Maintenant que certaines personnes manifestent leur réticence envers le vaccin contre le coronavirus, c’est le moment idéal pour apprendre l’histoire de ceux qui ont éradiqué ou tenu à distance les grands ennemis microbiens du passé. À partir de variole, le seul complètement éradiqué, jusqu’à ce que la polio, qui pourrait bientôt être la prochaine, de nombreux scientifiques ont été impliqués dans son développement. Mais on ne parle généralement que des hommes. Edward Jenner, Louis Pasteur ou Jonas Salk Ce sont d’excellents exemples à retenir. Grâce à leur travail, de nombreuses vies ont été sauvées. Cependant, il y avait aussi un grand nombre de femmes derrière les vaccins.

C’est donc le bon moment pour découvrir qui ils étaient. Il serait impossible de tous les citer, car il y en a beaucoup plus qu’on ne le pense. Ce n’est qu’une sélection, mais aussi un hommage à ceux qui, même sans figurer sur la liste, ont contribué à gagner d’innombrables batailles.

Lady Mary Wortley Montagu, l’aristocrate qui a sauvé de nombreuses vies

Peinture de Jean Baptiste Vanmour

Mary Wortley n’était pas une scientifique. Cependant, il devrait faire partie de cette liste de femmes derrière les vaccins, en raison de l’importance qu’il avait avant le développement de la variole.

Mary a introduit la méthode de variolation en Europe

Tout a commencé quand en 1716 son mari, Edward, a été nommé ambassadeur à Constantinople. Le couple a dû déménager d’Angleterre pour la Turquie actuelle, où Mary s’est consacrée à apprendre les coutumes locales. Ainsi, il a découvert que de nombreuses femmes ottomanes exécutaient un processus connu sous le nom de variolation, consistant à inoculer des personnes en bonne santé avec du pus provenant de cloques de patients atteints de variole légère. De cette manière, l’inoculat a contracté la maladie très légèrement. Mais il était également protégé contre de futures infections qui auraient pu être plus graves. La femme avait perdu son frère à cause de cette maladie et même son visage était défiguré pour la même raison. Alors il a décidé soumettez votre fils Edward à la variolation.

Elle était tellement satisfaite du résultat que dès son arrivée en Angleterre, elle s’est consacrée à faire connaître le processus. À cette époque, il restait plus de 30 ans avant sa naissance Edward Jenner, le scientifique qui a mis au point le vaccin antivariolique. Cependant, si Mary n’avait pas porté l’idée en Occident, il aurait peut-être fallu plus de temps pour en savoir plus sur la procédure qui a jeté les bases de sa propre invention.

Isabel Zendal et l’expédition royale philanthropique du vaccin

Le nom d’Isabel de Zendal a beaucoup circulé ces derniers temps pour une raison qui ne lui rend pas assez justice. Cette infirmière de La Corogne a été l’une des femmes à l’origine des vaccins les plus importants, pour son intervention dans une aventure qui est devenue la première expédition sanitaire internationale de l’histoire. Il s’agit de l’expédition philanthropique de vaccins.

Isabel faisait partie de l’expédition qui a amené le vaccin contre la variole dans les colonies espagnoles

Isabel avait également perdu un parent de la variole, en particulier sa mère. Elle avait 13 ans lorsque cette tragédie s’est produite, ce qui l’a amenée à décider de ce qu’elle voulait faire. Elle a commencé à travailler comme infirmière sept ans plus tard, à la Hôpital de la Caridad de La Coruña, d’abord comme assistant et plus tard comme recteur.

Cet endroit était également un orphelinat, qui a attiré l’attention du docteur Francisco Javier Balmis. C’était en 1803. Le vaccin de Jenner était déjà arrivé en Espagne, mais au Colonies espagnoles d’Asie et d’Amérique beaucoup de gens tombaient encore malades.

Pour cette raison, le médecin a été placé à la tête d’une expédition chargée de transporter le vaccin par bateau dans tous ces endroits reculés. À cette époque, aucune méthode de transport du vaccin n’était connue depuis si longtemps, il a donc été utilisé 22 enfants qui a servi de “conteneur”. Il y avait 21 orphelins et le propre fils d’Isabel. Pendant tout le voyage, le virus a été inoculé d’un bras à l’autre, de sorte qu’il est resté actif jusqu’à ce qu’il atteigne sa destination, toujours sous le Supervision d’Isabel.

