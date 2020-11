Une tendance commune parmi les entreprises est de parvenir à une croissance soutenue et accélérée sur le marché, sans limite apparente

Cependant, tôt ou tard, toute entreprise qui suit cette stratégie a tendance à s’effondrer ou à se heurter à des obstacles inattendus.

En ce sens, notamment en période d’instabilité économique, il peut être préférable de miser sur une croissance plus soutenue

Sans aucun doute, les derniers mois se sont transformés en cauchemar pour plus d’une entreprise sur le marché. Plus tôt dans la semaine, les élections aux États-Unis (US) ont créé la possibilité d’un changement extrême de la valeur du peso mexicain, selon le vainqueur. Avec toute la crise économique, de nombreuses entreprises ont réduit leurs investissements dans certaines activités clés. Et avec les licenciements ou les fermetures dans de nombreux secteurs, l’avenir ne semble pas vraiment brillant ou positif.

Au milieu de ces changements, la technologie est devenue, à bien des égards, un point d’ancrage crucial pour apporter clarté et certitude aux entreprises. Selon ZDNet, de nombreuses marques présentes sur le marché ont augmenté leurs investissements dans les technologies de l’information (TI) afin de garantir la continuité de leur activité. Et de l’avis d’experts comme Deloitte, l’innovation est le grand pari pour relever les grands défis de l’année. Surtout si c’est fait avec agilité.

Cependant, plus d’une entreprise est tombée dans un curieux piège. Toutes les technologies ou applications «innovantes» ne sont pas bonnes pour les affaires. Au contraire, il existe des projets qui, pour une raison ou une autre, pourraient ne pas aider les marques à se développer. Dans un marché volatil, il peut être intéressant d’adopter autant d’outils et d ‘«améliorations» que possible. Cependant, selon Zoho, il est recommandé de suivre certaines règles de base lors de la croissance:

N’investissez pas l’argent de votre entreprise dans des logiciels inutiles

Innover juste pour le plaisir est l’une des erreurs les plus courantes des entreprises et a été à l’origine des problèmes de plus d’une entreprise dans un marché instable. Il est essentiel que chaque nouvelle plateforme, processus et outil qu’une entreprise adopte ait un rôle clair et identifiable. Si un programme ou un utilitaire n’offre pas de meilleures expériences aux clients, ne facilite pas le travail des collaborateurs ou permet un avantage concurrentiel, il est inutile.

Notes connexes

Faire de l’intelligence artificielle un allié

Parmi les technologies qui peuvent encore améliorer les capacités des entreprises, quel que soit le secteur, se trouve l’intelligence artificielle (IA). Avec ces algorithmes, il est plus facile et plus rapide d’effectuer des tâches répétitives, ainsi que des analyses de données qui prendraient normalement beaucoup de temps à traiter. De cette manière, toute entreprise peut devenir beaucoup plus précieuse et agile dans pratiquement tous les domaines de sa marque, si elle est bien mise en œuvre.

Développez, n’achetez pas, le talent pour les affaires

De nombreuses marques disent ne pas avoir en elles les capacités nécessaires pour se développer sur le long terme. Cela devrait encourager le développement professionnel des employés afin qu’ils puissent accomplir les tâches que l’entreprise attend d’eux. Au contraire, beaucoup décident qu’il est préférable de simplement trouver de nouveaux partenaires sur le marché. Ce n’est pas seulement plus cher, mais dans un environnement instable, cela pourrait être encore plus difficile à réaliser.

Faites confiance aveuglément aux applications gratuites

Un principe ancien mais précieux est que, dans cette vie, rien n’est gratuit. Cela s’applique également aux outils et applications «gratuits» qu’une entreprise pourrait utiliser pour réduire ses coûts. Il est important de revoir les politiques de confidentialité et les conditions d’utilisation, car elles ne sont généralement pas les plus pratiques pour les entreprises. En ce sens, dans un marché instable, il vaut parfois mieux payer une prime que d’avoir des problèmes plus tard.

Développer des relations clients-entreprises plus approfondies

De nombreuses entreprises, dans un marché instable, font des paris risqués et à fort impact pour gagner au plus vite la préférence du public. Bien que ces types de stratégies puissent parfois porter leurs fruits, une entreprise a intérêt à opter pour d’autres types d’exécutions. Par exemple, allez au-delà de votre offre de valeur et offrez un service différent et plus personnalisé aux clients. De cette façon, même en période d’incertitude, vous pouvez grandir.