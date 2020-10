Il y avait des nouvelles dans la dernière vitrine des partenaires publiée par Nintendo qui contient des informations certainement plus transcendantales qu’il n’y paraît a priori. Nous parlons, bien sûr, des annonces de Control et Hitman 3, qui arrivent sur Switch en utilisant la technologie de jeu dans le cloud. Ce n’est pas entièrement nouveau si l’on considère que l’hybride faisant encore ses premiers pas, il a reçu Resident Evil VII de la même manière ou, un peu plus tard, Assassin’s Creed Odyssey. Cependant, ces titres n’étaient disponibles qu’au Japon. Control est la première version cloud à grande échelle du Switch, distribuée via le Nintendo eShop en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

Cette adaptation propose Control avec tous ses modes de jeu et packs d’extension, en plus de préserver le qualité graphique originale au-delà de la capacité du matériel de la plateforme, pouvant fonctionner à 60 FPS et permettant d’activer le lancer de rayons, capacités qui peuvent parfaitement ouvrir un nouvel horizon dans Switch, quelque chose sur lequel Ubitus, responsable de l’infrastructure de jeu en nuage utilisée par Nintendo, a pris la parole.

Ubitus fonctionne avec la meilleure technologie de streaming dans le cloud et se consacre à offrir une excellente expérience utilisateur grâce à elle, en proposant des kits de développement de studios pour adapter leurs jeux au cloud. Ainsi, tant qu’un joueur a accès à une bonne connexion Internet, il peut avoir à sa disposition les meilleures expériences de jeu triple A sur une large gamme d’appareils, des smartphones et tablettes aux consoles ou téléviseurs intelligents. Par un communiqué de presse, la société a annoncé que «travaille actuellement avec plusieurs développeurs de premier plan du secteur, et qu’ils apporteront bientôt leurs meilleurs titres sur Nintendo Switch. “

«Wesley Kuo, PDG d’Ubitus: Nous sommes extrêmement heureux d’avoir eu l’opportunité de travailler avec un distributeur mondial tel que 505 Games. Nous sommes ravis de présenter leur dernier titre, Control Ultimate Edition – Cloud Version à un public mondial sur Nintendo Switch, offrant des graphismes et des performances de la plus haute qualité, y compris le lancer de rayons. Nous poursuivrons nos efforts pour intégrer davantage de titres de cette taille dans le cloud et les partager avec des joueurs du monde entier. ”

À votre avis, quels seront les jeux auxquels ils font référence? Pensez-vous que c’est une bonne idée que davantage de jeux en streaming arrivent sur Switch? Nous vous lisons dans les commentaires!

