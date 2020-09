Selon Sleeknote, d’ici la fin de 2020, des revenus de 4,2 milliards de dollars seront réalisés dans le commerce électronique à l’échelle mondiale

À cette même date, il y aura un peu plus de deux milliards d’utilisateurs réguliers d’une boutique en ligne dans le monde.

Les trois quarts des consommateurs achètent même une fois en ligne tout au long du mois

Il ne fait aucun doute que la contingence du COVID-19 a changé le paysage du concept de boutique en ligne. Des marques telles que GAP, Prada et Kipling ont décidé de mettre leurs produits à la disposition du public numérique. Des agents comme Best Buy ont converti bon nombre de leurs emplacements physiques pour répondre aux besoins des ventes en ligne. Il y a même des experts qui soutiennent que cela pourrait être la clé de la reprise pour certaines industries complexes.

En revanche, tous les agents n’ont pas réussi à gérer leur boutique en ligne. Selon Statista, de nombreux consommateurs sont incapables de trouver les articles qu’ils recherchent lorsqu’ils parcourent les pages de leurs détaillants préférés. CNBC réaffirme que pour beaucoup, cela a été un investissement trop pénible d’essayer de perfectionner leur commerce électronique en si peu de temps. Et dans des secteurs comme le B2B, selon Sana, il y a le défi de donner un bon suivi aux clients.

Parmi tous ces défis, il y a plus d’une boutique en ligne qui n’a pas réussi à démarrer pendant la pandémie. Et il y a ceux qui pourraient dire que c’est la faute de la même crise sanitaire. En fin de compte, de nombreux consommateurs ont décidé de réduire leurs dépenses, en raison de préoccupations financières pour l’avenir. Mais Convertia pense que dans beaucoup de ces occasions, il y a en fait d’autres problèmes que les marques ne parviennent pas à entrevoir. Et parmi eux, il met en évidence les cinq pires:

Avoir une page de destination spécifique et non une boutique en ligne générique

L’une des pires erreurs qui puissent être commises lors de l’achat de publicité sur les réseaux sociaux, de stratégies de recherche ou de marketing par e-mail, est de ne pas avoir de page dédiée. Lorsqu’une de ces campagnes cible une boutique en ligne générique, vous perdez beaucoup d’intérêt des clients, gaspillant ainsi votre investissement. Il est bien préférable de se diriger vers une landing page dédiée à une tâche spécifique. Par exemple, pour quitter votre contact, créer un rendez-vous ou réserver un produit.

Personnaliser les pages de destination

Un autre élément crucial d’une bonne stratégie marketing pour toute boutique en ligne devrait être de créer une expérience unique pour les consommateurs. C’est-à-dire que la page qu’une personne voit n’est jamais la même que celle vue par une autre personne. Pour cela, il est préférable d’encourager les gens à créer un compte qui permet de sauvegarder des données telles que l’historique des visites. Cependant, des choses aussi simples que le suivi de l’emplacement peuvent faire une grande différence pour le client.

Développer des stratégies omnicanales dans la boutique en ligne

Ce n’est pas parce qu’une entreprise s’intéresse aux canaux numériques qu’elle doit uniquement concentrer sa stratégie sur eux. Il est recommandé que les pages de destination et les autres éléments de la boutique en ligne aient des intégrations omnicanales avec des activations et des efforts hors ligne. Par exemple, il est possible d’ajouter des boutons pour appeler automatiquement l’utilisateur, ou pour l’entreprise de le contacter. Il est également possible d’utiliser des liens vers des conversations via WhatsApp.

Ajouter des canaux de contact direct

Pour la grande performance d’une boutique en ligne, les barrières qui peuvent exister pour que le consommateur puisse contacter l’entreprise doivent être éliminées. En ce sens, il est crucial qu’il y ait toujours des outils pour que la personne puisse parler avec un représentant de la marque. Bien que la stratégie la plus courante soit l’utilisation de centres d’appels, les chatbots sont une option populaire. De cette façon, vous pouvez offrir un service véritablement 24/7 qui est beaucoup plus dynamique.

Distribution de leads pour maximiser la boutique en ligne

Enfin, il est important que l’entreprise sache comment assurer un suivi rapide et opportun des opportunités de vente probables. De nombreuses entreprises utilisent encore d’anciennes méthodes pour attribuer des prospects, ce qui ralentit l’ensemble du processus. Une boutique en ligne peut être grandement avantageuse si, par exemple, un algorithme est créé pour distribuer des contacts et des opportunités. Ainsi, le nombre de portes fermées en raison d’un mauvais service client peut être réduit.