme – oui, au sens strict du terme – de l’argumentation et l’étude l’a prise au sérieux. Pour rendre le contexte entourant ce professeur de musique passionné de jazz plus crédible, PIXAR s’est assuré de présenter un répertoire original composé par le musicien bien connu Jon Batiste.

La bande originale du film est une combinaison entre le sens essentiel du Jazz. Mais aussi un mélange de toutes sortes de rythmes et de sons. Ce qui en fait l’aspect essentiel de l’intrigue de Soul.

Divers Oscars dans le répertoire

Étant donné que la musique est l’épine dorsale d’une histoire qui met l’accent sur la vocation et l’amour de la musique, PIXAR a présenté le magnifique duo de Trent Reznor et Atticus Ross. Dont les collaborations ont marqué l’histoire dans les films The Social Network et maintenant dans Mank, tous deux du réalisateur David Fincher.

Pixar

Grande annonce

Il est considéré comme le premier film entièrement pour adultes de PIXAR. Et en effet, son annonce a été faite lors de l’expo annuelle Disney D23, dans laquelle toute son équipe de production ils montèrent sur scène pour confirmer cette maxime.

Une voix magique

Jamie Foxx, la voix du personnage principal est une chanteuse et a plus de dix enregistrements en studio dans sa vaste discographie. Ce qui comprend l’album hollywoodien de 2015, la meilleure nuit de ma vie de 2010 et la célèbre Intuition de 2008.

Pixar

Comme si cela ne suffisait pas, l’acteur a également joué une autre légende de la musique, Ray Charles, une performance qui lui a valu un Oscar dans le biopic de 2005 réalisé par Taylor Hackford. Idéal pour Soul.

La beauté intérieure

Outre la musique, Soul met un accent particulier sur les questions spirituelles. Ainsi, le réalisateur et co-écrivain Pete Docter a consulté «un instructeur bouddhiste local, un rabbin, plusieurs pasteurs de la tradition chrétienne et même un couple de chamans», a-t-il déclaré au magazine EMPIRE.