L’expédition a été un succès, sauvant des milliers de vies. Et, bien sûr, cette infirmière qui avait perdu sa mère à cause de la variole y était pour beaucoup.

Leone Farrell, l’une des femmes à l’origine des vaccins les plus importants

Leone Farrell était un biochimiste et microbiologiste canadien qui a joué un rôle clé dans le développement de plusieurs des vaccins les plus importants de l’histoire.

La biochimie était à l’origine des vaccins contre la coqueluche et la polio, entre autres

Le travail qui la rend digne de figurer sur cette liste de grandes femmes derrière les vaccins a commencé en 1934, lorsqu’elle a décroché un poste dans le Laboratoires de recherche Connaught, à Toronto.

C’est là qu’il a aidé à développer une méthode pour entretien des cultures bactériennes, qui a permis de stimuler la croissance des bactéries et, avec elle, la performance des vaccins. Cette procédure, surnommée la méthode de Toronto, a joué un rôle clé dans le développement du vaccin pour coqueluche. En outre, en 1941, il a commencé à étudier la toxine de la dysenterie comme “ingrédient” pour le développement d’un vaccin contre cette maladie, qui faisait tant de victimes au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Plus tard, en 1953, la méthode de Toronto a également commencé à être utilisée pour la production de virus. Tel était son succès, qu’il était requis par Jonas salk, pour obtenir suffisamment de particules virales pour le développement du vaccin antipoliomyélitique. Pour ce faire, il s’est lui-même rendu à Toronto, où il a rencontré toute l’équipe. Mais Leone n’était pas à cette réunion, car elle se tenait dans une salle réservée exclusivement aux hommes.

Isabel Morgan et les virus inactifs

Lorsque Edward Jenner a développé le vaccin contre la variole, il a éliminé de nombreux effets secondaires de la variolation en modifiant le virus utilisé. Cette fois, les pustules dont il prenait les échantillons provenaient de personnes infectées par cowpox, une variante qui n’a pas provoqué de symptômes graves chez l’homme. Mais à aucun moment il n’a inactivé le virus, pas plus que les autres scientifiques qui l’ont poursuivi.

Isabel et son équipe ont montré que les virus inactivés généraient également une immunité

Cependant, dans Années 40 du 20e siècle une équipe de scientifiques de la Université Johns Hopkins démontré par des expériences sur des singes que l’immunité pouvait également être obtenue à partir de virus inactifs. Parmi eux se trouvait Isabel Morgan. Cela a considérablement réduit les effets indésirables des vaccins et ouvert la porte à une nouvelle ère dans leur production.

De plus, c’était la clé du succès de Jonas Salk pour son vaccin contre la polio. C’est la raison pour laquelle Isabel est la seule femme qui fait partie du connu sous le nom de “Mur de la renommée de la polio” du Roosevelt Warm Springs Rehabilitation Institute, qui comprend 16 autres personnes.

Amy Flaxman et d’autres femmes derrière les vaccins actuels

Si nous allons parler des femmes derrière les vaccins, nous ne pouvons pas manquer celui dont tout le monde parle. Heureusement, aujourd’hui, les femmes n’ont pas un accès aussi difficile à une carrière scientifique. Il y a encore des écueils à surmonter, bien sûr, mais votre implication dans ce type de recherche n’est plus perçue comme inhabituelle.

Actuellement, de nombreuses femmes sont impliquées dans le développement de vaccins contre le coronavirus

De nombreux scientifiques ont contribué au développement de tous les candidats Vaccin contre le covid-19 qui sont déjà commercialisés dans certains pays ou sont sur le point de le faire.

Dans le cas de l’Université d’Oxford, de nombreuses femmes ont participé, accomplissant différentes tâches. Par exemple, le rôle de Amy Flaxman, chercheur postdoctoral, dont le travail a consisté à analyser la réponse immunitaire de volontaires ayant participé à des essais cliniques.

Comme elle, il y en a beaucoup plus. Un jour, si tout se passe bien, nous n’aurons pas à mettre en avant le travail des scientifiques, car il est comparable en opportunités à celui de leurs collègues. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas, il convient donc de se souvenir de leur contribution, dans le passé, dans le présent et bien sûr aussi dans le futur.

