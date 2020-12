Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Pour les goûts de couleurs et aussi, pour les joueurs, c’est pourquoi nous allons vous présenter 5 jeux variés afin que vous ne manquiez pas d’occasions de partager avec plus de monde, ainsi que de jouer seul.

Just Dance 2021, la vie incontournable de la fête

Aujourd’hui, il est un peu difficile de sortir pour danser dans une discothèque, encore plus pour organiser une sorte de fête privée, nous vous proposons donc une option infaillible lorsque vous voulez danser. Juste danser est une franchise qui a déjà fêté ses bonnes années d’expérience, prenant la première place en Occident en matière de jeux «rythmiques».

Ici, la prémisse est simple, vous avez un jeu dans lequel vous aurez un catalogue de base de chansons qui passeront des classiques aux tubes du moment. Danser n’a jamais été aussi divertissant et en quarantaine, vous pouvez affronter des amis ou autres en ligne, aussi incroyable que cela puisse être. Ne manquez pas une telle occasion de passer un bon moment, vraiment fortement recommandé et les jeunes seront fascinés. Si vous souhaitez l’examiner, vous pouvez cliquer ici et voir l’opportunité de le saisir sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, les deux options sont à 44990 pesos.

The Last of Us 2, une histoire d’action-aventure brute

Le dernier d’entre nous nous a apporté de belles histoires qui ont marqué les jeux vidéo, laissant toujours un grand espace pour l’aventure et la stratégie autour de la façon de faire face à des situations allant de pseudo-zombies mutants survivants avec des champignons pour une tête, ainsi que des organisations classiques avec des personnes atteintes fins sans scrupules. L’action et l’aventure présentées dans le titre sont quelque chose dont votre expérience personnelle ne peut être sans, étant l’un des jeux les plus attendus pour 2020 et l’un des insignes qui fièrement Play Station a parmi ses exclusivités.

C’est probablement le jeu de l’année pour certaines personnes, vous pouvez toujours cliquer ici et lire notre critique complète pour sa date de sortie. Juste pour vous rappeler quelque chose, le jeu vous mettra dans plus d’un point de vue, vous allez non seulement manipuler Ellie, le protagoniste hors pair du jeu, mais aussi un «antagoniste» central … Frayez-vous un chemin à travers les vestiges de la civilisation avec The Last Of Us 2 en cliquant ici, vous pouvez le trouver à un bon prix de 34 990 pesos.

Pokémon Sword and Shield avec DLC, essentiel dans la nouvelle génération

Pokémon est un jeu qui n’échouera jamais, des générations ont grandi avec Pikachu dans leur imaginaire et en discutant pourquoi initial est meilleur (nous savons que c’est Bulbasaur, ne vous inquiétez pas), afin que vous puissiez vous intégrer dans un monde qui a tout pour vous: la possibilité de partager avec des Pokémon de tous types dans la célèbre région de Galar. Ici, vous vivrez non seulement une vision «européenne et sportive» du monde Pokémon, mais vous pourrez également explorer et revisiter les gloires du passé avec Les neiges de la couronne, DLC légendaire que vous n’aviez jamais imaginé voir auparavant. D’un autre côté, L’île d’Armure C’est un endroit où vous pouvez vous entraîner comme s’il n’y avait pas de lendemain, ici vous pouvez recevoir toute l’expérience dont vous avez besoin pour être une star parmi les entraîneurs de Galar. En passant, ils vous donneront un nouveau Pokémon avec des capacités sympas, Kubfu est très coolIl a deux styles pour évoluer et ils vous le livreront, trois missions complètes.

Avez-vous vu des ailes Pokémon Twilight? Si vous ne l’avez pas déjà fait, ne manquez pas une merveilleuse animation sur les aspects quotidiens de la nouvelle région à découvrir, et c’est peut-être la dernière poussée dont vous avez besoin avant de la jouer. Pourquoi ce jeu est-il si cool? En plus des aventures tant attendues qu’il apporte, la version qui comprend le DLC est incontournable si c’est une ode aux fans, puisqu’elle a été vendue séparément depuis son annonce en début d’année, mais ici pour un petit prix vous pouvez l’intégrer dans le original dans un seul paquet. Mathogames l’a proposé pour vous avec un prix de vente, eh bien vous pouvez l’acheter à 69990 pesos.

Assassin’s Creed Valhalla apporte l’aventure nordique de l’année

Si c’est une scène Viking, Valhalla vous emmènera dans un meilleur endroit que l’au-delà. Vous avez sûrement entendu parler de ces jeux de Ezio Auditore, ou les armes extravagantes, les pirouettes et les sauts de foi. Ici vous n’aurez pas tout ça, mais sans aucun doute vous aurez beaucoup d’action dans un décor nordique qui n’a rien à envier.

Ces dernières années, il y a eu des séries, des mangas, des anime et des films liés au sujet, mais aucun jeu aussi bon que celui que nous vous présentons aujourd’hui. Le même Lief Erikson Je serais fier de vos aventures Viking, sans oublier … que même Saga du Vinland a collaboré avec une formidable franchise de jeux vidéo. Vous pouvez également lire notre récente critique ici, et si vous voulez que le jeu soit sur votre Édition OR, vous pouvez cliquer ici pour cela. Votre modification Or apporte le Season Pass intégré, et une mission bonus disponible depuis le lancement du jeu, le tout pour 59 990 pesos. Que pouvez-vous faire avec votre abonnement de saison? Uff! Il a déjà été révélé que vous pouvez vous rendre à Paris et en Irlande pour des missions auxquelles chaque Viking voudrait participer. Prenez les rênes du pillage et tenez bien votre hache, il y a des portes qui s’effondrent.

Sackboy: une grande aventure, un grand jeu pour les adultes et les jeunes

S’il s’agit de passer par des scénarios intéressants avec des chansons de fond agréables. Sackboy est le grand animal de compagnie de Play Station et si vous n’avez pas vécu leurs aventures, aujourd’hui peut être un moment opportun à ne pas manquer. Divertissant, visionnaire et bien qu’il ne découvre pas la roue, le mélange de sons avec une musique de fond et des scénarios hautement interactifs peut donner un air renouvelé à votre console.

Au cas où vous manquez de raisons, regardez simplement la vidéo suivante:

Vous pouvez le trouver en cliquant ici pour l’acheter au prix d’offre de 48 990 pesos. Si vous achetez les jeux avec Mathogames, au sein de Santiago ils pourraient vous apporter vos jeux en moins de 24 heures, mais également ils ont des expéditions dans tout le Chili, alors ne manquez pas cette chance d’avoir vos jeux préférés avant Noël dans le confort de votre maison.

