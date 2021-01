Le Razer Ornata V2 est la deuxième génération d’une série de claviers basés sur la technologie à membrane mécanique dans le but déclaré d’offrir “Le meilleur des deux mondes”. Les utilisateurs ont aimé le modèle original pour sa polyvalence et Razer a créé une version améliorée dont nous parlerons dans cet article.

Choisir le clavier idéal ce n’est pas facile pour un utilisateur exigeant. Et ne disons pas pour ceux d’entre nous qui doivent passer toute la journée à appuyer sur des touches dans plusieurs tâches, sur divers appareils et à divers endroits, à la maison, au bureau ou à la mobilité. Tout cela complique le choix.

Personnellement, j’en ai essayé beaucoup et pour le bureau j’ai résolu la dichotomie avec deux modèles différents. Pour fonctionner, une membrane Cherry au design plat et simple, mais très rapide et au plus proche de l’expérience avec l’ordinateur portable. Pour le reste des tâches, y compris les jeux, le meilleur clavier mécanique que le budget permettait. Comme cette méthode peut être un problème pour la plupart des utilisateurs, la solution de Razer a été de créer un clavier à mi-chemin entre les deux décrits, mais avec un accent principal sur les joueurs.

Et c’est que les claviers mécaniques se démarquent dans le haut de gamme, en particulier sur le marché des jeux sur PC. Razer en a une bonne collection, mettant en avant l’exceptionnel BlackWidow Elite que nous avons déjà analysé ou l’impressionnant BlackWidow V3 Pro sans fil.Cependant, malgré ses avantages incontestables dans certaines sections, ce type de clavier mécanique (plus cher, moins silencieux et avec une expérience utilisateur différente) ne sont pas tellement appréciés par les autres utilisateurs dont l’utilisation principale de l’ordinateur n’est pas les jeux.

L’industrie offre une grande offre en quantité et en qualité comme correspond à l’un des périphériques les plus importants du PC, mais, Est-il possible de créer un clavier de qualité qui satisfasse n’importe quel utilisateur pour n’importe quelle tâche? C’est l’objectif ambitieux de Razer avec cette série.

Razer Ornata V2, caractéristiques

La technologie

Hybride à membrane mécanique breveté de Razer

Clés

ABS – Débattement 2,43 mm – 3,3 mm hors tout

Taux de sondage

1000 Hz (ultrapolling)

Connectivité

USB Type-A avec câble fibre tressé de 2,1 mètres

Différentes options de routage

Rétroéclairage

Razer Chroma RGB. 16,8 millions de couleurs personnalisables par touche

Divers

Repose-poignet ergonomique en cuir synthétique

Roue numérique multifonction et touches multimédias

Rollover N-key

Touches programmables, profils, macros

Dimensions

45,1 x 15,4 x 3,1 cm – Poids: 915 g – 1215 avec repose-poignet

Logiciel

Razer Synapse 3 – Windows

Conformément à la norme du fabricant, le clavier est livré bien protégé dans un emballage attrayant mettant en évidence la couleur verte et les principales caractéristiques de la marque. Ajoutez un guide rapide à utiliser sur papier et un repose-poignet qui se distingue par sa qualité comme nous le verrons plus tard.

La technologie

Razer répète le technologie de membrane mécanique hybride de l’Ornata original, véritable signe d’identité de la série. Il offre la douceur et le confort des membranes en caoutchouc ainsi que l’expérience des interrupteurs mécaniques et ses qualités tactiles très définies, y compris un clic fort mais pas aigu.

Les touches sont de hauteur moyenne et de profil bas, permettant l’enregistrement rapide des frappes en utilisant une force d’actionnement de niveau moyen et une distance d’actionnement d’environ 2,43 mm et une distance totale de 3,33 mm avant de jouer le Contexte. Par rapport au rollover à 10 touches du modèle d’origine, l’Ornata V2 a un rollover à N touches, permettant d’enregistrer toutes les frappes simultanément, afin que nous puissions exécuter plusieurs actions en même temps.

