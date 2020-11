Votre téléphone Samsung Galaxy utilise-t-il beaucoup de batterie? Devez-vous le charger trop souvent? Une interface utilisateur offre une multitude de façons d’économiser mAh, il existe également des mécanismes avec lesquels limiter au maximum la consommation d’énergie. Nous vous expliquons cinq façons d’économiser le maximum de batterie sur votre Samsung Galaxy.

Une interface utilisateur offre un grand nombre d’options, souvent plus que quiconque ne le souhaiterait. Et cela a généralement un inconvénient: le coût de la batterie. La cape personnalisée de Samsung a la réputation d’être un peu gourmande en énergie, un fait incontestable. Cependant, il existe différentes manières de contenir la consommation, comme toutes celles que nous proposons ci-dessous. Du plus basique au plus expert.

Déconnectez tout ce qui est superflu

One UI propose une multitude de gestes, d’assistances et d’options qui consomment de la batterie en arrière-plan. Donc, dans un premier temps, il est préférable de éteignez tout ce qui n’est pas utilisé sur le téléphone. Au fur et à mesure que le Samsung Galaxy grandit dans sa catégorie, le nombre de fonctions actives par défaut augmente également.

Passons en revue les étapes: voici un exemple de ce que vous pouvez désactiver pour limiter la consommation d’énergie sur votre Samsung Galaxy:

Réduisez la résolution en Full HD et la fluidité au standard (60 Hz). Déconnectez le Always On Display (les paramètres de l’option «Verrouiller l’écran»).

Déconnectez tout ce qui concerne Bixby. Accédez à votre application et désactivez l’activation vocale; Accédez aux fonctions avancées des paramètres de votre téléphone et désactivez les «Routines Bixby». Désactivez «Mouvements et gestes». C’est une option trouvée dans les «Fonctions avancées», dans les paramètres. En outre, vous pouvez désactiver l’historique des activités de Google ainsi que “ Trouver mon mobile ” de Samsung, l’option qui se trouve dans “ Données biométriques et de sécurité ”, dans les paramètres. Nous ne le recommandons pas car vous perdrez la possibilité de récupérer votre téléphone en cas de perte ou de vol.

Les options ci-dessus étant conçues comme une valeur ajoutée, les déconnecter vous fera perdre une partie de l’expérience que le téléphone peut vous offrir. Par conséquent, ne désactivez que ceux qui ne vous intéressent vraiment pas.

Ajuster l’optimiseur de performances

Samsung permet de modifier les performances du téléphone afin de contenir la consommation générale, à la fois en utilisant activement l’écran et en arrière-plan. C’est un bon moyen d’économiser mAh, également de n’utilisez le plein potentiel de votre smartphone que lorsque vous en avez besoin.

Pour gérer les performances de votre Samsung Galaxy, vous devez effectuer les étapes suivantes:

Entrez vos paramètres mobiles, allez dans «Maintenance de l’appareil» et cliquez sur «Batterie». Allez dans «Mode Performance» et choisissez «Optimisé». Si vous souhaitez réduire la consommation, vous pouvez restreindre les fonctions de votre téléphone avec «Économie d’énergie moyenne». L’économie d’énergie maximale n’est pas recommandée à moins que vous n’ayez très peu de batterie et que vous n’ayez pas la possibilité de recharger votre mobile. Si vous avez l’option «Économie d’énergie adaptative», il est recommandé de l’activer. Une UI s’adaptera à votre utilisation pour consommer le moins possible.

Mettez vos applications les plus coûteuses en veille

Une interface utilisateur vous permet d’activer la désactivation automatique lorsque vous cessez activement d’utiliser une application. De cette manière Il ne devrait pas consommer de batterie en arrière-plan, ce qui aboutira à une extension de la batterie. Ces étapes doivent être effectuées avec toutes les applications pour lesquelles vous n’avez pas besoin de notifications: dans le cas de WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger ou similaire il est préférable de toujours les laisser actifs. Sinon, vous manquerez les messages importants.

Pour désactiver manuellement les applications qui consomment le plus en arrière-plan, vous devez effectuer les étapes suivantes:

Accédez aux options de la batterie (entrez les paramètres du téléphone / Maintenance de l’appareil) et accédez à “ Utilisation de la batterie ”. Vérifiez quelles applications ont consommé le plus d’énergie et allez dans les plus consommatrices. Activez le ‘Mettre en mode veille». Une interface utilisateur doit arrêter cette application lorsque vous arrêtez de l’utiliser activement à l’écran. N’oubliez pas: ne désactivez pas automatiquement les applications qui affichent des notifications importantes (e-mail, messagerie et réseaux sociaux). Répétez les étapes avec toutes les applications et vous avez terminé.

Après la désactivation des applications que vous souhaitez en arrière-plan, il est préférable de redémarrer le Samsung Galaxy.

