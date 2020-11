Oui, c’est un fait indéniable que HBO Max ne montre toujours pas ses meilleures armes au milieu de la guerre des chaînes d’abonnement en streaming, mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas de cune quantité considérable d’options pour que vous puissiez profiter de votre catalogue.

On vous laisse cinq films et une série que vous pouvez voir sur la plateforme ce mois-ci:

Au-dessus de la jante par Jeff Pollack

Quand une star du basket en herbe (jouée par Duane Martin) doit décider de son futur chemin, il n’aura pas la tâche facile: ses options seront partagées entre la vie grossière et opulente offerte par le trafiquant de drogue (Tupac Shakur) et la vision pessimiste du fait que le talentParfois, il ne suffit pas pour réussir qu’un ancien joueur (Leon Robinson) incarne.

Le film est une exploration candide du bien et du mal contemporain, en plus de l’incertitude transformée en un transit vers la possibilité du triomphe. Vous pouvez le regarder à partir du 1er novembre sur HBO Max.

Tout est brillant par Phil Morrison

Cette fable sur les petites trahisons de conscience est un voyage inconfortable à travers la perception de qui nous sommes dans des circonstances douloureuses et parfois complètement incontrôlables. De la pauvreté à la parentalité, ce scénario simple mais avec une bonne dose d’émotion est une visite discrète des principaux obsessions de notre temps sur le succès et le talent.

Aucune de ces réponses ne vous convainc? Peut-être que son talent de luxe, dirigé par Paul Giamatti et Paul Rudd, le fera. Vous le trouverez dans le catalogue de la chaîne à partir du 1er novembre sur HBO Max.

Amérique, Amérique par Elia Kazan

Ce petit bijou classique de la grande Elia Kazan est un voyage plus que pertinent aujourd’hui à travers le temps, les douleurs et les peurs de l’émigration forcée, la rupture de l’identité et aussi, la perte de foi au milieu de circonstances douloureuses chaque temps plus compliqué.

L’une des grandes œuvres de la filmographie de un réalisateur obsédé par l’identité mutable de l’homme au milieu de circonstances qui le submergent. Vous pouvez le regarder à partir du 1er novembre sur HBO Max.

Ancres Aweigh, par George Sidney

Encore un joyau classique d’un mois au cours duquel HBOM Max semble vouloir se plonger dans l’histoire du cinéma. Ce magnifique film de 45 est l’une des comédies musicales les plus appréciées de l’histoire du cinémamais aussi l’un des plus drôles et des meilleurs réalisés à une époque où le sombre climat de guerre continuait à faire partie de la société américaine. Vous pouvez le voir à partir du 1er novembre sur HBO Max.

Une autre histoire de Cendrillon, par Damon Santostefano

Lorsque Mary Santiago (Selena Gomez) décide qu’elle réalisera son rêve de devenir danseuse, elle devra faire face non seulement à sa famille, mais aussi à la possibilité de perdre l’amour de sa jeune vie au milieu de l’expérience. Une nouvelle version de Cendrillon, où la musique et la danse ont une place spéciale. Vous pouvez le regarder à partir du 1er novembre sur HBO Max.

Et une série

Le scénario exténuant de la série The Undoing prendra fin le 29 de ce mois, révélant enfin tous ses douloureux secrets.

C’est une approche brillante de la culpabilité invisible, du poids de la violence, et surtout de la manière dont la complicité forcée au milieu d’une terrible tragédie peut conduire toute une famille au désastre. Peut-être l’une des meilleures performances de Nicole Kidman au cours des cinq dernières années.