Razer prétend garantir jusqu’à 80 millions de frappes. Un chiffre très élevé, bien que la construction en Plastique ABS des clés de l’Ornata V2 seront moins durables que les clés PBT et auront tendance à accumuler plus de graisse ou de saleté avec le temps. Il faut se rappeler qu’on a affaire à un hybride avec une sensation mécanique, mais qui reste essentiellement une membrane, on ne pourra donc pas échanger à chaud les touches comme le permettent les claviers mécaniques haut de gamme.

Conception

La première impression est celle d’un clavier complet robuste, élégant et de qualité, construit en plastique ABS avec une finition noire mate, dont la conception générale n’a pas changé dans l’essentiel par rapport à l’Ornata d’origine. Mais il s’est amélioré dans plusieurs sections.

Le plus notable en vue est l’ajout d’un roue numérique multifonction situé au-dessus du pavé numérique. Il agit comme un contrôle du volume par défaut, bien qu’il puisse être personnalisé pour d’autres tâches. Bien conçu et résolu, à côté se trouvent trois touches dédiées pour les fonctions multimédias et d’autres ci-dessous telles que celle pour le mode jeu et les macros.

Les voyants LED habituels pour les touches Maj ou le verrouillage des chiffres ont été déplacés vers l’espace entre les touches de navigation Web et les flèches du curseur.

Le dessous du clavier a un autre changement mineur mais adéquat. Les options de routage permettent de placer le câble de connexion là où il convient le mieux à l’utilisateur en fonction de l’emplacement de chaque PC, à gauche, au centre ou à droite du clavier. Le câble, bien que non amovible, est de qualité, fibre tressée et longueur généreuse qui dépasse deux mètres pour atteindre le port USB Type-A où il se connecte avec le support Plug & Play.

Une autre nouveauté est qu’il dispose désormais de deux possibilités d’inclinaison au moyen de pieds d’appui par rapport à celle qui n’avait que l’original. Les patins en caoutchouc ne manquent pas pour éviter de glisser par inadvertance sur le bureau.

Le clavier intègre un repose-poignet amovible qui mérite d’être mis en valeur. Il est fixé au moyen d’une connexion magnétique à la partie inférieure et est constitué de cuir synthétique, très confortable et de qualité, offrant cette touche premium que tout utilisateur apprécie.

Logiciel et rétroéclairage

Le rétroéclairage fourni par la technologie Chroma RGB est exceptionnel et l’un des grands atouts des claviers Razer. Avec 16,8 millions de combinaisons de couleurs possibles, qui peuvent être programmées au gré du consommateur, il offre une explosion de lumière et de couleur et une grande symétrie sur tout le clavier comme vous le verrez sur les images.

Pour le gérer, les capacités du module Chroma Studio peuvent être écrasantes dans son potentiel, mais il comprend également des effets rapides ou avancés prédéfinis qui peuvent être utilisés. Ou désactivez tout le rétroéclairage lorsque vous travaillez sur des tâches de productivité et que vous ne voulez pas de couleurs. Il dispose également de touches physiques pour réduire ou augmenter le niveau d’intensité.

Tous ces contrôles et bien d’autres sont gérés à partir du logiciel Synapse 3, l’un des meilleurs de son genre. Il sera difficile pour un utilisateur de ne pas configurer le clavier pour l’adapter à n’importe quel profil et style de jeu qui est sa fonction principale, en personnalisant les performances de chaque touche et avec les possibilités supplémentaires de macros.

Le logiciel permet d’ajouter les jeux installés à chacun des profils prédéfinis ou créés par l’utilisateur. Les ordinateurs compatibles Razer Chroma peuvent s’intégrer à des jeux ou des applications pour une véritable expérience d’éclairage inversé. Un grand nombre de jeux sont pris en charge, tels que Gears Tactics dans l’image.