Désactivez les applications préinstallées que vous n’utilisez pas

Une interface utilisateur regorge d’applications Samsung. Et beaucoup d’entre eux fonctionnent en arrière-plan même s’ils ne sont pas utilisés, comme c’est le cas avec le navigateur, Applications Microsoft ou applications Facebook. Qu’est-ce qui ne vous intéresse pas? Essayez d’en désactiver autant que possible, votre Samsung Galaxy utilisera beaucoup moins de batterie.

Ouvrez les paramètres de votre téléphone et allez dans «Applications». Assurez-vous que «Tout» est sélectionné (en haut de l’écran) et parcourez la liste des applications que vous souhaitez désactiver. Allez dans chacune des applications et cliquez sur ‘Forcer l’arrêt’, dans les menus ci-dessous. Cliquez ensuite sur «Désactiver» pour désactiver son utilisation.

La désactivation des applications ne revient pas à les désinstaller car ils ne sont pas supprimés du mobile, mais au moins ils arrêtent de gaspiller de l’énergie puisqu’ils arrêtent de courir. La grande majorité des applications préinstallées ne peuvent pas être désactivées, vous devez en tenir compte. Cependant, nous vous recommandons d’essayer.

Désinstaller les applications système que vous n’utilisez pas

C’est le moyen le plus extrême d’économiser la batterie et avec lequel vous devriez être plus prudent: Si vous supprimez une application dont le système a besoin, votre Samsung Galaxy peut devenir instable. En eux-mêmes, ils ne sont pas éliminés pour toujours puisque seule l’installation disparaît, mais, malgré cela, c’est un processus très délicat. N’agissez que si vous acceptez les risques: de Xataka Android nous ne sommes pas responsables de ce qui peut arriver.

Les applications protégées du système peuvent être supprimées à l’aide des commandes ADB, mais vous devez faire attention: si vous supprimez une application dont le téléphone a besoin, elle peut cesser de fonctionner

Pour procéder à la suppression des applications système, vous n’avez pas besoin d’un accès root sur votre Samsung Galaxy, oui un ordinateur avec ADB installé. Si vous n’avez jamais exécuté de commandes à partir de la fenêtre du terminal, la première chose à faire est d’installer ADB sur votre PC, Mac ou Linux.

Une fois ADB actif, vous devez suivre le processus de désinstallation des applications à l’aide des commandes ADB. Rappelles toi: en fonction de ce que vous supprimez, vous pouvez rendre votre Samsung Galaxy instable. Cela peut même cesser de fonctionner.

Activez le débogage USB à partir des options du développeur. Si vous ne disposez pas de ces options, suivez ce tutoriel. Connectez le mobile à l’ordinateur via USB, ouvrez une fenêtre de terminal et tapez ‘adb devices’ pour vous assurer que le Samsung Galaxy a été correctement détecté. Si vous avez un Mac ou Linux, vous devez écrire un ‘./’ (sans les guillemets) devant chaque instruction ADB. Acceptez la clé RSA qui apparaîtra sur l’écran de votre Samsung Galaxy si c’est la première fois que vous lui envoyez des commandes ADB. Tapez le terminal ‘adb shell’. Installez l’application Package Name Viewer sur votre mobile. Ouvrez l’application, accédez à l’onglet “Applications système” et recherchez les applications préinstallées que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur chacun d’eux et copiez le nom du package.

Copiez le nom du package pour le coller à la fin de l’instruction ADB. Tapez le terminal ‘pm uninstall -k –user 0’ et le nom du package que vous souhaitez supprimer. Par exemple, si vous souhaitez supprimer les services Facebook, vous devez taper «pm uninstall -k –user 0 com.facebook.services». Lorsque vous appuyez sur Entrée dans le terminal, l’installation de l’application sera supprimée, arrêtant de fonctionner et gaspillant la batterie. Si vous souhaitez réinstaller l’application, vous devez écrire l’instruction ‘cmd package install-existing’ et le nom du package que vous souhaitez récupérer. Il se réinstalle automatiquement.

Suppression de l’application système des services Facebook à l’aide d’ADB et d’un Mac

La recherche de chaque nom de package est quelque peu fastidieuse. Voulez-vous automatiser légèrement le processus? Sur cette page, vous trouverez les instructions ADB, ainsi que les packages, des applications système Samsung les plus courantes. Rappelles toi: Bien que vous puissiez facilement récupérer n’importe quelle application, votre Samsung Galaxy pourrait cesser de fonctionner si vous supprimez quelque chose que vous ne devriez pas. Et peut-être n’avez-vous pas d’autre solution que d’effacer le téléphone, avec la perte de données que cela implique.

Chaque fois que vous mettez à jour le mobile, vous devrez supprimer à nouveau les applications système dont vous ne voulez plus: ceux-ci sont réinstallés après la mise à jour. Aussi lorsque le Samsung Galaxy est restauré.