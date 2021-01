Le catalogue de films de Netflix est extrêmement vaste. Mais si nous regardons attentivement, nous pouvons trouver plusieurs classiques modernes qui, d’une manière ou d’une autre, a marqué une époque dans le septième art.

Pour éviter de passer des heures à fouiller dans l’immense catalogue de Netflix jusqu’à ce que vous trouviez les bijoux auxquels nous nous référons, nous avons compilé dans cet article cinq de ces classiques modernes dont vous pouvez profiter dès maintenant sur la plate-forme de streaming.

Cinq classiques modernes que vous pouvez trouver dans le catalogue de films Netflix

Sept par David Fincher. À une époque où les limites étaient encore débattues sur la façon de montrer la violence au cinéma, Seven a brisé toutes les inhibitions morales tacites dans le monde du cinéma. Il a réussi à apporter une histoire inconfortable au public dans laquelle il a pris la notion de peur dans une nouvelle dimension. Le film consacre Fincher en tant que narrateur de l’obscurité dans l’esprit de l’homme. Cela a également fait de l’histoire un exemple de bonnes décisions d’intrigue et de mise en scène. Sans aucun doute, une œuvre essentielle dans le catalogue de films Netflix.

Spirited Away, par Hayao Miyazaki. L’Oscar du meilleur film d’animation en 2002 est un voyage extraordinaire à travers une histoire curieuse, pleine de références mythologiques et de symbolisme de haut calibre. Spirited Away est un classique moderne qui ne pouvait pas manquer dans cette liste de films Netflix.

«Origine», par Christopher Nolan. Il n’est pas facile pour le cinéma commercial de prendre des risques comme celui que Warner a pris en donnant le feu vert à un film avec un scénario aussi cryptique que celui d’Origin. Ce n’est pas seulement une histoire qui en contient plusieurs à la fois. C’est aussi un hommage extraordinaire au cinéma qui exige beaucoup plus du public que son attention. Et s’il y a une ressemblance plus que suspecte avec le film Paprika (de Satoshi Kon), l’œuvre de Nolan brille d’elle-même. Mélangez une histoire formidable avec une mise en scène impeccable. Il est souvent décrit comme le «plus Nolan» de toutes les filmographies difficiles du réalisateur. Un travail comme celui-ci ne pouvait pas manquer dans cette liste de films Netflix.

Forrest Gump, par Robert Zemeckis. Personne ne s’attendait à ce que l’histoire de l’homme apparemment simple devienne un classique américain, mais c’est ce qui s’est passé avec Forrest Gump. Ce film a marqué une époque en construisant un type de langage cinématographique dans lequel le numérique soutenait le scénario attachant jusqu’à créer un ensemble émotionnel qui fait encore pleurer de nombreux spectateurs. L’épopée de l’optimisme américain par excellence.

Le Truman Show, par Peter Weir. Le Truman Show est une critique sinistre et brillante de la renommée instantanée et de la manière corrosive dont la culture du spectacle peut déshumaniser l’individu. Le film regorge de moments extraordinaires. Et le duel d’acteur entre Jim Carrey et Ed Harris est tout. Un classique moderne qui est caché dans le catalogue de films Netflix.