Il est à noter que ce clavier ne possède pas de mémoire intégrée, donc l’utilisation de Synapse 3 est obligatoire pour enregistrer les profils, les macros et gérer en profondeur le clavier.

Razer Ornata V2, expérience utilisateur

Il est difficile de transmettre les sensations en quelques lignes. Un clavier doit être testé dans la mesure du possible car l’expérience sera différente pour chaque utilisateur. Et plus encore avec ce type de clavier hybride, qui offre une polyvalence d’utilisation, mais peut ne pas offrir l’expérience complète de technologies plus “ pures ”, une membrane pour les dactylographes les plus rapides et les sensations et la capacité d’un véritable clavier mécanique dans les jeux. Et parmi ceux-ci, Razer a certains des meilleurs du marché et il est difficile de ne pas les comparer.

Nous avons aimé cet Ornata. Les sensations d’utilisation sont bonnes et les performances efficaces que vous écriviez ou jouiez. Les touches sont positionnées à la bonne distance, sont douces au toucher et permettent une saisie rapide et sans erreur dans les tâches de productivité.

L’expérience de clic est satisfaisante pour ceux qui aiment la mécanique et peut être utilisée parfaitement pour n’importe quel jeu, alimentée par le logiciel Synapse et ses possibilités de création de macro et d’utilisation de profils. Le rétroéclairage RVB est excellent et personnalisation absolue avec l’application Chroma. Si vous utilisez d’autres périphériques Razer, le logiciel de contrôle permet l’intégration et la synchronisation entre tous, facilitant leur gestion.

Améliorations du Razer Ornata V2 par rapport à l’original, telles que la molette numérique multifonction et les touches physiques pour le contrôle des médias ils sont un succèsainsi que les capacités accrues d’acheminement des cordons de brassage et le degré d’inclinaison supplémentaire. A noter également le repose-poignet amovible pour la qualité de son cuir synthétique et le confort d’utilisation qu’il procure.

Le pari de Razer est risqué et devrait être évalué à sa juste mesure avec un concept innovant qui se présente comme une alternative aux périphériques qui, en fait, suivent pour la plupart la même ligne. Si le grand avantage d’un concept hybride est sa polyvalence pour couvrir divers cas d’utilisation, votre problème ne répond peut-être pas à toutes les attentes des utilisateurs les plus exigeants.

À notre avis, cet Ornata remplit plus que son objectif, même s’il faut reconnaître qu’il existe de meilleures solutions pour ceux qui préfèrent la membrane «pure» ou les technologies mécaniques. L’utilisateur devra évaluer et décider.

Razer Ornata V2 est disponible sur le portail Web du fabricant au prix de 109,99 euros TTC et livraison gratuite en Espagne. Nous pensons que le prix officiel devrait être plus serré compte tenu du fait que Razer concentre ce clavier sur le jeu et pour ce segment, il a des modèles mécaniques vraiment remarquables dans son catalogue pour très peu de plus.

Heureusement, le canal de vente au détail vend ce clavier à un prix inférieur et peut actuellement être acheté chez PcComponentes pour 89,99 euros et sur Amazon pour 84,99 euros. Ce sont en effet des prix plus attractifs pour un périphérique de qualité qui a pour objectif ambitieux d’offrir «le meilleur des deux mondes» en matière de technologie de clavier.

RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION FINALE

Le Razer Ornata V2 est un clavier de qualité doté d’une technologie à membrane mécanique qui vise à offrir “le meilleur des deux mondes”. Les sensations d’utilisation sont bonnes et les performances efficaces que vous écriviez sans erreurs dans les tâches de productivité ou que vous jouiez, avec toutes sortes de personnalisations de touches, de macros, de profils et un excellent rétro-éclairage.

Qualité de fabrication8

Expérience utilisateur et logiciels8

Installation et configuration 8.5